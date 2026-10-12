Monaco, Voiron et Nice co-leaders après trois journées de LF2
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Un trio de tête s’installe progressivement sur le podium de la Ligue Féminine 2 : Monaco, Voiron et Nice. Les trois équipes ont conservé leur invincibilité après trois journées dans la division grâce à leurs succès à domicile ce weekend contre Rouen Bihorel, Mondeville et Roche Vendée.
LF2 2026-2027 · 3
|Date
|Match
|09/10/2026
|Feytiat 76 - 54 Montbrison
|09/10/2026
|CO Trith 70 - 59 Pôle France Féminin
|10/10/2026
|Nice 75 - 60 Rouen Bihorel
|10/10/2026
|Monaco BA 75 - 66 Mondeville
|10/10/2026
|CJS Geispolsheim 67 - 64 Saint-Amand
|10/10/2026
|Voiron 98 - 49 Roche Vendée
Les 21 rebonds de Julie Tétart portent Monaco dans le choc de la journée
Dans le choc au sommet de LF2, Monaco Basket Association a dominé l'USO Mondeville à Gaston-Médecin dans le sillage de Julie Tétart (14 points, 21 rebonds, 4 interceptions). Les joueuses du Rocher ont fait le trou en deuxième mi-temps (75-66).
Monaco BA 75 - 66 Mondeville · LF2 · 10/10/2026
|Match
|PTS
|REB
|PD
|Monaco BA
|Anouk Brun
|12
|0
|1
|Julie Tetart
|14
|21
|1
|Emily Prugnieres
|2
|4
|2
|Stepha M'baye
|11
|5
|3
|Philippine Delpech
|1
|1
|0
|Maud Stervinou
|2
|4
|1
|Lelia Lesueur
|9
|0
|1
|Sarah-Yvanna Keboum
|0
|5
|0
|Ilona Hattab
|10
|5
|3
|Carolina Rodrigues
|14
|4
|6
|Mondeville
|Shelby Saint Juste
|4
|4
|2
|Joelly Belleka
|16
|1
|1
|Yloann Matima
|2
|1
|0
|Cameron Kolissoko
|2
|0
|1
|Mariama N'Diaye
|2
|2
|1
|Elyah Kiavi
|13
|5
|2
|Davina Kasongo
|2
|2
|1
|La Mama Kapinga Maweja
|9
|7
|1
|Joana Zedong
|0
|0
|0
|Tameiya Salder
|16
|6
|5
« Le match est plein de bonnes promesses. Défensivement et dans l’intensité, on a proposé de belles choses. Mais on a manqué de vitesse offensive, face à une équipe qui est déjà bien en place », a noté le coach calvadosien Morgan Debrosse dans Ouest-France. « Nous, on ne l’est pas du tout. Notre retard est offensif parce que nos lignes ont bougé récemment. »
Après trois journées, le MBA compte déjà +113 de différentiel, affichant à la fois la meilleure attaque (90,7 points marqués en moyenne) et la meilleure défense (53,0 points) de la division.
Le show Daniela Dibanzilua à Voiron
Deuxième attaque et deuxième défense de LF2, Voiron s'est montré tout aussi solide, voire plus, contre La Roche (98-49).
Les joueuses du PVBC n'ont laissé aucune chance aux Vendéennes, comme en témoigne la performance de Daniela Dibanzilua (33 points à 13/15 aux tirs, 2 rebonds, 2 passes décisives et 4 interceptions pour 37 d’évaluation en 27 minutes !), élue MVP de la journée.
Voiron 98 - 49 Roche Vendée · LF2 · 10/10/2026
|Match
|PTS
|REB
|PD
|Voiron
|Charlie Girod
|4
|1
|5
|Ysaline Saulnier
|8
|6
|5
|Daniela Dibanzilua
|33
|2
|2
|Tea-Maurine Polyte
|2
|1
|0
|Louise Preneau
|15
|1
|2
|Carine Silatsa
|8
|6
|2
|Inès Nezerwa
|9
|3
|1
|Yvenne NZingoula-Miyouna
|2
|0
|0
|Lauryn Vieira
|13
|4
|10
|Natalia Mizgala
|4
|3
|1
|Roche Vendée
|Justine Soulard
|6
|6
|3
|Johanna Muzet
|0
|0
|0
|Juliette Bourgeois
|10
|6
|2
|Ainoah Rio
|2
|2
|0
|Palmyre Sidibe
|0
|0
|0
|Emma Villas-Gomis
|12
|8
|1
|Kimsy Demontoux
|9
|5
|2
|Mery Kane
|6
|5
|0
|Jernie Kiaku
|4
|2
|4
|Emmy Breton
|0
|0
|0
Une masterclass qui vient égaler le record de points de la saison établi par Chloé Macé (Feytiat) lors de la première journée.
Nice toujours invaincu
Aux portes de la relégation la saison dernière, les Niss’Angels profitent de la très bonne forme de Pauline Lanfant (27 points, 6 rebonds, 2 passes) contre Rouen Bihorel (75-60) pour compléter le trio de tête. Le Cavigal Nice se rendra à La Roche-sur-Yon samedi prochain.
Nice 75 - 60 Rouen Bihorel · LF2 · 10/10/2026
|Match
|PTS
|REB
|PD
|Nice
|Pauline Lanfant
|27
|6
|2
|Astou Gaye
|3
|7
|0
|Aby Diallo
|4
|2
|0
|Sarah Boucaud
|0
|4
|2
|Megan Olbrys
|18
|6
|4
|Dorcas N'Ganfina
|12
|1
|5
|Dieyneba Niang
|8
|6
|1
|Natsuki Szczokin
|3
|2
|1
|Léna Gallo
|0
|0
|0
|Diankeba Guirassy
|0
|1
|1
|Rouen Bihorel
|Goundo Sissoko
|4
|1
|0
|Fatoumata Toure
|11
|2
|3
|Lena Timera
|3
|0
|6
|Ifunanya Okoro
|11
|4
|1
|Clara Causeur
|7
|2
|4
|Tess Barbosa
|0
|0
|0
|Aminata Ly
|12
|5
|1
|Ludivine Marie
|6
|6
|1
|Marie-Bernadette Mbuyamba
|6
|7
|1
Saint-Amand, Roche Vendée, Rouen Bihorel et le Pôle France doivent encore débloquer leur compteur
Dans les autres matchs, Feytiat a débloqué son compteur à domicile en s’imposant face à Montbrison (76-54). Les promus Trith (70-59) et Geispolsheim (67-64) ont assuré à domicile face au Pôle France et Saint-Amand.
Enfin, la seule victoire à l'extérieur de la troisième journée est à mettre au crédit d'Aulnoye, vainqueur des Pétillantes du Champagne Basket Féminin (67-83).
Saint-Amand, Roche Vendée, Rouen Bihorel et le Pôle France sont donc toujours en quête d'une première victoire en LF2 après trois journées.
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