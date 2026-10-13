Pré-saison NBA : Les Spurs battus sans Victor Wembanyama, le duo Anthony Edwards - LaMelo Ball régale

Plus que huit jours à patienter avant que la saison NBA ne s'ouvre avec une première affiche entre les Pistons et les Celtics le 20 octobre. En attendant et pour que la saison ne soit que plus belle, les franchises poursuivent leur préparation avec cinq nouveaux matchs disputés cette nuit.

Premier arrêt dans l'Utah où les coéquipiers de Lauri Markannen accueillaient les Spurs, sans Victor Wembanyama. Le pivot français est resté sur la touche pour cette rencontre dans laquelle Ja'Kobi Gillespie a brillé. Le rookie drafté à la 42e position a inscrit 25 points (9/14 au tir) en autant de minutes. Mais sans leurs leaders, les Texans ont souffert et se sont inclinés (119-109) face au Jazz. Darryn Peterson lui pose 14 unités et 5 assists alors que tout le cinq majeur a marqué au moins 10 points côté Utah.

Un peu plus de spectacle à signaler en revanche dans le match opposant les Wolves aux Knicks, champions en titre. Minnesota l'a emporté (122-104) grâce à une nouvelle sortie impressionnante de son duo d'arrières Anthony Edwards (26 unités) - LaMelo Ball (10 points, 7 assists).

ANTHONY EDWARDS & LAMELO BALL DUO IS ELITE. 🔥🔥🔥



(via @ESPNNBA)



pic.twitter.com/1POyaVYaYS — Hoop Central (@TheHoopCentral) 13 octobre 2026

Les intérieurs français timorés

La synergie commence à se voir et cela sera très important tout au long de la saison pour le groupe de Chris Finch. Concernant les Français, Rudy Gobert s'est montré plus discret (2 points, 3 rebonds, 1 contre) tout comme Joan Beringer qui n'a pas dominé au rebond comme sur ses derniers matchs (5 points, 4 prises).

Rien de très transcendant pour nos tricolores expatriés à New York non plus. Mohamed Diawara (1 rebond) enchaîne une deuxième rencontre sans marquer après la partie face aux Wizards quatre jours plus tôt. Pacôme Dadiet a lui apporté quelques points en sortie de banc (7 unités, 2/3 à trois points).

Nolan Traoré brise le plafond de verre

Toutefois, le match entre les Wizards et les Nets s'avère bien plus réjouissant pour nos Français. Brooklyn repart avec la victoire 131 à 122 notamment grâce à Michael Porter Jr (22 points, 4 rebonds). Mais la bonne nouvelle, c'est la confirmation que Nolan Traoré continue de performer.

En sortie de banc l'ancien joueur de Saint-Quentin a inscrit 17 unités et délivré 2 passes décisives. Ainsi, son statut dans l'équipe de Jordi Fernandez pourrait vite évoluer et le propulser directement dans le cinq majeur.

Monsieur Nolan Traoré cette nuit. 🇫🇷 ⬇️



17 POINTS en 20 minutes (6-8 FG)



Les images de son match lors de la victoire des @BrooklynNets à Washington pic.twitter.com/tQwriogdbJ — NBA France (@NBAFRANCE) 13 octobre 2026

Pour D.C, A.J Dybantsa s'est illustré avec 14 points tandis qu'Alex Sarr a eu du mal à scorer (6 points, 3/10 au tir) mais a tout de même capté 9 rebonds. Dans le même temps Bilal Coulibaly a fait tomber la foudre. L'ailier a marqué 19 points dont un 3/5 à longue distance. L'ancien des Metropolitans doit changer son histoire avec Washington alors que sa place se trouve de plus en plus menacée.

Le Thunder perd sans ses cadres, les Blazers giflent Londres

Dans les derniers matchs de la nuit, le Thunder s'est incliné contre les Hawks (113-110) de Jock Landale (17 points) et Nickeil Alexander-Walker (16 unités) alors que Shai Gilgeous-Alexander était au repos comme Jalen Williams et Chet Holmgren.

Atlanta Hawks 113 - 110 Oklahoma City Thunder · NBA Presaison · 12/10/2026 Game statistics Game PTS REB AST Atlanta Hawks Isaac McKneely 0 0 0 Zuby Ejiofor 15 9 3 Corey Kispert 6 1 2 Asa Newell 7 10 1 Jock Landale 17 6 5 Nickeil Alexander-Walker 16 6 5 Kingston Flemings 7 2 7 RayJ Dennis 13 4 7 Jalen Wilson 12 8 1 Dorian Finney-Smith 8 1 0 Cam Corhen 2 0 0 Kobe Johnson 10 3 0 Oklahoma City Thunder Otega Oweh 11 10 1 Brooks Barnhizer 20 8 2 Aday Mara 17 10 6 Bennett Stirtz 26 4 5 Christoph Tilly 5 2 0 Josh Dix 16 3 7 Andrew Holifield 4 6 0 Zhaire Smith 5 1 0 Anthony Pritchard 6 7 5

Enfin dans un pur match d'exhibition, les Blazers ont étrillé les London Lions (119-66). L'équipe britannique était la première de l'histoire à affronter une franchise NBA. Pas sur que cela se reproduise souvent au vu du résultat.