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Pré-saison NBA : Les Spurs battus sans Victor Wembanyama, le duo Anthony Edwards - LaMelo Ball régale

Le porte étendard de la délégation était mis au repos cette nuit avec les Spurs mais d'autres tricolores ont porté très haut les couleurs françaises dans le match entre Nets et Wizards. De leur côté, les Wolves s'appuient sur LaMelo Ball et Anthony Edwards dont l'alchimie commence à prendre forme.
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Résumé
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Pré-saison NBA : Les Spurs battus sans Victor Wembanyama, le duo Anthony Edwards - LaMelo Ball régale
Anthony Edwards et LaMelo Ball commencent à créer une synergie intéressante aux Wolves
Crédit photo : Vincent Carchietta-Imagn Images
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Plus que huit jours à patienter avant que la saison NBA ne s'ouvre avec une première affiche entre les Pistons et les Celtics le 20 octobre. En attendant et pour que la saison ne soit que plus belle, les franchises poursuivent leur préparation avec cinq nouveaux matchs disputés cette nuit.


Premier arrêt dans l'Utah où les coéquipiers de Lauri Markannen accueillaient les Spurs, sans Victor Wembanyama. Le pivot français est resté sur la touche pour cette rencontre dans laquelle Ja'Kobi Gillespie a brillé. Le rookie drafté à la 42e position a inscrit 25 points (9/14 au tir) en autant de minutes. Mais sans leurs leaders, les Texans ont souffert et se sont inclinés (119-109) face au Jazz. Darryn Peterson lui pose 14 unités et 5 assists alors que tout le cinq majeur a marqué au moins 10 points côté Utah.

Un peu plus de spectacle à signaler en revanche dans le match opposant les Wolves aux Knicks, champions en titre. Minnesota l'a emporté (122-104) grâce à une nouvelle sortie impressionnante de son duo d'arrières Anthony Edwards (26 unités) - LaMelo Ball (10 points, 7 assists).

Les intérieurs français timorés

La synergie commence à se voir et cela sera très important tout au long de la saison pour le groupe de Chris Finch. Concernant les Français, Rudy Gobert s'est montré plus discret (2 points, 3 rebonds, 1 contre) tout comme Joan Beringer qui n'a pas dominé au rebond comme sur ses derniers matchs (5 points, 4 prises).

Rien de très transcendant pour nos tricolores expatriés à New York non plus. Mohamed Diawara (1 rebond) enchaîne une deuxième rencontre sans marquer après la partie face aux Wizards quatre jours plus tôt. Pacôme Dadiet a lui apporté quelques points en sortie de banc (7 unités, 2/3 à trois points).

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Nolan Traoré brise le plafond de verre

Toutefois, le match entre les Wizards et les Nets s'avère bien plus réjouissant pour nos Français. Brooklyn repart avec la victoire 131 à 122 notamment grâce à Michael Porter Jr (22 points, 4 rebonds). Mais la bonne nouvelle, c'est la confirmation que Nolan Traoré continue de performer.

En sortie de banc l'ancien joueur de Saint-Quentin a inscrit 17 unités et délivré 2 passes décisives. Ainsi, son statut dans l'équipe de Jordi Fernandez pourrait vite évoluer et le propulser directement dans le cinq majeur.

Pour D.C, A.J Dybantsa s'est illustré avec 14 points tandis qu'Alex Sarr a eu du mal à scorer (6 points, 3/10 au tir) mais a tout de même capté 9 rebonds. Dans le même temps Bilal Coulibaly a fait tomber la foudre. L'ailier a marqué 19 points dont un 3/5 à longue distance. L'ancien des Metropolitans doit changer son histoire avec Washington alors que sa place se trouve de plus en plus menacée.

Le Thunder perd sans ses cadres, les Blazers giflent Londres

Dans les derniers matchs de la nuit, le Thunder s'est incliné contre les Hawks (113-110) de Jock Landale (17 points) et Nickeil Alexander-Walker (16 unités) alors que Shai Gilgeous-Alexander était au repos comme Jalen Williams et Chet Holmgren.

Atlanta Hawks 113 - 110 Oklahoma City Thunder · NBA Presaison · 12/10/2026

GamePTSREBAST
Atlanta HawksIsaac McKneely000
Zuby Ejiofor1593
Corey Kispert612
Asa Newell7101
Jock Landale1765
Nickeil Alexander-Walker1665
Kingston Flemings727
RayJ Dennis1347
Jalen Wilson1281
Dorian Finney-Smith810
Cam Corhen200
Kobe Johnson1030
Oklahoma City ThunderOtega Oweh11101
Brooks Barnhizer2082
Aday Mara17106
Bennett Stirtz2645
Christoph Tilly520
Josh Dix1637
Andrew Holifield460
Zhaire Smith510
Anthony Pritchard675

Enfin dans un pur match d'exhibition, les Blazers ont étrillé les London Lions (119-66). L'équipe britannique était la première de l'histoire à affronter une franchise NBA. Pas sur que cela se reproduise souvent au vu du résultat.

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