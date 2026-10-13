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Coline Franchelin MVP de la 4e journée de Boulangère Wonderligue : les Flammes Carolo assurent malgré le brouillard administratif

LBWL - Brillante à la mène des Flammes Carolo, Coline Franchelin a été désignée MVP de la 4e journée de championnat. L'équipe continue de s'illustrer sur le terrain, pendant que le club ardennais traverse une tempête judiciaire en coulisses.
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Coline Franchelin MVP de la 4e journée de Boulangère Wonderligue : les Flammes Carolo assurent malgré le brouillard administratif
Coline Franchelin a été désignée MVP de la 4e journée de Boulangère Wonderligue
Crédit photo : Guillaume Poumarède
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L'atmosphère n'est sans doute pas la plus enviable depuis près d'une semaine, à Charleville-Mézières. Mais alors que cela s'agite dans les bureaux sur fond d'escroquerie présumée, les joueuses elles, font abstraction. Et performent !

Vainqueures de leur match à Landerneau comptant pour la 4e journée de Boulangère Wonderligue, les coéquipières de Coline Franchelin ont vu leur leader être une nouvelle fois consacrée. La meneuse tricolore a été désignée MVP de la journée de championnat !


Double-double magistral en Bretagne

Sur le parquet de la Cimenterie, les Flammes Carolo se sont imposées en patronnes face au Landerneau Bretagne Basket (61-83). Au cœur de cette démonstration collective, Coline Franchelin a encore livré une prestation complète.

Landerneau 61 - 83 Flammes Carolo · La Boulangère Wonderligue · 10/10/2026

MatchPTSREBPD
LanderneauMasseny Kaba1270
Janice Albert000
Harmoni Turner1374
Manaëlle Yerbé1131
Mathilde Selle230
Emma Cariou001
Caroline Hériaud526
Naelle Boudhil000
Léa Cortana000
Dara Mabrey1212
Hawa Komara250
Susannah Rafiu431
Flammes CaroloWallen Rhennam200
Liliana Banaszak930
Maia Hirsch751
Tiffany Clarke1142
Vaciana Gomis1810
Noémie Brochant1113
Coline Franchelin11412
Koi Love011
Tenin Magassa000
Julie Pospisilova1051
Isabelle Strunc401

En 31 minutes de jeu, la meneuse carolomacérienne a compilé un double-double d'école : 11 points, 12 passes décisives, 4 rebonds et 6 interceptions. Bien relayée par l'efficacité de Vaciana Gomis (18 points), Franchelin a dicté le tempo de la rencontre pour offrir un succès maîtrisé aux Ardennaises.

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Première joueuse doublée MVP cette saison

Grâce à cette performance référence, la joueuse de 27 ans devient la première joueuse de la saison à décrocher deux fois la distinction de MVP d'une journée de Boulangère Wonderligue. Elle l'avait déjà été après la 2e journée, et sa pointe à 30 d'évaluation sur le parquet de Toulouse (16 points à 6/7 aux tirs, 9 passes décisives).

Au palmarès, elle succède directement à son adversaire du weekend Harmoni Turner. La pépite de Lattes-Montpellier Sarah Cissé avait de son côté obtenu la récompense en ouverture.

Coline Franchelin

Stats moyennes des 5 derniers matchs

MJMINPTSREBPDINCO
531:1716,259,62,40

5 derniers matchs

DateMINPTSREBPDINCOMatchLigue
10/1031:261141260V 61-83 @ LANLa Boulangère Wonderligue
07/1033:281331110D 61-69 vs LANLa Boulangère Wonderligue
03/1026:04164920V 54-75 @ TOULa Boulangère Wonderligue
30/0928:34165600V 55-81 @ VENEuroLeague Féminine
26/0936:532591030D 70-78 vs LYOLa Boulangère Wonderligue

Au-delà des récompenses, Coline Franchelin réalise un début de saison sensationnel. Meilleure passeuse de la ligue avec 10,5 passes décisives de moyenne, la meneuse ardennaise compile également 16,3 points avec d'excellents pourcentages (à 48,8 % aux tirs dont 54,2 % à 3-points) ! Elle y ajoute 5 rebonds et 3 interceptions, guidant sur le terrain des Flammes très solides : 3 victoires en 4 match de championnat, et une qualification pour la phase de groupes de l'EuroLeague.

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Le calme sur le terrain, la tempête en coulisses

Si tout semble aller pour le mieux sur le parquet, en coulisses, l'actualité du club est un peu plus trouble. Effectivement, début octobre, le parquet de Charleville-Mézières a révélé un préjudice présumé supérieur à 545 000 euros aux dépens de la CPAM et de France Travail, portant sur des arrêts maladie et indemnités chômage suspectés d'être fictifs ou abusifs entre 2019 et 2026.

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Après des gardes à vue menées par la police judiciaire de Reims, quatre cadres du club ont été mis en examen le 8 octobre : le coach Romuald Yernaux, le président Yannick Yernaux, le médecin Maxime Buffet ainsi que la directrice sportive Amel Bouderra. Si le technicien a été autorisé à retrouver ses fonctions sur le banc, Amel Bouderra est en revanche interdite d'exercer au sein du club.

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Dernier développement en date, samedi 11 octobre : l'ancienne meneuse s'est mise temporairement en retrait de ses fonctions politiques (vice-présidente d'Ardenne Métropole) afin de préparer sa défense. Présumée innocente, elle conteste fermement les accusations.

L'actualité du terrain reste néanmoins souveraine chez les Carolomacériennes. Actualité chaude, d'ailleurs : les Flammes lancent leur saison européenne d'EuroLeague ce mercredi, avec la réception du club roumain de Bucuresti.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

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