"Le ciel est sa seule limite" : une superstar WNBA dithyrambique sur Pauline Astier !

Si la déception de l'élimination aux portes des finales WNBA est de mise, elle n'occulte en aucun cas la saison rookie détonante de Pauline Astier au New York Liberty. Elle-même incertaine quant au rôle et à l'espace qui allait lui être réservés cette année, la vice-championne du monde 2026 s'est affirmée comme l'une des révélations de la saison WNBA.

Titulaire en puissance aux côtés de Sabrina Ionescu, la meneuse a fait le point, juste après l'élimination face au Atlanta Dream au terme du Match 3, sur sa saison américaine. Une saison qui n'a justement pas laissé insensible sa consœur de la ligne arrière : la star Sabrina Ionescu.

Un rôle inattendu et un corps poussé dans ses retranchements

Quelques instants après la défaite couperet du Match 3 contre Atlanta (83-85), l'internationale tricolore n'a pas voulu cacher ses sentiments amers du moment. Tout en prenant déjà du recul sur le chemin parcouru. « C'est dur, mais oui, c'est une très bonne expérience d'apprentissage. Pour moi, c'était vraiment bien, beaucoup d'émotions, beaucoup de choses apprises [...] sur le plan basket et aussi sur mon corps. Je ne savais pas que mon corps pouvait enchaîner autant de matchs à cette intensité. J'ai énormément appris, donc je suis vraiment contente de ça », se satisfait-elle.

Enchaîner des matchs, l'ancienne joueuse du Tango Bourges l'a fait. 49 pour être précis. Alors que l'intéressée partait aux Etats-Unis sans réelles certitudes, en avril dernier. « Je suis venue en me disant : 'D'accord, je vais voir comment ça se passe.' Je ne m'attendais pas à jouer autant », avoue même Astier. « Mais je reste une compétitrice. Et quand je suis sur le terrain, je veux donner le meilleur pour mon équipe. »

Eclosion express au New York Liberty

Projetée sur le devant de la scène dès le mois de mai en raison de la blessure au cheville de Sabrina Ionescu, Pauline Astier a saisi sa chance à deux mains. Dès sa première semaine de compétition, elle tournait à 16,8 points de moyenne, s'imposant même temporairement comme la meilleure marqueuse parmi toutes les rookies de la ligue. Une importance allant de paire avec sa responsabilisation, qui ne s'est pas démontée au fil des mois.

PROFIL JOUEUR Pauline ASTIER Poste(s): Meneur Taille: 179 cm Âge: 24 ans (15/02/2002) Nationalités: Stats 2026-2027 / WNBA PTS 8,9 #75 REB 2,8 #90 PD 3,2 #34

Avec 23 minutes de temps de jeu moyen sur ses 49 rencontres disputées, Pauline Astier s'est imposée comme un rouage essentiel du Liberty. Elle a d'ailleurs largement contribué au sacre de New York lors de la Commissioner's Cup début juillet face aux Las Vegas Aces (15 points, 5 rebonds, 4 passes), avant d'offrir entre autres une démonstration défensive au premier tour des playoffs, face à la rookie de l'année Olivia Miles.

Sabrina Ionescu conquise par Pauline Astier

Pour nourrir cette progression fulgurante, la Française a pu prendre exemple sur une comparse de choix sur la ligne arrière : Sabrina Ionescu. D'abord « impressionnée » par la superstar américaine, elle a ensuite « appris de la façon dont elle voit le jeu, de sa confiance en elle… Sabrina sait ce qu'elle apporte à l'équipe et c'est une confiance dont on doit s'inspirer. »

Mais l'admiration est réciproque ! Interrogée sur l'impact de ses jeunes coéquipières françaises, Sabrina Ionescu a dressé un portrait très élogieux de Pauline Astier. « Pauline est une recrue qui a gagné sa place de titulaire et qui a récupéré des ballons en défense tout-terrain. Elle a appris l'attaque au sein d'une équipe vraiment expérimentée, elle a juste trouvé sa voix, en pénétrant systématiquement dans la raquette pour nous aider à gagner tant de matchs. Le ciel est sa seule limite. C’était vraiment amusant pour nous de regarder son évolution au cours de l’année. »

Sabrina Ionescu on Pauline Astier and Marine Fauthoux: "Pauline was a rookie who came in and earned her spot as a starter and picked up players full court. Learned the offense with a really veteran team and and just found her voice and consistently got in the paint for us and… — Myles (@MylesEhrlich) 10 octobre 2026

"Je suis prête pour l'année prochaine"

Un adoubement XXL, qui ne donne qu'une envie à la meneuse tricolore : réitérer l'expérience dans la Big Apple. « J'ai envie de rejouer ici, de disputer autant de matchs comme cette année. Et même encore mieux ! car j'ai emmagasiné beaucoup d'expérience. Je suis prête pour l'année prochaine », annonce-t-elle déjà.

Avant de penser à la saison WNBA 2027, l'internationale tricolore s'attaque à celle européenne qui l'attend sous les couleurs de l'USK Prague. Cela, sans le moindre répit : « Je ne veux pas rentrer chez moi juste pour deux jours avant de repartir, donc je pense y aller directement. Je suis aussi excitée de rejoindre mon équipe. »