Villeneuve d’Ascq fait revenir Kadiatou Sissoko en France

Si Villeneuve d’Ascq va débuter 2025 avec un nouveau coach sur son banc, Maxime Bézin, le club nordiste ajoute également une nouvelle joueuse à son effectif. En effet, la signature de l’ailière française Kadiatou Sissoko a été annoncée. Elle est qualifiée pour débuter ce dimanche 5 janvier dans un match important pour remonter au classement contre Landerneau. À la mi-saison, l’ESBVA-LM est 10e (sur 12), avec 3 victoires pour 8 défaites.

✍️ 𝗞𝗔𝗗𝗜𝗔𝗧𝗢𝗨 𝗦𝗜𝗦𝗦𝗢𝗞𝗢 𝗘𝗦𝗧 𝗨𝗡𝗘 𝗚𝗨𝗘𝗥𝗥𝗜𝗘̀𝗥𝗘 ! 🔴⚪️ 🤗 L’ESBVA-LM est ravi d’annoncer l’arrivée de Kadiatou Sissoko, qui viendra renforcer l’équipe pour la deuxième partie de la saison 2024-2025 ! 🔝 ➕ℹ️ https://t.co/gQXXgX5BGi 👈#AllezLesGuerrières pic.twitter.com/UEYEDFdI2w — ESBVA-LM (@ESBVALM) January 5, 2025

Ainsi, Kadiatou Sissoko est de retour en France après une courte expérience en Turquie. Alors qu’elle aurait pu devenir la coéquipière d’Olivia Epoupa et d’une ex-Villeneuvoise, Kennedy Burke, à Ormanspor, l’ailière a finalement été coupée par le club de la capitale, Ankara. En 12 matchs, elle tournait à 9,1 points à 42%, 4,9 rebonds et 1 passe décisive.

La saison dernière, Kadiatou Sissoko avait pu goûter à la WNBA au sortir d’un cursus universitaire de cinq saisons (entre Syracuse, Minnesota et USC), drafté en 29e position en 2023. Dans une équipe du Phoenix Mercury en grande difficulté (lanterne rouge), elle était dans la rotation, jouant 42 matchs pour 1,6 point et 1,7 rebond en 9 minutes de jeu en moyenne. La championne d’Europe U18 en 2016 avait ensuite enchaîné en signant aux Flamme Carolo pour l’exercice 2023-2024 (7 points, 4,5 rebonds et 1,3 passe décisive en 22 matchs).