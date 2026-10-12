Un trio de tête s’installe progressivement sur le podium de la Ligue Féminine 2 : Monaco, Voiron et Nice. Les trois équipes ont conservé leur invincibilité après trois journées dans la division grâce à leurs succès à domicile ce weekend contre Rouen Bihorel, Mondeville et Roche Vendée.

Les 21 rebonds de Julie Tétart portent Monaco dans le choc de la journée

Dans le choc au sommet de LF2, Monaco Basket Association a dominé l'USO Mondeville à Gaston-Médecin dans le sillage de Julie Tétart (14 points, 21 rebonds, 4 interceptions). Les joueuses du Rocher ont fait le trou en deuxième mi-temps (75-66).

Monaco BA 75 - 66 Mondeville · LF2 · 10/10/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD Monaco BA Anouk Brun 12 0 1 Julie Tetart 14 21 1 Emily Prugnieres 2 4 2 Stepha M'baye 11 5 3 Philippine Delpech 1 1 0 Maud Stervinou 2 4 1 Lelia Lesueur 9 0 1 Sarah-Yvanna Keboum 0 5 0 Ilona Hattab 10 5 3 Carolina Rodrigues 14 4 6 Mondeville Shelby Saint Juste 4 4 2 Joelly Belleka 16 1 1 Yloann Matima 2 1 0 Cameron Kolissoko 2 0 1 Mariama N'Diaye 2 2 1 Elyah Kiavi 13 5 2 Davina Kasongo 2 2 1 La Mama Kapinga Maweja 9 7 1 Joana Zedong 0 0 0 Tameiya Salder 16 6 5

« Le match est plein de bonnes promesses. Défensivement et dans l’intensité, on a proposé de belles choses. Mais on a manqué de vitesse offensive, face à une équipe qui est déjà bien en place », a noté le coach calvadosien Morgan Debrosse dans Ouest-France. « Nous, on ne l’est pas du tout. Notre retard est offensif parce que nos lignes ont bougé récemment. »

Après trois journées, le MBA compte déjà +113 de différentiel, affichant à la fois la meilleure attaque (90,7 points marqués en moyenne) et la meilleure défense (53,0 points) de la division.

Le show Daniela Dibanzilua à Voiron

Deuxième attaque et deuxième défense de LF2, Voiron s'est montré tout aussi solide, voire plus, contre La Roche (98-49).

Les joueuses du PVBC n'ont laissé aucune chance aux Vendéennes, comme en témoigne la performance de Daniela Dibanzilua (33 points à 13/15 aux tirs, 2 rebonds, 2 passes décisives et 4 interceptions pour 37 d’évaluation en 27 minutes !), élue MVP de la journée.

Voiron 98 - 49 Roche Vendée · LF2 · 10/10/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD Voiron Charlie Girod 4 1 5 Ysaline Saulnier 8 6 5 Daniela Dibanzilua 33 2 2 Tea-Maurine Polyte 2 1 0 Louise Preneau 15 1 2 Carine Silatsa 8 6 2 Inès Nezerwa 9 3 1 Yvenne NZingoula-Miyouna 2 0 0 Lauryn Vieira 13 4 10 Natalia Mizgala 4 3 1 Roche Vendée Justine Soulard 6 6 3 Johanna Muzet 0 0 0 Juliette Bourgeois 10 6 2 Ainoah Rio 2 2 0 Palmyre Sidibe 0 0 0 Emma Villas-Gomis 12 8 1 Kimsy Demontoux 9 5 2 Mery Kane 6 5 0 Jernie Kiaku 4 2 4 Emmy Breton 0 0 0

Une masterclass qui vient égaler le record de points de la saison établi par Chloé Macé (Feytiat) lors de la première journée.

Nice toujours invaincu

Aux portes de la relégation la saison dernière, les Niss’Angels profitent de la très bonne forme de Pauline Lanfant (27 points, 6 rebonds, 2 passes) contre Rouen Bihorel (75-60) pour compléter le trio de tête. Le Cavigal Nice se rendra à La Roche-sur-Yon samedi prochain.

Nice 75 - 60 Rouen Bihorel · LF2 · 10/10/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD Nice Pauline Lanfant 27 6 2 Astou Gaye 3 7 0 Aby Diallo 4 2 0 Sarah Boucaud 0 4 2 Megan Olbrys 18 6 4 Dorcas N'Ganfina 12 1 5 Dieyneba Niang 8 6 1 Natsuki Szczokin 3 2 1 Léna Gallo 0 0 0 Diankeba Guirassy 0 1 1 Rouen Bihorel Goundo Sissoko 4 1 0 Fatoumata Toure 11 2 3 Lena Timera 3 0 6 Ifunanya Okoro 11 4 1 Clara Causeur 7 2 4 Tess Barbosa 0 0 0 Aminata Ly 12 5 1 Ludivine Marie 6 6 1 Marie-Bernadette Mbuyamba 6 7 1

Saint-Amand, Roche Vendée, Rouen Bihorel et le Pôle France doivent encore débloquer leur compteur

Dans les autres matchs, Feytiat a débloqué son compteur à domicile en s’imposant face à Montbrison (76-54). Les promus Trith (70-59) et Geispolsheim (67-64) ont assuré à domicile face au Pôle France et Saint-Amand.

Enfin, la seule victoire à l'extérieur de la troisième journée est à mettre au crédit d'Aulnoye, vainqueur des Pétillantes du Champagne Basket Féminin (67-83).

Saint-Amand, Roche Vendée, Rouen Bihorel et le Pôle France sont donc toujours en quête d'une première victoire en LF2 après trois journées.