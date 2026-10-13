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Nolan Traoré performe encore, face à Bilal Coulibaly et Alex Sarr cette fois !

NBA - Encore invaincus en présaison, les Brooklyn Nets ont pu compter sur un très bon Nolan Traoré pour venir à bout des Washington Wizards d'Alexandre Sarr. Et d'un Bilal Coulibaly, lui aussi à son avantage dans la rencontre.
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Résumé
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Nolan Traoré performe encore, face à Bilal Coulibaly et Alex Sarr cette fois !
Nolan Traoré confirme sa bonne forme en présaison NBA chez les Brooklyn Nets
Crédit photo : Geoff Burke
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Mais qui peut arrêter les Brooklyn Nets ? En tout cas, en cette présaison, personne pour le moment. Vainqueurs de leurs deux premiers matchs de préparation, les joueurs de Jordi Fernandez sont une nouvelle fois sortis gagnants de leur rencontre, lundi soir.

Un succès 131-122 face aux Washington Wizards, notamment grâce à un très bon Nolan Traoré.

Washington Wizards 122 - 131 Brooklyn Nets · NBA Presaison 2026-2027 · 12/10/2026

Leaders

Washington WizardsBrooklyn Nets
PTSKyshawn George 21Michael Porter Jr. 22
REBAlexandre Sarr 9Moritz Wagner 5
PDTrae Young 11Julius Randle 9

Statistiques d'équipe

Washington WizardsBrooklyn Nets
TIRS50,6 %56,8 %
3PTS17/3617/41
LF27/2922/30
REB3331
RO119

17 points en 20 minutes : petit carton express pour Nolan Traoré

Rétabli après son arthroscopie du genou droit subie en juin, le meneur de 20 ans affiche un visage particulièrement conquérant en ce début d'automne. Transformé physiquement après un important travail de prise de masse durant l'été,Nolan Traoré se montre tout aussi mobile, si ce n'est plus ; et surtout très incisif, pour attaquer le cercle des Wizards.

Washington Wizards 122 - 131 Brooklyn Nets · NBA Presaison · 12/10/2026

MatchPTSREBPD
Washington WizardsTre Mann301
Felix Okpara220
Reece Beekman501
Bilal Coulibaly1921
Tre Johnson1303
Justin Champagnie730
Alexandre Sarr690
Alondes Williams000
Will Riley311
Anthony Davis000
Chris Livingston000
Khris Middleton000
Tristan Vukcevic000
A.J. Dybantsa1443
Deandre Ayton474
Kyshawn George2114
Trae Young11311
Trevor Keels010
Carlton Carrington1401
Anthony Gill000
Jamir Watkins000
Brooklyn NetsNolan Traoré1712
Michael Porter Jr.2240
Julius Randle1449
Day'Ron Sharpe423
Egor Demin403
Moritz Wagner1351
Noah Clowney1534
Chaney Johnson411
Drake Powell310
Terance Mann320
Grant Nelson941
Danny Wolf211
Ben Saraf004
Josh Minott620
Tyler Bilodeau000
Ben Humrichous000
Keon Ellis1510

En moins de 20 minutes sur le parquet, le joueur des Nets a livré une copie d'une grande propreté : 17 points à 6/8 aux tirs (dont 2/4 à 3-points et 3/3 aux lancers francs), 2 passes décisives et 1 rebond. Une efficacité qui s'inscrit dans la continuité de sa préparation : il signe ainsi un troisième match consécutif à 10 points ou plus, après ses 10 unités contre Charlotte et les 12 points face à Philadelphie. Toujours bon lorsque la rotation new-yorkaise s'avère particulièrement dense, encore plus que la saison dernière avec la sélection de Mikel Brown Jr. dans les hauteurs de la dernière draft.

Bilal Coulibaly se montre, Alexandre Sarr monte en régime

Cette rencontre avait également une petite saveur tricolore du côté des Wizards. Malgré le revers de Washington, Bilal Coulibaly a fini meilleur marqueur français du match avec 19 points (à 7/11 aux tirs dont 3/5 à 3-points), 2 rebonds, 3 interceptions et 1 contre en 24 minutes. L'ailier avait déjà 15 unités au compteur avant la pause, avant d'être géré et moins présent dans le jeu.

Bilal Coulibaly (Washington Wizards) - Alexandre Sarr (Washington Wizards)

Bilal CoulibalyAlexandre Sarr
PTS196
REB29
PD10
IN30
CO10

De son côté, Alexandre Sarr est resté plus discret sur le plan offensif avec 6 points (à 3/10 aux tirs). Mais il s'est tout de même montré précieux dans la peinture en captant 9 rebonds en 23 minutes. Un retour encourageant à la compétition pour l'intérieur des Wizards, qui avait dû faire l'impasse sur le rassemblement de l'équipe de France au mois d'août en raison d'une blessure au pied.

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Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

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