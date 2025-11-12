Recherche
NM1

Le Havre obtient gain de cause : le STB récupère sa victoire retirée contre Besançon

NM1 - Un peu plus d'un mois après la notification du retrait de sa victoire inaugurale contre Besançon (72-70), le STB a obtenu gain de cause. Le club normand a récupéré le bénéfice de son succès en appel.
00h00
Le Havre obtient gain de cause : le STB récupère sa victoire retirée contre Besançon

Le Havre a récupéré les deux points de sa victoire contre Besançon

Crédit photo : STB Le Havre

Alors qu’une affaire partiellement comparable a fait irruption dans le paysage de l’ÉLITE 2 ce mercredi, le dossier du match Le Havre – Besançon a trouvé son épilogue.

Pour rappel, le STB s’était vu notifier de deux points de pénalité, malgré sa victoire inaugurale sur le parquet (72-70), suite à un imbroglio administratif concernant Kevin Bercy.

– Journée 1

Kevin Bercy enregistré sous le mauvais passeport 

Embauché grâce à son passeport haïtien, lui garantissant un statut de Cotonou, le natif d’Ottawa avait cependant été enregistré sur cette rencontre en tant que Canadien. Ce qui faisait un joueur extra-communautaire de trop sur la feuille de match, avec l’Américain Jordan Robertson.

Kevin BERCY
Kevin BERCY
12
PTS
3
REB
1
PDE
Logo NM1
STB
72 70
BES

Le club normand avait alors plaidé sa bonne foi, brandissant la thèse de l’erreur fédérale. « Je ne suis vraiment pas inquiet », glissait le président Rudy Sévi le 8 octobre. « Ça va se régulariser avec la FFBB. C’est une erreur administrative, je ne vois aucune raison pour laquelle on ne récupérerait pas notre victoire. » 

« Une méconnaissance de la réalité objective
de la situation réelle du joueur »

Le dirigeant de Saint-Thomas avait finalement raison de ne pas trop s’en faire. En appel, le 24 octobre dernier, le STB a récupéré le gain de sa victoire, la FFBB n’ayant « pas constaté de manquement volontaire, simplement une erreur administrative de saisie ».

La commission d’appel a aussi jugé que la commission de première instance « a méconnu la réalité objective de la situation réelle du joueur » et que Le Havre s’était « s’était montré de bonne foi, diligent et transparent, en se prévalant également du droit à l’erreur. »

Ce qui ne doit, évidemment, pas servir de base ou de jurisprudence pour l’affaire Demahis-Ballou à Aix-Maurienne, les deux dossiers n’étant aucunement liés, avec une règlementation différente et deux institutions distinctes à la tête des compétitions (LNB et FFBB).

Besançon ne fera pas appel

Par conséquent, l’équipe de Lauriane Dolt reste seule en tête de la Poule B de NM1, loin devant le reste de la meute, avec ses 10 victoires en 11 matchs. De son côté, vainqueur de deux de ses quatre derniers matchs après un 0/7 pour démarrer, le BesAC ne récupèrera pas de succès bonus et tentera de poursuivre son redressement sur le terrain.

Face à l’incertitude de la procédure, Besançon a renoncé à poursuivre la procédure devant le CNOSF puis le Tribunal Administratif. Le dossier est donc définitivement clos.

Alexandre Lacoste
