Hugo Yimga-Moukouri (2,03 m, 18 ans) a retrouvé le sourire. Après deux premières sorties contrastées en Betclic ÉLITE, le jeune ailier de Nanterre 92 a réalisé son meilleur match de la saison samedi 10 octobre, lors du succès contre le BCM Gravelines-Dunkerque (101-73). En 23 minutes, il a compilé 19 points à 6/14 aux tirs, dont 2/5 à 3-points, 9 rebonds et 1 interception, pour 19 d'évaluation. Une performance bienvenue pour l'un des jeunes talents du championnat, qui a reconnu en conférence de presse avoir connu des journées compliquées.

Hugo Yimga-Moukouri : « J'étais dans le dur »

Avec 13 points et 4 rebonds contre Pau-Lacq-Orthez, puis 5 points et 7 rebonds à Roanne, Hugo Yimga-Moukouri avait connu des fortunes diverses lors des deux premières journées. Face à Gravelines-Dunkerque, il a retrouvé de l'efficacité offensive, avec notamment un sans-faute aux lancers francs (5/5).

Interrogé après la rencontre sur l'importance de cette prestation pour lancer véritablement sa saison, l'international français chez les jeunes n'a pas caché son soulagement.

« J'étais dans le dur, derrière mon basketball. À l'entraînement, ça a été très dur pour moi ces derniers jours. Vraiment très dur. Ça fait vraiment du bien. Maintenant, il faut continuer à garder la même recette. Il faut apprendre de ce moment qui a été difficile pour moi. C'est que le début de saison, ne nous enflammons pas. Mais c'est encourageant. »

Après trois rencontres de Betclic ELITE, le joueur né en 2008 affiche désormais des moyennes de 12,3 points et 6,7 rebonds. Il a également réussi 4 de ses 9 tentatives à 3-points, soit 44,4 % de réussite derrière l'arc.

Une défaite à Trabzon vécue comme « une petite victoire »

Au-delà de sa prestation individuelle, Hugo Yimga-Moukouri a surtout insisté sur les progrès collectifs de Nanterre. Après une défaite à Roanne et un revers sur le parquet de Trabzonspor en Basketball Champions League (BCL), les Franciliens ont largement dominé Gravelines-Dunkerque grâce notamment à une excellente deuxième période.

Pour le jeune ailier, le déplacement en Turquie avait déjà montré des signes encourageants, malgré le résultat défavorable.

« Contre Trabzon, on a peut-être perdu le match, mais on était très fiers de nous parce qu'on a bien réagi par rapport au match contre Roanne. Dans l'intensité, dans l'attitude, moi y compris. C'est un match qu'on a perdu mais qui était extrêmement encourageant. »

Il estime même que cette rencontre européenne a permis au groupe de progresser.

« On a vraiment pris cette défaite comme une petite victoire, entre guillemets, parce qu'il faut savoir que c'est des favoris pour la BCL à Trabzon. Arriver à les faire chier un petit peu, je trouve que c'est extrêmement encourageant. »

La victoire contre Gravelines-Dunkerque est venue confirmer les progrès entrevus quelques jours plus tôt.

« Tout ce qu'on voulait aujourd'hui, c'est garder cette énergie-là, garder ce qu'on avait produit à Trabzon et continuer à évoluer sur des petits détails. C'est ce qui a fait aussi aujourd'hui la grosse deuxième mi-temps et le gros match qu'on fait. »

« La marge de progression est assez folle »

Malgré le large succès face au BCM, Nanterre reste une équipe en construction. Les pertes de balle et certaines erreurs évitables continuent de perturber son jeu. Un constat que partage Hugo Yimga-Moukouri, sans pour autant s'en inquiéter.

« Ce qui est bien, c'est qu'on a une grosse marge de progression comparée à ce qu'on est en train de faire. C'est le début de saison, aucune inquiétude. On est une équipe de travailleurs, on est une équipe de bosseurs, on a un staff compétent. On va continuer à travailler sur nos petites balles perdues, sur nos petites erreurs un peu bêtes. Je n'ai pas d'inquiétude parce que c'est que le début de saison. Et puis c'est même encourageant parce que la marge de progression est assez folle. »

L'ancien pensionnaire du Pôle France doit également apprendre à évoluer avec de nouveaux partenaires, notamment à la mène. Interrogé sur son adaptation à Xavier Castañeda (auteur de 29 points sur cette rencontre), il s'est montré particulièrement élogieux.

« C'est un joueur extraordinaire. Xavier, c'est un meneur de jeu avec lequel je pense n'avoir jamais joué avec quelqu'un d'aussi fort. C'est une adaptation à avoir. On continue également à se trouver, à trouver des petites connexions. Pour performer, il n'y a pas le choix, il faut s'adapter. »

Hugo aime ça, et nous aussi ! 💚🗣️ pic.twitter.com/dp21usdxtp — Nanterre 92 (@Nanterre92) 11 octobre 2026

Avant le Rytas Vilnius, Hugo Yimga-Moukouri savoure l'enchaînement des matchs

Nanterre n'a pas le temps de souffler. Après trois rencontres en huit jours et un déplacement en Turquie, le club francilien se rend en Lituanie ce mardi 13 octobre pour affronter le Rytas Vilnius en Basketball Champions League.

Un calendrier particulièrement chargé qui ne déplaît absolument pas à Hugo Yimga-Moukouri. Au contraire, le joueur de 18 ans apprécie cette succession de rendez-vous au plus haut niveau.

« Honnêtement, qu'est-ce que je kiffe ! Je ne vais pas vous mentir, jouer tous les deux ou trois jours, c'est extraordinaire. Moi, j'aime trop, je m'amuse énormément. Me dire qu'on a un match juste mardi, c'est excitant parce que ça ne s'arrête pas, tu n'as pas le temps de réfléchir. »

Il explique également avoir fait le choix de se consacrer entièrement à sa carrière sportive pour cette saison d'avant Draft NBA.

« J'ai arrêté les cours, donc en plus je n'ai plus rien à faire de mes journées à part le basket. Honnêtement, moi j'adore cette vie-là. J'ai peut-être un petit peu les jambes lourdes, mais je kiffe ce que je fais, donc ça passe vite. »

Après sa prestation contre Gravelines-Dunkerque, Hugo Yimga-Moukouri aura donc rapidement une nouvelle occasion de confirmer son regain de forme. Cette fois sur la scène européenne, face au Rytas Vilnius.