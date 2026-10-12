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Monaco, Voiron et Nice co-leaders après trois journées de LF2

Monaco, Voiron et Nice restent invaincues après trois journées de Ligue Féminine 2, portées par des performances individuelles remarquables comme les 21 rebonds de Julie Tétart ou les 33 points de Daniela Dibanzilua.
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Résumé
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Monaco, Voiron et Nice co-leaders après trois journées de LF2
Monaco Basket Association est en tête au classement de LF2 après trois journées.
Crédit photo : John Rellegue / Monaco Basket Association
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Un trio de tête s’installe progressivement sur le podium de la Ligue Féminine 2 : Monaco, Voiron et Nice. Les trois équipes ont conservé leur invincibilité après trois journées dans la division grâce à leurs succès à domicile ce weekend contre Rouen Bihorel, Mondeville et Roche Vendée.

LF2 2026-2027 · 3

DateMatch
09/10/2026Feytiat 76 - 54 Montbrison
09/10/2026CO Trith 70 - 59 Pôle France Féminin
10/10/2026Nice 75 - 60 Rouen Bihorel
10/10/2026Monaco BA 75 - 66 Mondeville
10/10/2026CJS Geispolsheim 67 - 64 Saint-Amand
10/10/2026Voiron 98 - 49 Roche Vendée

Les 21 rebonds de Julie Tétart portent Monaco dans le choc de la journée

Dans le choc au sommet de LF2, Monaco Basket Association a dominé l'USO Mondeville à Gaston-Médecin dans le sillage de Julie Tétart (14 points, 21 rebonds, 4 interceptions). Les joueuses du Rocher ont fait le trou en deuxième mi-temps (75-66).

Monaco BA 75 - 66 Mondeville · LF2 · 10/10/2026

MatchPTSREBPD
Monaco BAAnouk Brun1201
Julie Tetart14211
Emily Prugnieres242
Stepha M'baye1153
Philippine Delpech110
Maud Stervinou241
Lelia Lesueur901
Sarah-Yvanna Keboum050
Ilona Hattab1053
Carolina Rodrigues1446
MondevilleShelby Saint Juste442
Joelly Belleka1611
Yloann Matima210
Cameron Kolissoko201
Mariama N'Diaye221
Elyah Kiavi1352
Davina Kasongo221
La Mama Kapinga Maweja971
Joana Zedong000
Tameiya Salder1665

« Le match est plein de bonnes promesses. Défensivement et dans l’intensité, on a proposé de belles choses. Mais on a manqué de vitesse offensive, face à une équipe qui est déjà bien en place », a noté le coach calvadosien Morgan Debrosse dans Ouest-France. « Nous, on ne l’est pas du tout. Notre retard est offensif parce que nos lignes ont bougé récemment. »

Après trois journées, le MBA compte déjà +113 de différentiel, affichant à la fois la meilleure attaque (90,7 points marqués en moyenne) et la meilleure défense (53,0 points) de la division.

Le show Daniela Dibanzilua à Voiron

Deuxième attaque et deuxième défense de LF2, Voiron s'est montré tout aussi solide, voire plus, contre La Roche (98-49).

Les joueuses du PVBC n'ont laissé aucune chance aux Vendéennes, comme en témoigne la performance de Daniela Dibanzilua (33 points à 13/15 aux tirs, 2 rebonds, 2 passes décisives et 4 interceptions pour 37 d’évaluation en 27 minutes !), élue MVP de la journée.

Voiron 98 - 49 Roche Vendée · LF2 · 10/10/2026

MatchPTSREBPD
VoironCharlie Girod415
Ysaline Saulnier865
Daniela Dibanzilua3322
Tea-Maurine Polyte210
Louise Preneau1512
Carine Silatsa862
Inès Nezerwa931
Yvenne NZingoula-Miyouna200
Lauryn Vieira13410
Natalia Mizgala431
Roche VendéeJustine Soulard663
Johanna Muzet000
Juliette Bourgeois1062
Ainoah Rio220
Palmyre Sidibe000
Emma Villas-Gomis1281
Kimsy Demontoux952
Mery Kane650
Jernie Kiaku424
Emmy Breton000

Une masterclass qui vient égaler le record de points de la saison établi par Chloé Macé (Feytiat) lors de la première journée.

Nice toujours invaincu

Aux portes de la relégation la saison dernière, les Niss’Angels profitent de la très bonne forme de Pauline Lanfant (27 points, 6 rebonds, 2 passes) contre Rouen Bihorel (75-60) pour compléter le trio de tête. Le Cavigal Nice se rendra à La Roche-sur-Yon samedi prochain.

Nice 75 - 60 Rouen Bihorel · LF2 · 10/10/2026

MatchPTSREBPD
NicePauline Lanfant2762
Astou Gaye370
Aby Diallo420
Sarah Boucaud042
Megan Olbrys1864
Dorcas N'Ganfina1215
Dieyneba Niang861
Natsuki Szczokin321
Léna Gallo000
Diankeba Guirassy011
Rouen BihorelGoundo Sissoko410
Fatoumata Toure1123
Lena Timera306
Ifunanya Okoro1141
Clara Causeur724
Tess Barbosa000
Aminata Ly1251
Ludivine Marie661
Marie-Bernadette Mbuyamba671

Saint-Amand, Roche Vendée, Rouen Bihorel et le Pôle France doivent encore débloquer leur compteur

Dans les autres matchs, Feytiat a débloqué son compteur à domicile en s’imposant face à Montbrison (76-54). Les promus Trith (70-59) et Geispolsheim (67-64) ont assuré à domicile face au Pôle France et Saint-Amand.

Enfin, la seule victoire à l'extérieur de la troisième journée est à mettre au crédit d'Aulnoye, vainqueur des Pétillantes du Champagne Basket Féminin (67-83).

Saint-Amand, Roche Vendée, Rouen Bihorel et le Pôle France sont donc toujours en quête d'une première victoire en LF2 après trois journées.

Monaco BA
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