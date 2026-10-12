Le Real Madrid perd un de ses cadres sur blessure

Le 1er octobre dernier, le Real Madrid s'est incliné en déplacement contre l’Hapoël Tel-Aviv lors de la troisième journée d’EuroLeague (102-98). Ce même jour, la maison blanche a également perdu Gabriel Deck, touché à l’épaule, et l’ailier-fort va devoir passer sur le billard.

Ce lundi 12 octobre, le club espagnol a annoncé que son international souffrait d'une instabilité antérieure de l’épaule gauche suite à une luxation, ce qui nécessitera une opération dans les prochains jours. Sa durée d’indisponibilité n’a pas été précisée mais elle devrait s’écrire en semaines, voire en mois.

Parte médico de Deck.https://t.co/wRyPetuAfx — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) 12 octobre 2026

Après la victoire contre Manresa ce dimanche en Liga Endesa (120-83), le coach Pedro Martinez avait laissé entendre que cette blessure était plus grave qu’envisagée précédemment.

Un début de saison discret

Cette saison, Gabriel Deck tourne à 1,0 point et 1,3 rebond en 17 minutes de moyenne en EuroLeague, loin de ses 11,5 points et 5 rebonds en 19 minutes de moyenne de la saison dernière.

Gabriel Deck (Real Madrid) - Gabriel Deck (Real Madrid) · EuroLeague 2025-2026 Comparaison statistique entre deux joueurs Gabriel Deck Gabriel Deck MJ 41 3 PTS 7,1 1 REB 3,5 1,3 PD 1,2 0,3 IN 0,4 0 CO 0 0

En revanche, l’Argentin a davantage été mis en valeur lors de son unique match de Liga Endesa contre Malaga (9 points, 8 rebonds en 24 minutes).

Cette absence pourrait-elle avoir une incidence sur l’avenir d’Olivier Sarr ? Peu utilisé par Pedro Martinez, le pivot français envisage de rejoindre la Turquie.