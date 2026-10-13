Kristaps Porzingis attendu chez les Warriors mardi après-midi
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Le retour de Kristaps Porzingis à l’entraînement est imminent. Selon Steve Kerr, le pivot letton s'apprête à retrouver ses coéquipiers cette après-midi (mardi 13 octobre) après deux semaines d’absence liées à un problème de santé dont les détails n’ont pas été communiqués. Pour le moment la date de son retour à la compétition demeure inconnue.
Alors que les Warriors doivent affronter les Lakers à Las Vegas le même jour, l'ancien pivot des Hawks va rencontrer Rick Celebrini, le médecin-chef de la franchise, afin de faire le point sur sa situation.
Une santé toujours préoccupante
D'ailleurs, les interrogations autour de l’état physique de Kristaps Porzingis ne datent pas de cette pré-saison. Deux ans plus tôt lorsqu’il évoluait aux Celtics, le pivot avait contracté un virus des voies respiratoires supérieures. Depuis, le All-Star a évoqué à plusieurs reprises les conséquences persistantes de cet épisode sur sa santé et sa capacité à enchaîner les rencontres.
- Poste : Ailier fort, Pivot
- Taille : 218 cm
- Âge : 31 ans
- Nationalité : Lettonie
- Club : Atlanta Hawks, Golden State Warriors
Stats 2025-2026 / NBA
|PTS
|16,6
|#80
|REB
|5,1
|#127
|PD
|2,5
|#181
En effet, la saison dernière, le Letton n’a disputé que 34 matchs en NBA sous les couleurs des Hawks et des Warriors. Arrivé à Golden State en février dans le cadre d’un échange impliquant Jonathan Kuminga, il a ensuite signé un nouveau contrat de deux ans et 40 millions de dollars cet été.
Un engagement assorti de garanties limitées pour la franchise : seuls 3 millions de dollars sur les 20 millions prévus pour la saison prochaine sont garantis. Cette structure contractuelle permet aux Warriors de limiter leur exposition financière et de conserver une certaine flexibilité en cas de transfert.
Steve Kerr prépare déjà des alternatives
Pour l'heure, rien n'indique que la franchise californienne souhaite se séparer de son intérieur toujours bien intégré par son équipe. En effet, pendant son absence, Kristaps Porzingis est resté en contact régulier avec Rick Celebrini et les dirigeants de Golden State. Le front office a toutefois demandé à Steve Kerr et à son groupe de se concentrer sur la préparation de la saison, malgré les incertitudes entourant la disponibilité du pivot.
Pendant son absence, l’entraîneur envisage notamment d’utiliser un cinq de petite taille, avec Stephen Curry, Brandin Podziemski, Gui Santos, Yaxel Lendeborg et Draymond Green. Une option permettant aux Warriors de poursuivre leur préparation sans attendre de connaître précisément la date du retour de leur intérieur.
Los Angeles Lakers - Golden State Warriors · NBA Presaison 2026-2027 · 14/10/2026
- Los Angeles Lakers · Forme : V D V
- PTS : Luka Doncic 22
- REB : Kevon Looney 5,7
- PD : Austin Reaves 8
- Golden State Warriors · Forme : V D V D
- PTS : Yaxel Lendeborg 14,7
- REB : Yaxel Lendeborg 9,3
- PD : Draymond Green 5
Reste à savoir quand KP6 pourra retrouver la compétition et dans quelle mesure son état de santé lui permettra d’enchaîner les matchs. Pour Golden State, sa disponibilité constituera un enjeu important au moment d’aborder la saison régulière.
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