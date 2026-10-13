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Coupe de France : Toulouse et Saint-Chamond veulent faire tomber deux clubs de Betclic ELITE

Deux rencontres du deuxième tour de la Coupe de France masculine sont programmées ce mardi 13 octobre à 20h. Toulouse, pensionnaire de Nationale 1, reçoit le Limoges CSP, tandis que Saint-Chamond Andrézieux-Bouthéon accueille la JDA Dijon, avec l'ambition de créer la surprise face à des formations de Betclic ELITE.
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Résumé
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Coupe de France : Toulouse et Saint-Chamond veulent faire tomber deux clubs de Betclic ELITE
Coupe de France : deux clubs de Betclic ELITE face au piège des divisions inférieures
Crédit photo : Toulouse Basketball Club
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C'est l'une des affiches de ce deuxième tour de Coupe de France. Ce mardi soir,Toulouse, qui évolue en Nationale Masculine 1, reçoit le Limoges CSP, pensionnaire de Betclic ELITE. Deux divisions séparent les deux formations, ce qui permet au club toulousain de bénéficier d'un avantage de 14 points au coup d'envoi.

Toulouse face au défi du Limoges CSP

Les Toulousains auront donc une occasion de se mesurer à une équipe de l'élite française, avec un avantage initial non négligeable. Pour Limoges, l'objectif sera de combler cet écart afin d'éviter une élimination prématurée dans cette compétition.

Le CSP est prévenu : plusieurs clubs de Betclic ELITE ont déjà quitté la Coupe de France face à des adversaires de divisions inférieures. Boulazac a notamment été éliminé par Challans (107-96), pensionnaire de NM1, tandis que Gravelines-Dunkerque s'est incliné sur le parquet de Denain (106-81), formation d'ELITE 2.

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Saint-Chamond veut également créer la surprise contre Dijon

L'autre rencontre de ce mardi opposera Saint-Chamond à la JDA Dijon. Là encore, une équipe de Betclic ELITE se déplacera sur le parquet d'une formation de division inférieure.

Pensionnaire d'ELITE 2, le SCABB Saint-Étienne Métropole débutera la rencontre avec un avantage de 7 points, conformément au règlement de la compétition. Un écart moins important que celui accordé à Toulouse, mais qui peut peser dans une confrontation à élimination directe.

La JDA Dijon devra donc surmonter ce handicap initial pour poursuivre son parcours en Coupe de France. Le précédent d'Antibes, vainqueur de Roanne (80-78) lors du même tour, rappelle que les formations d'ELITE 2 peuvent faire tomber des équipes de Betclic ELITE.

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Deux places pour poursuivre l'aventure en Coupe de France

Ces deux rencontres permettront de compléter progressivement le tableau du troisième tour, dont plusieurs affiches sont déjà connues.

Les vainqueurs de Toulouse - Limoges et de Saint-Chamond - Dijon se retrouveront au tour suivant, programmé le mardi 3 novembre. Cette partie du tableau pourrait donc offrir une confrontation entre deux équipes de Betclic ELITE, mais également permettre à une formation de NM1 ou d'ELITE 2 de poursuivre son parcours.

Le deuxième tour ne sera toutefois pas entièrement terminé ce mardi : l'Alliance Sport Alsace doit encore recevoir Nancy le dimanche 1er novembre.

Programme du mardi 13 octobre 2026 :

  • 20h00 : Toulouse (NM1, +14) – Limoges CSP (Betclic ELITE)

  • 20h00 : Saint-Chamond Andrézieux-Bouthéon (ELITE 2, +7) – JDA Dijon (Betclic ELITE)

Coupe de France Masculine - 2e tour
01/11/2026
ASA Alliance Sport Alsace
- -
NAN Nancy
05/10/2026
BOU Boulogne-sur-Mer
65 57
STB Le Havre
06/10/2026
ANT Antibes
80 78
ROA Roanne
HTV Hyères-Toulon
81 68
FOS Fos Provence
LYO LyonSO
73 77
BES Besançon
TAR Tarbes-Lourdes
69 109
PAU Pau-Lacq-Orthez
BLO Blois
100 84
TOU Tours
CHA Challans
107 96
BOU Boulazac
POI Poitiers
80 70
ORL Orléans
REN Rennes
79 70
FOU Pays de Fougères
ANG Angers
77 79
CAE Caen
BER Berck Rang du Fliers
74 68
ORC Orchies
DEN Denain
106 81
BCM Gravelines
13/10/2026
SCA SCABB
- -
JDA Dijon
TOU Toulouse
- -
CSP Limoges

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Toulouse
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