La Basketball Champions League (BCL) s’invite à Nanterre ce mardi 13 octobre, avec une affiche de prestige au Palais des Sports Maurice-Thorez. Pour leur premier match européen à domicile de la saison, les Franciliens accueillent le Rytas Vilnius, tenant du titre. Après leur défaite inaugurale sur le parquet de Trabzonspor (93-83), les joueurs de Julien Mahé tenteront de débloquer leur compteur face à l’une des références de la compétition. Une rencontre à suivre en direct à partir de 20 heures sur Courtside 1891 via DAZN.

Nanterre accueille le champion d'Europe en titre

Après un premier déplacement compliqué en Turquie, Nanterre 92 retrouve la Basketball Champions League (BCL) ce mardi 13 octobre. Les joueurs de Julien Mahé accueillent le Rytas Vilnius, champion en titre de la compétition, à 20 heures au Palais des Sports Maurice-Thorez.

Pour cette première soirée européenne à domicile, les Nanterriens auront fort à faire face à une formation lituanienne qui a remporté la BCL en mai dernier, au terme d'une finale spectaculaire contre l'AEK Athènes (92-86 après prolongation).

Où regarder Nanterre – Rytas Vilnius en BCL ?

La rencontre sera accessible sur Courtside 1891 via DAZN, diffuseur de la Basketball Champions League en France cette saison.

Match : Nanterre 92 – Rytas Vilnius

Date : mardi 13 octobre 2026

Horaire : 20 heures

Diffusion : Courtside 1891 via DAZN

Compétition : Basketball Champions League, 2e journée du groupe A

Nanterre doit réagir après son revers en Turquie

Pour son retour sur la scène européenne, Nanterre s'est incliné mercredi 7 octobre sur le parquet de Trabzonspor (93-83). Un déplacement particulier, onze ans après la victoire historique du club francilien dans cette même ville en finale de l'EuroChallenge 2015.

Les Nanterriens ont depuis retrouvé le sourire en championnat, avec un large succès contre Gravelines-Dunkerque (101-73) samedi 10 octobre.

Mais l'adversité monte encore d'un cran avec la réception du Rytas Vilnius. Sacrée pour la première fois de son histoire en mai dernier, la formation lituanienne avait renversé un déficit de 20 points en finale pour arracher le titre européen.

Dans un groupe A comprenant également Trabzonspor et le Sabah BC, chaque résultat comptera pour espérer poursuivre l'aventure. Face au tenant du titre, Nanterre aura l'occasion de réaliser un premier exploit européen devant son public.