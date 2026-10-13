Fribourg Olympic continue de recruter des joueurs passés par le championnat de France. Après l'arrivée d'Adrien Moerman, le champion de Suisse en titre a officialisé ce lundi 12 octobre la signature de Chris Lykes (1,70 m, 28 ans). L'ancien meneur de Denain, également passé par le Danemark, la Turquie et la Belgique, rejoint l'effectif dirigé par Thibaut Petit, ancien entraîneur du BLMA. Il vient notamment compenser les départs de Deyton Albury et Joe Toussaint, annoncés vendredi dernier.

Chris Lykes, de Denain à Fribourg en passant par la Turquie et la Belgique

Le championnat de France connaît Chris Lykes. Lors de la saison 2023-2024, le petit meneur américain avait porté les couleurs de Denain en Pro B (désormais ELITE 2). En 20 rencontres, il avait tourné à 13,1 points à 50 % de réussite aux tirs et 3,3 passes décisives de moyenne.

Avant son passage dans le Nord, l'ancien universitaire de Miami et Arkansas (NCAA) avait commencé sa carrière professionnelle au Danemark, sous les couleurs de Horsens IC, où il avait disputé 27 rencontres en 2022-2023.

Après Denain, il avait rejoint Sigortam.net Istanbul en deuxième division turque. Ses statistiques y avaient été particulièrement élevées : 21,9 points, 5,6 passes décisives et 2,9 rebonds de moyenne en 14 rencontres.

En janvier 2025, Chris Lykes avait pris la direction de la Belgique pour rejoindre le Spirou Charleroi. Il y avait poursuivi sa carrière jusqu'en décembre 2025, avant de retrouver un club à Fribourg pour cette saison 2026-2027.

Le meneur connaît d'ailleurs déjà son nouvel employeur pour l'avoir affronté avec Charleroi. Lors de leur dernière confrontation, il avait inscrit 27 points contre les Fribourgeois.

PROFIL JOUEUR Chris LYKES Poste(s): Meneur Taille: 169 cm Âge: 28 ans (22/07/1998) Nationalités: Stats 2025-2026 / BNXT League PTS 12,9 #36 REB 2 #158 PD 5,5 #11

Deux départs précipitent le recrutement de Chris Lykes

L'arrivée de Chris Lykes répond à un besoin immédiat pour Fribourg Olympic. Vendredi 9 octobre, le club suisse avait annoncé les départs de deux joueurs américains recrutés durant l'intersaison.

Deyton Albury avait demandé à quitter le club pour des raisons familiales, tandis que Joe Toussaint avait choisi de poursuivre sa carrière à l'étranger. Les deux arrières avaient quitté l'effectif avant la réception de Lugano, remportée largement samedi (116-80).

Fribourg s'était alors mis à la recherche de renforts, avec une priorité donnée au poste de meneur. Trois jours plus tard, le club a officialisé la signature de Chris Lykes pour le reste de la saison.

Dans son communiqué, Fribourg Olympic met en avant les qualités offensives de sa recrue. « Avec sa vitesse, sa créativité et sa capacité à faire la différence, il apportera une nouvelle dimension au jeu offensif des Olympiens », explique le club suisse.

Un nouvel ancien du championnat de France dans l'effectif de Thibaut Petit

Chris Lykes rejoint une équipe qui compte déjà plusieurs visages connus du basket français. Fribourg Olympic s'est notamment offert Adrien Moerman, ancien international français et double champion de l'EuroLeague avec l'Anadolu Efes Istanbul. Le club peut également compter sur Boris Mbala, passé par la LNB (et notamment Limoges), ainsi que sur le pivot français Izan Le Meut.

À la tête de cette équipe figure Thibaut Petit, entraîneur belge notamment passé par le BLMA, le club féminin de Lattes-Montpellier.

Fribourg a déjà perdu deux fois cette saison

Tenant du titre en championnat de Suisse, Fribourg Olympic a remporté trois de ses quatre premières rencontres de LNA. Après ses succès contre Union Neuchâtel (75-68) et Monthey-Chablais (78-73), le club a concédé sa première défaite en championnat sur le parquet de Genève (64-71), avant de réagir contre Lugano (116-80).

Avec un bilan de trois victoires et une défaite, Fribourg occupe la troisième place du classement, derrière Genève (4-0) et Nyon (3-1).

Sur la scène européenne, les Fribourgeois ont été éliminés des qualifications de la Basketball Champions League par Batumi (85-86), avant de rejoindre la FIBA Europe Cup. Versé dans le groupe H, Fribourg a manqué son entrée dans la compétition avec une lourde défaite en Roumanie, sur le parquet d'Oradea (67-93), mercredi 7 octobre.

L'équipe de Thibaut Petit recevra les Grecs de Mykonos ce mardi 13 octobre pour sa deuxième rencontre européenne. Reste à savoir si Chris Lykes pourra effectuer ses débuts sous ses nouvelles couleurs dès cette échéance.