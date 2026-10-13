Marc Owen Fodzo Dada, le petit protégé de l’ASVEL : « J’aimerais devenir de plus en plus un vrai meneur de jeu »

Marc-Owen Fodzo Dada (1,90 m) fait partie des jeunes joueurs à suivre cette saison en Betclic ELITE mais aussi en EuroLeague. À seulement 19 ans, le meneur français a fait le grand saut cet été en quittant Nancy pour rejoindre l’ASVEL. Un changement de dimension pour celui qui évoluait encore en Espoirs il y a deux saisons. Désormais lancé dans le grand bain européen sous la houlette de Tony Parker, le jeune Villeurbannais semble déjà avoir trouvé sa place.

Un début de saison prometteur sous les ordres de Tony Parker

Du Palais des Sports Jean-Weille de Nancy à la LDLC Arena de Lyon, en passant par Roland-Garros pour la Supercoupe, Marc Owen Fodzo Dada découvre un tout nouvel environnement. Et pour ses premiers pas au plus haut niveau européen, le jeune meneur a répondu présent.

« Premier match en EuroLeague, première titularisation, c’était un truc de fou en vrai, c’était incroyable », raconte-t-il. « Je suis vraiment passé de pros à pros », plaisante le joueur de 19 ans, conscient du changement de dimension entre Nancy et l’ASVEL.

Titularisé dès son premier match d’EuroLeague, le Francilien s’est notamment distingué par ses qualités défensives et son intensité physique. Des atouts qui lui permettent de tirer son épingle du jeu malgré la concurrence sur les postes extérieurs. Des qualités également appréciées par Tony Parker, qui n’a pas hésité à lui faire confiance dès le début de saison.

« Il n’a pas peur, il ose et il défend. C’est peut-être notre meilleur défenseur sur le poste de meneur de jeu », nous confiait l’entraîneur villeurbannais.

Mais l’ancien meneur de l’équipe de France sait aussi que son jeune joueur possède encore une importante marge de progression.

« Il fait un bon début de saison. Après, il reste beaucoup de choses à travailler, on a beaucoup d’espoir en lui et j’ai confiance en lui. Donc il faut continuer à lui montrer de la vidéo et plus la saison va avancer, plus il va prendre de l’expérience et avoir du vécu. Mais pour l’instant, c’est positif. »

Un accompagnement précieux pour Fodzo Dada, qui a désormais l’opportunité d’apprendre auprès de l’un des plus grands meneurs français de l’histoire. Sur le banc, Tony Parker n’hésite pas à l’encourager, notamment après ses erreurs. « Quand il me dit “Next play”, ça m’aide vraiment », explique le jeune joueur, qui bénéficie de la confiance de son entraîneur pour oser sur le terrain.

Marc-Owen Fodzo Dada (ASVEL) - Marc-Owen Fodzo Dada (Nancy) · Betclic ELITE 2026-2027 Comparaison statistique entre deux joueurs Marc-Owen Fodzo Dada Marc-Owen Fodzo Dada MJ 3 31 PTS 7,7 6,1 REB 4 1,1 PD 2,7 1,8 IN 0,3 0,6 CO 0 0,1

Un jeune joueur déjà apprécié dans le vestiaire

Au-delà de Tony Parker, Marc Owen Fodzo Dada peut également compter sur plusieurs joueurs expérimentés pour poursuivre son apprentissage. Patty Mills, Jae Crowder ou encore David Lighty représentent autant de références dont il peut s’inspirer au quotidien.

Son coéquipier Nate Sestina, arrivé cet été pour apporter son adresse et son expérience européenne, mesure la chance qui s’offre au jeune meneur français.

« C’est une opportunité incroyable pour lui d’être là cette année, il doit être une éponge pour apprendre aux côtés des meilleurs comme Patty ou Jae, ou même David Lighty qui est là depuis si longtemps », souligne l’ailier-fort américain.

Mais Fodzo Dada n’est pas seulement là pour apprendre. Son énergie et son impact physique constituent déjà de véritables atouts pour l’effectif villeurbannais.

« Et puis lui, il apporte une dimension physique énorme pour son jeune âge, il court de partout, il ne s’arrête jamais donc vraiment il apporte énormément », poursuit Nate Sestina.

La défense comme première mission

Pour sa première apparition en EuroLeague, Marc Owen Fodzo Dada a marqué les esprits avec 14 points, 5 passes décisives et 2 interceptions dans une victoire face au Maccabi Tel-Aviv (84-74). Une performance offensive encourageante, même si son rôle au sein de l’équipe repose avant tout sur ses qualités défensives.

« On lui demande juste de défendre, même si les jeunes de son âge aiment bien marquer », rappelle Nate Sestina.

Un rôle que le principal intéressé accepte parfaitement, lui qui prend autant de plaisir à stopper ses adversaires qu’à inscrire des paniers.

« Moi j’aime défendre, moi j’aime quand le joueur d’en face n’arrive pas à jouer », assure-t-il.

Une mentalité qui lui a déjà permis de se mesurer à des joueurs comme Nadir Hifi, lors d’une victoire face au Paris Basketball.

« Devenir de plus en plus un vrai meneur de jeu »

Après ce début de saison encourageant, Marc Owen Fodzo Dada ne compte pas s’arrêter là. À 19 ans, l’ancien joueur de Challans sait qu’il doit encore progresser, notamment dans la gestion du jeu et la création pour ses coéquipiers.

« J’aimerais devenir de plus en plus un vrai meneur de jeu, pas qu’un guard (arrière) », confie-t-il au sujet de ses ambitions cette saison.

Entouré de joueurs expérimentés et accompagné par Tony Parker, Marc Owen Fodzo Dada dispose d’un environnement favorable pour franchir un nouveau palier. Comme le résume Nate Sestina, à lui désormais d’être une véritable éponge et de profiter de cette saison pour apprendre. Un apprentissage qui ne fait que commencer.