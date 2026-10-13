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Battu par Cholet, l'Hapoël Holon remercie déjà un ancien de LNB

BCL - Après un démarrage manqué en Basketball Champions League puis dans le championnat israélien, l'Hapoël Holon ajuste déjà son effectif. Et c'est l'ancien meneur palois Drew Thelwell, qui fait les frais de cette réorganisation tactique.
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Battu par Cholet, l'Hapoël Holon remercie déjà un ancien de LNB
A peine arrivé, Drew Thelwell quitte l'Hapoël Holon
Crédit photo : FIBA
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Lourdement défait par Cholet (79-99) en ouverture de la saison de Basketball Champions League, l'Hapoël Holon n'a pas attendu très longtemps avant de faire évoluer son effectif. Au lendemain d'une nouvelle défaite cuisante, en championnat israélien cette fois, face à l'Hapoël Jérusalem (69-92), le club hébreu s'est séparé d'un visage bien connu de la LNB : Drew Thelwell, l'ex-meneur de l'Élan Béarnais.

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L'Américano-Jamaïcain, à peine vu face aux Maugeois, laisse sa place à un tout autre profil dans la rotation israélienne.

Le palier européen franchi… pendant 2 minutes et 30 secondes

Arrivé cet été en Israël avec l'ambition de franchir un cap sur la scène européenne, le meneur de 24 ans sortait d'une campagne réussie dans l'Hexagone. Il avait même été l'un des artisans du retour de l'Élan Béarnais en Betclic ELITE, au terme des playoffs d'accession d'ELITE 2 (10 points de moyenne en 20 minutes, 40 matchs joués).

Drew THELWELL
Drew THELWELL
3
PTS
0
REB
0
PDE
Logo Basketball Champions League
HOL
79 99
CHO

Passant de l'antichambre française à la BCL d'un coup donc, Drew Thelwell a vu le film de sa saison européenne tourner au court-métrage. Sa découverte du niveau continental ne se résumera qu'à une très brève apparition : 2 minutes et 30 secondes sur le parquet. Le temps d'inscrire 3 points et de réussir 1 interception, lors de la déroute face à Cholet.

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Virage stratégique plutôt qu'une sanction

Son départ rapide intervient au sortir d'une semaine particulièrement agitée pour la formation hébraïque. Alors que l'Hapoël Holon prépare déjà un déplacement important ce mercredi sur le terrain du Spartak Subotica en BCL, la direction a préféré revoir ses plans après avoir encaissé deux revers cinglants à domicile.

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Visiblement surnuméraire sur les lignes arrières, l'Américano-Jamaïcain n'est pas nécessairement sanctionné pour ses prestations. Sa prestation, en l'occurrence. Car plutôt que de lui chercher un remplaçant poste pour poste, le club a réattribué son spot de joueur étranger à un intérieur de métier : T.J. Holyfield, qui colmate une raquette hébraïque amoindrie par les blessures. Sans être ciblé donc, Thelwell paie le rééquilibrage express opéré par Holon au prix fort.

Cholet
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Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

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