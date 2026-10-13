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Bilal Coulibaly, l'heure du réveil

Après des débuts timides en pré-saison, Bilal Coulibaly a montré un tout autre visage cette nuit face aux Nets. L'ailier des Wizards a inscrit 19 points en sortie de banc mais n'a pas pu empêcher la défaite de son équipe (131-122).
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Résumé
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Bilal Coulibaly, l'heure du réveil
Bilal Coulibaly enregistre une belle performance contre les Nets
Crédit photo : Rafael Suanes-Imagn Images
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Le rebond arrive enfin pour Bilal Coulibaly. Après une saison 2025-2026 tronquée par les blessures et un début de préparation délicat pour sa quatrième saison en NBA, l'ailier de 22 ans a rappelé cette nuit face aux Nets pourquoi les Wizards ont décidé de parier sur lui lors de l'été 2023.

Ainsi, l'ancien joueur des Metropolitans vient peut-être de réaffirmer sa place dans le projet des Wizards alors que celle-ci s'avère menacée depuis l'arrivée d'A.J. Dybantsa notamment. En sortie de banc, Bilalcatraz a fait tout ce que l'on peut attendre d'un back-up en NBA. D'abord du tir extérieur, secteur dans lequel le Français a connu des déboires l'an passé (31% de réussite).

Le tricolore en a inscrit trois sur ses cinq tentatives alors que ses adversaires le laissaient tranquille, guettant le rebond. Ainsi, cette soudaine précision a forcé les Nets à le respecter derrière l'arc et cela a ouvert des lignes de drives au panier pour ses coéquipiers.

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Une défense étouffante

De plus, le vice champion olympique en 2024 s'est montré performant à la suite de pick-and-roll initiés par Trae Young. Son attaque des close-out a fait des ravages tandis qu'il a pu laisser libre cours à ses qualités physiques en transition pour marquer des paniers faciles.

Défensivement aussi Bilal Coulibaly a gêné les New-Yorkais grâce à ses longs segments et sa rudesse dans les contacts même contre des joueurs comme Moritz Wagner alors que l'Allemand lui rend dix centimètres et pèse 25 kilos de plus que le Français. Cela n'a pas impressionné le joueur né à Saint-Cloud auteur de 3 interceptions, record du match.

Washington Wizards 122 - 131 Brooklyn Nets · NBA Presaison · 12/10/2026

MatchPTSREBPD
Washington WizardsTre Mann301
Felix Okpara220
Reece Beekman501
Bilal Coulibaly1921
Tre Johnson1303
Justin Champagnie730
Alexandre Sarr690
Alondes Williams000
Will Riley311
Anthony Davis000
Chris Livingston000
Khris Middleton000
Tristan Vukcevic000
A.J. Dybantsa1443
Deandre Ayton474
Kyshawn George2114
Trae Young11311
Trevor Keels010
Carlton Carrington1401
Anthony Gill000
Jamir Watkins000
Brooklyn NetsNolan Traoré1712
Michael Porter Jr.2240
Julius Randle1449
Day'Ron Sharpe423
Egor Demin403
Moritz Wagner1351
Noah Clowney1534
Chaney Johnson411
Drake Powell310
Terance Mann320
Grant Nelson941
Danny Wolf211
Ben Saraf004
Josh Minott620
Tyler Bilodeau000
Ben Humrichous000
Keon Ellis1510

La concurrence relancée ?

Evidemment, cette performance reste à relativiser. Tout d'abord car il ne s'agit que d'une rencontre de pré-saison servant aux joueurs de retrouver le rythme avant le début des choses sérieuses.

Ensuite, l'adversité s'avère assez faible puisque les Nets, sauf surprise majeure ne semblent pas tailler pour jouer les playoffs cette saison. Toutefois, ce match accompli pourrait au moins avoir le crédit d'instiller du doute dans la tête de Brian Keefe concernant le rôle du Français l'an prochain.

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Bilal Coulibaly dans le rôle de 6e homme

Alors que la concurrence sur son poste notamment incarnée par A.J. Dybantsa s'est largement renforcée, le tricolore montre son orgueil et sa soif de jouer. Il semble désormais assez peu probable que Bilal Coulibaly démarre régulièrement dans le cinq majeur l'an prochain mais ce type de prestation pourrait lui offrir un temps de jeu conséquent dans la second unit.

Quoi qu'il en soit, cette promesse ne doit pas rester sans lendemain alors que les Wizards joueront leur prochain match dans quatre jours face aux Pelicans.

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