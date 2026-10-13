Gianmarco Pozzecco viré avant d'affronter Strasbourg en BCL !

Gianmarco Pozzecco et Galatasaray, c'est déjà terminé. L'entraîneur italien paie les mauvais résultats du club stambouliote, battu lundi 12 octobre à domicile par Bursaspor (88-93), six jours après avoir subi une correction sur le parquet du Cibona Zagreb (96-76) en Basketball Champions League. Un changement d'entraîneur qui intervient à une semaine de la réception de la SIG Strasbourg, le mardi 20 octobre, pour la deuxième journée de la compétition européenne.

Deux lourds revers et un nouvel accès de colère

La situation sportive de Galatasaray s'est rapidement dégradée. Après un succès contre Çayırova Belediyespor (102-79) le 26 septembre, le club turc s'est incliné sur le parquet de Karşıyaka (78-71) le 2 octobre, avant de complètement passer à côté de son entrée en Basketball Champions League, le 6 octobre à Zagreb.

La défaite de 20 points contre le Cibona a été suivie d'un nouveau revers face à Bursaspor, lundi soir. Galatasaray a encaissé 93 points à domicile et concédé une troisième défaite consécutive.

À l'issue de cette rencontre, Gianmarco Pozzecco s'est de nouveau fait remarquer par son comportement. Furieux contre l'arbitrage, le technicien italien a vivement protesté auprès des officiels. Son adversaire Roger Grimau a dû intervenir pour le calmer.

Galatasaray MCT Technic Başantrenörü Gianmarco Pozzecco'nun, Bursaspor maçının sonunda hakemlere yoğun itirazları vardı. İtalyan hocayı sakinleştiren ise meslektaşı Roger Grimau oldu. pic.twitter.com/uhD2KxoEjO — Ferhat Yeşiltaş (@NeoRock06) 12 octobre 2026

Gianmarco Pozzecco, un tempérament volcanique déjà connu à l'ASVEL

Ce nouvel épisode rappelle le caractère particulièrement démonstratif de Gianmarco Pozzecco, aussi bien durant sa carrière de joueur que depuis sa reconversion sur les bancs de touche.

Ancien meneur international italien, Pozzecco s'était déjà construit une réputation de personnage imprévisible et passionné sur les parquets. Devenu entraîneur, il a conservé cette manière très expressive de vivre les rencontres, entre célébrations exubérantes, protestations arbitrales et échanges parfois houleux.

Le public français avait découvert cette personnalité lors de son passage éclair à l'ASVEL pendant la saison 2023-2024. Arrivé à Villeurbanne en octobre 2023 pour succéder à T.J. Parker, l'Italien n'était resté que deux mois à la tête de l'équipe.

Son aventure s'était achevée en décembre, sur décision de Tony Parker, président du club. Ce dernier avait ensuite tenu des propos particulièrement critiques sur le fonctionnement et les méthodes de son ancien entraîneur. Un épisode qui avait confirmé les difficultés du technicien à inscrire son travail dans la durée, malgré son expérience au plus haut niveau et son passage à la tête de la sélection italienne.

Pozzecco avait déjà dégoupillé après la déroute à Zagreb

La lourde défaite de Galatasaray sur le parquet du Cibona Zagreb (96-76), mardi 6 octobre, avait déjà donné lieu à une sortie remarquée (mais habituelle) de Gianmarco Pozzecco. En conférence de presse, le technicien italien avait tenu à rappeler son expérience du basket, sans prendre de gants.

« Je ne sais pas si je suis un bon entraîneur ou non. Je connais suffisamment le basket pour comprendre pourquoi nous avons joué de cette manière. Pas parce que je suis un génie, mais parce que j'ai joué à tous les putains de niveaux du basket. Je suis passé de la cinquième division italienne à la finale des Jeux olympiques et aux finales de l'EuroLeague. J'ai tout vu dans ma vie. »

Une déclaration à l'image du personnage, habitué aux prises de parole publiques sans filtre.

Ioannis Sfairopoulos évoqué pour lui succéder à Galatasaray

Galatasaray doit désormais trouver un successeur à Gianmarco Pozzecco. Le nom d'Ioannis Sfairopoulos circule déjà en Turquie. Selon une information relayée localement, les dirigeants stambouliotes ont rencontré l'entraîneur grec, passé notamment par l'Olympiakos, le Maccabi Tel-Aviv et l'Étoile Rouge de Belgrade.

Cette piste avait émergé alors que le départ de Pozzecco n'était pas encore acté. Aucun accord avec Sfairopoulos n'a pour le moment été confirmé.

BİLGİ 🟡🔴 Galatasaeay MCT Technic'te yeni coach arayışı var ve son olarak Kızılyıldız'da çalışan Ioannis Sfairopoulos ile bir görüşme yapıldı.



Gianmarco Pozzecco konusunda henüz bir karar alınmadı ama görevine uzun süre devam edemeyecek gibi görünüyor. pic.twitter.com/BHciJJ8FSG — Burak Eren (@Burakeren_1987) 12 octobre 2026

Galatasaray reçoit Strasbourg le 20 octobre

Ce changement intervient à un moment important pour Galatasaray, considéré comme l'un des prétendants au titre en Basketball Champions League. Le club turc nourrit également l'ambition de participer au projet NBA Europe, dont le lancement est envisagé pour la saison prochaine.

Mais avant de penser à ses ambitions continentales, Galatasaray doit redresser sa situation sportive. Après sa lourde défaite inaugurale à Zagreb, le club recevra la SIG Strasbourg mardi 20 octobre à 19 heures, dans une rencontre qui pourrait déjà peser sur la suite de sa campagne européenne. Avant cela, le club lancé dans le lycée français du centre de la capitale économique de la Turquie fera le court (mais périlleux) déplacement chez son voisin de Besiktas ce vendredi 16 en BSL.

Pour Strasbourg, ce déplacement en Turquie se prépare donc dans des circonstances particulières, avec un adversaire en pleine réorganisation et potentiellement dirigé par un nouvel entraîneur.