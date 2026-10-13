Fantasy BeBasket : après la NBA, les Coupes d'Europe pour marquer des points ?

Après une soirée peu propice à la diversité des choix, la Fantasy League reprend de plus belle ce mardi grâce au retour de toutes les Coupes d'Europe ! Basketball Champions League, EuroLeague, EuroCup, Europe Cup : les compétitions continentales font rage, avec en leur sein des dizaines de possibilités de picks. Alors, qui aura les faveurs des managers Fantasy ?

Un classement d'octobre dominé par le même patron

Dans la foulée du point effectué ce lundi, Fadamental Squad conserve fermement les commandes du classement général ; et du classement mensuel avec 1 184 points au compteur.

Derrière le leader, la compétition reste très relevée. Le presque meneur de l'ASVEL Patty mid occupe le deuxième rang mensuel avec 1 134 points devant Da\_yeti (1 130 points) lui-même talonné par Héritiers et JDABucks (1 129 points). Avant la mi-octobre, il n'y a donc clairement rien de fait !

Le top 10 provisoire du classement d'octobre (actualisé au mardi 13) :

1. Fadamental Squad : 1 184 pts

2. Patty mid : 1 134 pts

3. Da\_yeti : 1 130 pts

4. Héritiers : 1 129 pts JDABucks : 1 129 pts

6. LaPine : 1 122 pts

7. Patat' team Do : 1 100 pts

8. AS Panazol : 1 080 pts

9. Team Gegete : 1 062 pts

10. Oscar's Team : 1 059 pts

Bilal Coulibaly et Nolan Traoré à la fête, pas Mohamed Diawara

Lors de la soirée de lundi, les performances lors des matchs de présaison NBA ont joué un rôle déterminant dans la collecte de points. Largement plébiscité par 76 % des managers, le jeune meneur des Brooklyn Nets Nolan Traoré a répondu aux attentes en livrant une prestation très propre : 17 points (à 6/8 aux tirs) et 15 d'évaluation en seulement 20 minutes.

La meilleure évaluation de la soirée est à mettre au crédit de Bilal Coulibaly. Aligné dans 40 % des cinq, l'ailier des Washington Wizards s'est illustré avec 19 points et 22 d'évaluation.

À l'inverse, le réveil est particulièrement amer pour les 51 % de managers ayant fait le pari de miser sur Mohamed Diawara. L'ancien joueur de Cholet Basket a été utilisé avec parcimonie par les New York Knicks. Seulement 13 minutes sur le parquet pour le Français, qui termine avec une évaluation négative de -1.

Un mardi aux saveurs d'Europe ?

Ce mardi 13 octobre marque le retour des compétitions européennes masculines ! Un panel de choix s'offre désormais aux managers, qui pourront par exemple piocher dans les effectifs de Nanterre, Bourg, Nancy ou encore Villeurbanne.

Entre la Basketball Champions League, l'EuroCup, l'Europe Cup, ou encore l'EuroLeague, les options sont multiples pour tenter d'effectuer une remontée au classement !