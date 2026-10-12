Semaine française pour l'Étoile Rouge. Ce mardi à 20h, l’équipe serbe défiera l’ASVEL à l’Astroballe pour le compte de la cinquième journée d’EuroLeague, puis retrouvera le Paris Basketball à Belgrade ce vendredi à 20h, mais avec plusieurs absents.

Avant de se rendre dans la capitale des Gaules, le coach Ibon Navarro a confirmé l’absence d'Ebuka Izundu a minima pour le premier match. Le pivot nigérian s’est blessé à la cheville ce samedi 10 octobre en ABA League contre Buducnost Podgorica et son duo français Axel Bouteille - Jerry Boutsiele.

« Il a passé une IRM ce (lundi) matin. J'espère qu'il sera prêt pour le prochain match, mais certainement pas pour demain. Il ne sera pas avec nous à Lyon », a dévoilé le technicien espagnol de l'Étoile Rouge.

Johnathan Motley déjà absent

Un problème supplémentaire pour Crvena Zvezda, déjà privé de son autre pivot Jonathan Motley (cuisse). Il n’y aura donc aucun pivot de métier face aux intérieurs de l’ASVEL Joel Bolomboy et Bodian Massa, malgré l’absence de Mathis Dossou-Yovo - et celle de TyTy Washington sur la ligne arrière.

Stefan Miljenovic (cheville) est également forfait tandis que Patrick Baldwin, utilisé 10 minutes ce samedi en championnat, n’est revenu sur le terrain que lors de la précédente journée d’EuroLeague.

Devant les médias serbes, Ibon Navarro s’est donc montré prudent : « Jouer sans pivot, ce n’est pas un choix, mais une obligation. Nous devons le faire et nous le ferons. Ce n'est pas facile, mais nous essaierons contre l’ASVEL. C’est l’équipe qui tire le plus de tirs à trois points, qui fait le plus de passes décisives, c’est une des meilleures en termes de rythme et de rebonds offensifs… Ils ne doivent pas être sous-estimés. »

Les deux équipes affichent un bilan de 2 victoires et 2 défaites après quatre journées en EuroLeague.

Les retrouvailles avec Chris Jones et… Nick Weiler-Babb

Mardi soir, l’équipe de Tony Parker retrouvera deux de ses anciens : Chris Jones, champion de France avec les Villeurbannais en 2022, mais aussi Nick Weiler-Babb, qui était censé évoluer cette saison à l’ASVEL avant de changer d’avis quand elle a réduit son budget.

Adversaire de l’Etoile Rouge ce vendredi, le Paris Basketball espère pouvoir compter sur Nadir Hifi, touché à la cheville gauche ce dimanche contre Strasbourg.