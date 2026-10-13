Axelle Merceron blessée : la scoreuse est à l'infirmerie de Gérone avec l'ex-capitaine de l'ASVEL…

Qualifiée au dernier Final Six d'EuroLeague - dont elle a terminé 4e derrière Galatasaray, Fenerbahçe et Saragosse - l'équipe de Gérone vit une entame de saison 2026-2027 bien plus complexe. Plus encore, les Catalanes, ont totalement manqué leurs débuts en Liga, avec 3 défaites en 3 rencontres, dont une dernière assez lourde face à Jairis.

Presque impuissant, le technicien espagnol Roberto Íñiguez ne fait que constater les pertes majeures au sein de son effectif, qui ne peut concourir pleinement. L'ancienne capitaine de l'ASVEL Laura Quevedo vient de se blesser, et sera éloignée des parquets pendant de longs mois. Elle rejoint entre autres Axelle Merceron à l'infirmerie ; la Française n'ayant pas encore débuté sa saison en raison d'une blessure également.

Laura Quevedo forfait plusieurs mois

Arrivée en Catalogne durant l'été 2025, Laura Quevedo souffre d'une fasciite plantaire aux deux pieds, qui nécessite une opération chirurgicale, a indiqué son entraîneur chez nos confrères espagnols de Diari de Girona. Elle sera en conséquence éloignée des parquets pendant de longs mois.

L'Espagnole rejoint ainsi à l'infirmerie la jeune star Iyana Martin, mais aussi Axelle Merceron, privée de compétition depuis le début de la saison. L'ailière/intérieure française souffre depuis la présaison d'une entorse de grade trois à la cheville gauche, selon notre confrère Francesc Fernandez Torro.

Axelle Merceron pateix un esguinç de grau tres al seu turmell esquerre.



Cop dur tant per l'equip com per la jugadora. L'evolució de la recuperació marcarà la seva disponibilitat. — 🏀Francesc Fernández Torró🏀 (@FrancescFT) 9 septembre 2026

Axelle Merceron, retour prochain et très attendue par Gérone

Sa convalescence progressant lentement, le retour à la compétition d'Axelle Merceron est espéré, ciblé même, pour la trêve internationale de novembre. Recrutée en février 2026 en provenance de Gran Canaria alors qu'elle trônait en tête des évaluations du championnat (23,6 de moyenne), Axelle Merceron avait tout de suite apporté son impact offensif.

PROFIL JOUEUR Axelle MERCERON Poste(s): Ailier Taille: 189 cm Âge: 23 ans (25/04/2003) Nationalités: Stats 2025-2026 / Liga Femenina Endesa PTS 14,3 #8 REB 6,3 #14 PD 1,4 #86

Celui-ci manque visiblement au club, qui peine à retrouver ses standards récents. La saison passée, Gérone avait survolé la saison régulière de Liga (leader avec 25 victoires) avant de céder en demi-finales des playoffs face au futur champion valencien.