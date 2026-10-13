Imbroglio en NM1 : Charleville finalement vainqueur sur tapis vert face à Saint-Vallier ?

Battue de 20 points (58-78) par Saint-Vallier lors de la deuxième journée de Nationale 1 le 25 septembre dernier, l'Étoile de Charleville-Mézières serait, au moment de ces lignes, désignée vainqueure administrative de la rencontre par la FFBB.

Révélée au détour d'un résumé de match publié sur le site du club ardennais, une "alerte" transmise par la fédération indique que l'Étoile récupère le bénéfice de cette rencontre perdue à domicile. La raison : la formation drômoise aurait fait intervenir un "élément non qualifié".

Un assistant non qualifié

Sur le parquet de l'Arena, la réalité sportive avait donné lieu à une démonstration en faveur des visiteurs. Largement dominateurs, les hommes d'Alexandre Casimiri s'étaient imposés sans contestation face aux Carolomacériens de Jimmy Ploegaerts.

Mais un problème de qualification sur la feuille de match du SVBD vient remettre l'issue de la rencontre en cause. Si l'Etoile fait allusion à un joueur, des précisions de nos confrères de L'Ardennais évoquent quant à elles le préparateur physique drômois, promu assistant-coach sur le banc pour cette rencontre.

Bien qu'ayant notifié l'Etoile, la FFBB n'a pour l'heure pas changé le classement officiel sur son site. Charleville se voit toujours attribuer un bilan d'une victoire en cinq matchs de NM1.

Un recours envisageable pour Saint-Vallier

Le sort de cette confrontation reste néanmoins en suspens. D'abord parce que le club drômois dispose en effet d'un délai de recours s'achevant ce lundi, informent nos confrères, pour interjeter appel et espérer conserver son succès obtenu sur le terrain.

Dans cette démarche, Saint-Vallier peut s'appuyer sur un récent précédent qui s'était avéré probant. La saison passée, le STB Le Havre avait obtenu gain de cause en appel auprès de la FFBB après s'être vu infliger initialement une défaite sur tapis vert contre Besançon. Le dossier concernait alors une erreur d'enregistrement administrative sur le passeport d'un joueur - erreur dont l'absence de manquement volontaire avait prévalu.