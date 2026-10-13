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Où regarder le match de Nanterre - Rytas Vilnius en BCL ce mardi ?

Nanterre 92 reçoit le Rytas Vilnius, tenant du titre de la Basketball Champions League (BCL), ce mardi 13 octobre à 20 heures. Pour leur première rencontre européenne à domicile de la saison, les Franciliens devront relever un défi de taille.
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Résumé
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Où regarder le match de Nanterre - Rytas Vilnius en BCL ce mardi ?
Xavier Castaneda et Nanterre veulent ouvrir leur compteur de victoires en BCL cette saison
Crédit photo : FIBA
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La Basketball Champions League (BCL) s’invite à Nanterre ce mardi 13 octobre, avec une affiche de prestige au Palais des Sports Maurice-Thorez. Pour leur premier match européen à domicile de la saison, les Franciliens accueillent le Rytas Vilnius, tenant du titre. Après leur défaite inaugurale sur le parquet de Trabzonspor (93-83), les joueurs de Julien Mahé tenteront de débloquer leur compteur face à l’une des références de la compétition. Une rencontre à suivre en direct à partir de 20 heures sur Courtside 1891 via DAZN.

Nanterre accueille le champion d'Europe en titre

Après un premier déplacement compliqué en Turquie, Nanterre 92 retrouve la Basketball Champions League (BCL) ce mardi 13 octobre. Les joueurs de Julien Mahé accueillent le Rytas Vilnius, champion en titre de la compétition, à 20 heures au Palais des Sports Maurice-Thorez.

Pour cette première soirée européenne à domicile, les Nanterriens auront fort à faire face à une formation lituanienne qui a remporté la BCL en mai dernier, au terme d'une finale spectaculaire contre l'AEK Athènes (92-86 après prolongation).

Où regarder Nanterre – Rytas Vilnius en BCL ?

La rencontre sera accessible sur Courtside 1891 via DAZN, diffuseur de la Basketball Champions League en France cette saison.

  • Match : Nanterre 92 – Rytas Vilnius

  • Date : mardi 13 octobre 2026

  • Horaire : 20 heures

  • Diffusion : Courtside 1891 via DAZN

  • Compétition : Basketball Champions League, 2e journée du groupe A

Nanterre doit réagir après son revers en Turquie

Pour son retour sur la scène européenne, Nanterre s'est incliné mercredi 7 octobre sur le parquet de Trabzonspor (93-83). Un déplacement particulier, onze ans après la victoire historique du club francilien dans cette même ville en finale de l'EuroChallenge 2015.

Les Nanterriens ont depuis retrouvé le sourire en championnat, avec un large succès contre Gravelines-Dunkerque (101-73) samedi 10 octobre.

Mais l'adversité monte encore d'un cran avec la réception du Rytas Vilnius. Sacrée pour la première fois de son histoire en mai dernier, la formation lituanienne avait renversé un déficit de 20 points en finale pour arracher le titre européen.

Dans un groupe A comprenant également Trabzonspor et le Sabah BC, chaque résultat comptera pour espérer poursuivre l'aventure. Face au tenant du titre, Nanterre aura l'occasion de réaliser un premier exploit européen devant son public.

Rytas Vilnius

Derniers résultats

DateMatch
03/10/2026Rytas Vilnius 102 - 105 Gargždai
06/10/2026Rytas Vilnius 82 - 73 BC Sabah
10/10/2026Rytas Vilnius 86 - 77 Neptunas Klaipeda

Prochains matchs

DateMatch
13/10/2026Nanterre - Rytas Vilnius
17/10/2026Šiauliai - Rytas Vilnius
21/10/2026Taurage - Rytas Vilnius
25/10/2026Utenos Juventus - Rytas Vilnius
28/10/2026Rytas Vilnius - Trabzonspor
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Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

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