Le SLUC Nancy devra se passer d'Isaiah Cozart pour son deuxième match de FIBA Europe Cup, ce mardi 13 octobre à 18 heures (heure française), sur le parquet de Pärnu, en Estonie. Selon L'Est Républicain, l'intérieur américain est touché à la cheville et n'a pas accompagné ses coéquipiers pour ce déplacement. La durée de son indisponibilité n'est pas connue.

Cette blessure intervient alors que l'ancien joueur de Kentucky n'a pas convaincu depuis le début de la saison 2026-2027. Dans une équipe nancéienne en grande difficulté, battue lors de ses trois premières rencontres de Betclic ÉLITE, Cozart peine à peser dans le jeu intérieur. Le SLUC reste notamment sur une lourde défaite à Chalon-sur-Saône (108-67), samedi 10 octobre.

2ème rendez-vous européen !



🆚 @bc_parnu

🏆FIBA Europe Cup

📍Estonie

🕐18H00 (heure française)

📺En direct sur la chaîne YouTube de la FIBA#GoSLUC pic.twitter.com/dQbfK2A8RK — SLUC Nancy Basket (@SLUCbasketNancy) 13 octobre 2026

Isaiah Cozart tourne à seulement 5,3 points en Betclic ÉLITE

Après trois rencontres de championnat, Isaiah Cozart affiche des moyennes de 5,3 points à 63,6 % de réussite aux tirs, 4 rebonds et 1 passe décisive en 22 minutes. Si son adresse est correcte, son apport offensif reste limité au regard de son temps de jeu.

Sa première apparition en FIBA Europe Cup n'a pas davantage convaincu. En 16 minutes, l'intérieur américain n'avait inscrit aucun point, ajoutant 2 rebonds et 2 passes décisives.

Son absence intervient donc à un moment où Sylvain Lautié cherche justement à revoir l'organisation de son équipe, notamment dans le secteur intérieur.

Isaiah Cozart Stats moyennes des 4 derniers matchs Moyennes du joueur sur les derniers matchs MJ MIN PTS REB PD IN CO 4 20:55 4 3,5 1,3 0,5 0,8 4 derniers matchs Derniers matchs du joueur : date, adversaire et statistiques Date MIN PTS REB PD IN CO Match Ligue 10/10 17:45 4 1 0 0 1 D 108-67 @ CHA Betclic ELITE 06/10 16:25 0 2 2 0 1 V 66-65 vs VIE Fiba Europe Cup 03/10 27:47 6 2 3 2 1 D 76-85 vs CHO Betclic ELITE 27/09 21:43 6 9 0 0 0 D 73-78 vs PAR Betclic ELITE

Michael Weathers présent malgré sa blessure à l'oreille

Contrairement à Isaiah Cozart, Michael Weathers a pu prendre part au déplacement européen. L'arrière américain, blessé à une oreille samedi dernier à Chalon-sur-Saône (mais qui n'a joué que 13 minutes), figure bien dans le groupe qui a rejoint l'Estonie lundi.

La délégation nancéienne a quitté la France dimanche soir en direction de Francfort, avant de prendre l'avion pour Tallinn et de rallier Pärnu par la route.

Sylvain Lautié veut modifier ses rotations et repositionner des joueurs

Après la correction concédée à Chalon, Sylvain Lautié a annoncé son intention de procéder à plusieurs ajustements. Le technicien nancéien souhaite notamment revoir ses rotations et le positionnement de certains joueurs.

Le quotidien régional évoque notamment la possibilité de repositionner Stéphane Gombauld plus près du cercle, dans sa zone de prédilection, tandis que Kévin Marsillon-Noléo pourrait retrouver davantage de minutes au poste 4 plutôt qu'à l'aile. Ces ajustements restent toutefois des hypothèses, Sylvain Lautié n'ayant pas précisé les changements envisagés.

Face à Pärnu, battu par Keravnos (88-70) lors de la première journée de FIBA Europe Cup, Nancy tentera de retrouver de la confiance et surtout une intensité collective qui lui a cruellement manqué depuis la reprise du championnat.

La réception de Nanterre déjà capitale pour Nancy

Avec trois défaites en trois journées de Betclic ELITE, le SLUC Nancy doit rapidement réagir. La réception de Nanterre, samedi 17 octobre à 18 heures, constitue déjà une échéance importante pour les Lorrains.

« Il faut retrouver de l'allant, retrouver des basiques : être capable de défendre, de faire des fautes, d'être agressif… », a insisté Sylvain Lautié auprès de L'Est Républicain.

Le déplacement en Estonie doit permettre au SLUC de retrouver des repères avant cette rencontre de championnat. Reste à savoir si Isaiah Cozart sera suffisamment rétabli pour affronter Nanterre, alors que ses premières prestations sous le maillot nancéien n'ont pas répondu aux attentes.