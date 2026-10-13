L'atmosphère n'est sans doute pas la plus enviable depuis près d'une semaine, à Charleville-Mézières. Mais alors que cela s'agite dans les bureaux sur fond d'escroquerie présumée, les joueuses elles, font abstraction. Et performent !

Vainqueures de leur match à Landerneau comptant pour la 4e journée de Boulangère Wonderligue, les coéquipières de Coline Franchelin ont vu leur leader être une nouvelle fois consacrée. La meneuse tricolore a été désignée MVP de la journée de championnat !

Double-double magistral en Bretagne

Sur le parquet de la Cimenterie, les Flammes Carolo se sont imposées en patronnes face au Landerneau Bretagne Basket (61-83). Au cœur de cette démonstration collective, Coline Franchelin a encore livré une prestation complète.

Landerneau 61 - 83 Flammes Carolo · La Boulangère Wonderligue · 10/10/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD Landerneau Masseny Kaba 12 7 0 Janice Albert 0 0 0 Harmoni Turner 13 7 4 Manaëlle Yerbé 11 3 1 Mathilde Selle 2 3 0 Emma Cariou 0 0 1 Caroline Hériaud 5 2 6 Naelle Boudhil 0 0 0 Léa Cortana 0 0 0 Dara Mabrey 12 1 2 Hawa Komara 2 5 0 Susannah Rafiu 4 3 1 Flammes Carolo Wallen Rhennam 2 0 0 Liliana Banaszak 9 3 0 Maia Hirsch 7 5 1 Tiffany Clarke 11 4 2 Vaciana Gomis 18 1 0 Noémie Brochant 11 1 3 Coline Franchelin 11 4 12 Koi Love 0 1 1 Tenin Magassa 0 0 0 Julie Pospisilova 10 5 1 Isabelle Strunc 4 0 1

En 31 minutes de jeu, la meneuse carolomacérienne a compilé un double-double d'école : 11 points, 12 passes décisives, 4 rebonds et 6 interceptions. Bien relayée par l'efficacité de Vaciana Gomis (18 points), Franchelin a dicté le tempo de la rencontre pour offrir un succès maîtrisé aux Ardennaises.

Première joueuse doublée MVP cette saison

Grâce à cette performance référence, la joueuse de 27 ans devient la première joueuse de la saison à décrocher deux fois la distinction de MVP d'une journée de Boulangère Wonderligue. Elle l'avait déjà été après la 2e journée, et sa pointe à 30 d'évaluation sur le parquet de Toulouse (16 points à 6/7 aux tirs, 9 passes décisives).

Au palmarès, elle succède directement à son adversaire du weekend Harmoni Turner. La pépite de Lattes-Montpellier Sarah Cissé avait de son côté obtenu la récompense en ouverture.

Au-delà des récompenses, Coline Franchelin réalise un début de saison sensationnel. Meilleure passeuse de la ligue avec 10,5 passes décisives de moyenne, la meneuse ardennaise compile également 16,3 points avec d'excellents pourcentages (à 48,8 % aux tirs dont 54,2 % à 3-points) ! Elle y ajoute 5 rebonds et 3 interceptions, guidant sur le terrain des Flammes très solides : 3 victoires en 4 match de championnat, et une qualification pour la phase de groupes de l'EuroLeague.

Le calme sur le terrain, la tempête en coulisses

Si tout semble aller pour le mieux sur le parquet, en coulisses, l'actualité du club est un peu plus trouble. Effectivement, début octobre, le parquet de Charleville-Mézières a révélé un préjudice présumé supérieur à 545 000 euros aux dépens de la CPAM et de France Travail, portant sur des arrêts maladie et indemnités chômage suspectés d'être fictifs ou abusifs entre 2019 et 2026.

Après des gardes à vue menées par la police judiciaire de Reims, quatre cadres du club ont été mis en examen le 8 octobre : le coach Romuald Yernaux, le président Yannick Yernaux, le médecin Maxime Buffet ainsi que la directrice sportive Amel Bouderra. Si le technicien a été autorisé à retrouver ses fonctions sur le banc, Amel Bouderra est en revanche interdite d'exercer au sein du club.

Dernier développement en date, samedi 11 octobre : l'ancienne meneuse s'est mise temporairement en retrait de ses fonctions politiques (vice-présidente d'Ardenne Métropole) afin de préparer sa défense. Présumée innocente, elle conteste fermement les accusations.

L'actualité du terrain reste néanmoins souveraine chez les Carolomacériennes. Actualité chaude, d'ailleurs : les Flammes lancent leur saison européenne d'EuroLeague ce mercredi, avec la réception du club roumain de Bucuresti.