Parmi tous les joueurs passés par Monaco la saison dernière, il est le seul qui a fait le grand saut vers la NBA cet été. Six ans après son départ des États-Unis et de la NCAA et son arrivée en Europe, Alpha Diallo (2,01 m, 29 ans) est de retour dans son pays de naissance. Ces six années de labeur ont porté leurs fruits, et le DPOY de la dernière campagne d'EuroLeague a enfin obtenu sa place en NBA, avec un contrat d’une saison avec les Denver Nuggets. Et l’américano-guinéen compte bien saisir sa chance à bras-le-corps, et ce dès la pré-saison.

Se démarquer en défense

Les matchs de pré-saison en NBA sont habituellement l’occasion pour tout le monde de prendre des automatismes, et de tenter des choses offensivement. Notamment pour les jeunes et les joueurs en recherche de contrat. Alpha Diallo, lui, a décidé de se démarquer par ce qu’il sait faire : la défense.

C’est ce qui a frappé les fans des Nuggets, qui découvraient le rookie de 29 ans en NBA. Car à chacune de ses entrées (16 minutes de moyenne en sortie de banc en pré-saison), l’ancien couteau-suisse de la Roca Team se lançait dans des pressions tout-terrain sur les porteurs de balle adverses. Ce qui est plutôt inhabituel en NBA, encore plus en pré-saison. Et qui a déstabilisé certains de ses jeunes adversaires, lui permettant d’arracher 5 interceptions en 2 matchs.

« Peu importe la ligue, j’ai toujours fait la même chose. Beaucoup de pression sur le porteur de balle, être mobile pour tenter de rester entre mon adversaire et le panier, et contester des tirs. Ça se traduit bien d’une ligue à l’autre… C’est une seconde nature. Ça fait tellement longtemps que je fais ça » a déclaré le principal intéressé lors d’un point presse pendant le camp d’entraînement.

Il devrait maintenant faire partie intégrante du scouting report des adversaires. Ce dont il s’amuse : « Si mes adversaires ne savent pas encore qui je suis, espérons qu’ils le découvrent très vite. » Élu une fois DPOY d'EuroLeague et deux fois en Betclic ÉLITE, l'ex-n°11 de Monaco a des arguments défensifs et surtout un QI basket à faire valoir.

Alpha Diallo needs big minutes this season. pic.twitter.com/bn635zEryT — Harrison Wind (@HarrisonWind) 5 octobre 2026

Tombé dans la bonne équipe

Diallo est pour l’instant le 7e joueur de la rotation des Nuggets sur cette pré-saison. Ce qui ne veut pas forcément dire que ce sera le cas pour la saison régulière. Mais ce genre de joueurs d’équipe, à vocation principalement défensive et prêt à se sacrifier en attaque, peuvent s’épanouir dans une équipe compétitive comme les Nuggets.

Surtout s’il continue à rentrer ses 3-points, ce dont il est tout à fait capable (50% en pré-saison, 36% en cinq saisons d’EuroLeague). Le staff pourrait compter sur lui.

Le débat de la rédaction · À vous de trancher Pensez-vous qu'Alpha Diallo peut faire sa place en NBA ? Oui

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Les fans des Nuggets, eux, sont déjà tombés amoureux. « Alpha Diallo DOIT être dans la rotation derrière Christian Braun » s’est exclamé l’un d’eux sur X, après le match de pré-saison où il a terminé à 8 points et 2 interceptions. « Ses instincts défensifs sont élite, il me fait tellement penser à KCP (Kentavious Caldwell-Pope) » a tweeté un autre.

Étant capable de porter la balle, Diallo sera en concurrence avec Julian Strawther et DeMar DeRozan en sortie de banc. Mais son profil différent pourrait jouer en sa faveur. Il a en tout cas bien compris ce qui allait lui obtenir des minutes cette saison.