Kristaps Porzingis attendu chez les Warriors mardi après-midi

Le retour de Kristaps Porzingis à l’entraînement est imminent. Selon Steve Kerr, le pivot letton s'apprête à retrouver ses coéquipiers cette après-midi (mardi 13 octobre) après deux semaines d’absence liées à un problème de santé dont les détails n’ont pas été communiqués. Pour le moment la date de son retour à la compétition demeure inconnue.

Steve Kerr says Kristaps Porzingis will be at Chase Center tomorrow to meet with the medical staff. No other updates yet @NBCSWarriors



For now, Steve Kerr is leaning towards a starting five of Curry, Podziemski, Santos, Lendeborg and Green on opening night pic.twitter.com/CpLereH8BL — Dalton Johnson (@DaltonJ_Johnson) 12 octobre 2026

Alors que les Warriors doivent affronter les Lakers à Las Vegas le même jour, l'ancien pivot des Hawks va rencontrer Rick Celebrini, le médecin-chef de la franchise, afin de faire le point sur sa situation.

Une santé toujours préoccupante

D'ailleurs, les interrogations autour de l’état physique de Kristaps Porzingis ne datent pas de cette pré-saison. Deux ans plus tôt lorsqu’il évoluait aux Celtics, le pivot avait contracté un virus des voies respiratoires supérieures. Depuis, le All-Star a évoqué à plusieurs reprises les conséquences persistantes de cet épisode sur sa santé et sa capacité à enchaîner les rencontres.

Kristaps Porzingis Poste : Ailier fort, Pivot

Taille : 218 cm

Âge : 31 ans

Nationalité : Lettonie

Club : Atlanta Hawks Golden State Warriors Stats 2025-2026 / NBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 16,6 #80 REB 5,1 #127 PD 2,5 #181

En effet, la saison dernière, le Letton n’a disputé que 34 matchs en NBA sous les couleurs des Hawks et des Warriors. Arrivé à Golden State en février dans le cadre d’un échange impliquant Jonathan Kuminga, il a ensuite signé un nouveau contrat de deux ans et 40 millions de dollars cet été.

Un engagement assorti de garanties limitées pour la franchise : seuls 3 millions de dollars sur les 20 millions prévus pour la saison prochaine sont garantis. Cette structure contractuelle permet aux Warriors de limiter leur exposition financière et de conserver une certaine flexibilité en cas de transfert.

Steve Kerr prépare déjà des alternatives

Pour l'heure, rien n'indique que la franchise californienne souhaite se séparer de son intérieur toujours bien intégré par son équipe. En effet, pendant son absence, Kristaps Porzingis est resté en contact régulier avec Rick Celebrini et les dirigeants de Golden State. Le front office a toutefois demandé à Steve Kerr et à son groupe de se concentrer sur la préparation de la saison, malgré les incertitudes entourant la disponibilité du pivot.

Pendant son absence, l’entraîneur envisage notamment d’utiliser un cinq de petite taille, avec Stephen Curry, Brandin Podziemski, Gui Santos, Yaxel Lendeborg et Draymond Green. Une option permettant aux Warriors de poursuivre leur préparation sans attendre de connaître précisément la date du retour de leur intérieur.

Reste à savoir quand KP6 pourra retrouver la compétition et dans quelle mesure son état de santé lui permettra d’enchaîner les matchs. Pour Golden State, sa disponibilité constituera un enjeu important au moment d’aborder la saison régulière.