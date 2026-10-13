Nolan Traoré performe encore, face à Bilal Coulibaly et Alex Sarr cette fois !
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Mais qui peut arrêter les Brooklyn Nets ? En tout cas, en cette présaison, personne pour le moment. Vainqueurs de leurs deux premiers matchs de préparation, les joueurs de Jordi Fernandez sont une nouvelle fois sortis gagnants de leur rencontre, lundi soir.
Un succès 131-122 face aux Washington Wizards, notamment grâce à un très bon Nolan Traoré.
Washington Wizards 122 - 131 Brooklyn Nets · NBA Presaison 2026-2027 · 12/10/2026
Leaders
|Washington Wizards
|Brooklyn Nets
|PTS
|Kyshawn George 21
|Michael Porter Jr. 22
|REB
|Alexandre Sarr 9
|Moritz Wagner 5
|PD
|Trae Young 11
|Julius Randle 9
Statistiques d'équipe
|Washington Wizards
|Brooklyn Nets
|TIRS
|50,6 %
|56,8 %
|3PTS
|17/36
|17/41
|LF
|27/29
|22/30
|REB
|33
|31
|RO
|11
|9
17 points en 20 minutes : petit carton express pour Nolan Traoré
Rétabli après son arthroscopie du genou droit subie en juin, le meneur de 20 ans affiche un visage particulièrement conquérant en ce début d'automne. Transformé physiquement après un important travail de prise de masse durant l'été,Nolan Traoré se montre tout aussi mobile, si ce n'est plus ; et surtout très incisif, pour attaquer le cercle des Wizards.
Washington Wizards 122 - 131 Brooklyn Nets · NBA Presaison · 12/10/2026
|Match
|PTS
|REB
|PD
|Washington Wizards
|Tre Mann
|3
|0
|1
|Felix Okpara
|2
|2
|0
|Reece Beekman
|5
|0
|1
|Bilal Coulibaly
|19
|2
|1
|Tre Johnson
|13
|0
|3
|Justin Champagnie
|7
|3
|0
|Alexandre Sarr
|6
|9
|0
|Alondes Williams
|0
|0
|0
|Will Riley
|3
|1
|1
|Anthony Davis
|0
|0
|0
|Chris Livingston
|0
|0
|0
|Khris Middleton
|0
|0
|0
|Tristan Vukcevic
|0
|0
|0
|A.J. Dybantsa
|14
|4
|3
|Deandre Ayton
|4
|7
|4
|Kyshawn George
|21
|1
|4
|Trae Young
|11
|3
|11
|Trevor Keels
|0
|1
|0
|Carlton Carrington
|14
|0
|1
|Anthony Gill
|0
|0
|0
|Jamir Watkins
|0
|0
|0
|Brooklyn Nets
|Nolan Traoré
|17
|1
|2
|Michael Porter Jr.
|22
|4
|0
|Julius Randle
|14
|4
|9
|Day'Ron Sharpe
|4
|2
|3
|Egor Demin
|4
|0
|3
|Moritz Wagner
|13
|5
|1
|Noah Clowney
|15
|3
|4
|Chaney Johnson
|4
|1
|1
|Drake Powell
|3
|1
|0
|Terance Mann
|3
|2
|0
|Grant Nelson
|9
|4
|1
|Danny Wolf
|2
|1
|1
|Ben Saraf
|0
|0
|4
|Josh Minott
|6
|2
|0
|Tyler Bilodeau
|0
|0
|0
|Ben Humrichous
|0
|0
|0
|Keon Ellis
|15
|1
|0
En moins de 20 minutes sur le parquet, le joueur des Nets a livré une copie d'une grande propreté : 17 points à 6/8 aux tirs (dont 2/4 à 3-points et 3/3 aux lancers francs), 2 passes décisives et 1 rebond. Une efficacité qui s'inscrit dans la continuité de sa préparation : il signe ainsi un troisième match consécutif à 10 points ou plus, après ses 10 unités contre Charlotte et les 12 points face à Philadelphie. Toujours bon lorsque la rotation new-yorkaise s'avère particulièrement dense, encore plus que la saison dernière avec la sélection de Mikel Brown Jr. dans les hauteurs de la dernière draft.
Bilal Coulibaly se montre, Alexandre Sarr monte en régime
Cette rencontre avait également une petite saveur tricolore du côté des Wizards. Malgré le revers de Washington, Bilal Coulibaly a fini meilleur marqueur français du match avec 19 points (à 7/11 aux tirs dont 3/5 à 3-points), 2 rebonds, 3 interceptions et 1 contre en 24 minutes. L'ailier avait déjà 15 unités au compteur avant la pause, avant d'être géré et moins présent dans le jeu.
Bilal Coulibaly (Washington Wizards) - Alexandre Sarr (Washington Wizards)
|Bilal Coulibaly
|Alexandre Sarr
|PTS
|19
|6
|REB
|2
|9
|PD
|1
|0
|IN
|3
|0
|CO
|1
|0
De son côté, Alexandre Sarr est resté plus discret sur le plan offensif avec 6 points (à 3/10 aux tirs). Mais il s'est tout de même montré précieux dans la peinture en captant 9 rebonds en 23 minutes. Un retour encourageant à la compétition pour l'intérieur des Wizards, qui avait dû faire l'impasse sur le rassemblement de l'équipe de France au mois d'août en raison d'une blessure au pied.
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