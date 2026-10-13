Coupe de France : Toulouse et Saint-Chamond veulent faire tomber deux clubs de Betclic ELITE

C'est l'une des affiches de ce deuxième tour de Coupe de France. Ce mardi soir,Toulouse, qui évolue en Nationale Masculine 1, reçoit le Limoges CSP, pensionnaire de Betclic ELITE. Deux divisions séparent les deux formations, ce qui permet au club toulousain de bénéficier d'un avantage de 14 points au coup d'envoi.

Toulouse face au défi du Limoges CSP

Les Toulousains auront donc une occasion de se mesurer à une équipe de l'élite française, avec un avantage initial non négligeable. Pour Limoges, l'objectif sera de combler cet écart afin d'éviter une élimination prématurée dans cette compétition.

L’équipe prend ses marques au Petit Palais de Toulouse à quelques heures du match de coupe de France 🏆 pic.twitter.com/m34l73mZNv — Limoges CSP (@limogescsp) 13 octobre 2026

Le CSP est prévenu : plusieurs clubs de Betclic ELITE ont déjà quitté la Coupe de France face à des adversaires de divisions inférieures. Boulazac a notamment été éliminé par Challans (107-96), pensionnaire de NM1, tandis que Gravelines-Dunkerque s'est incliné sur le parquet de Denain (106-81), formation d'ELITE 2.

Saint-Chamond veut également créer la surprise contre Dijon

L'autre rencontre de ce mardi opposera Saint-Chamond à la JDA Dijon. Là encore, une équipe de Betclic ELITE se déplacera sur le parquet d'une formation de division inférieure.

Pensionnaire d'ELITE 2, le SCABB Saint-Étienne Métropole débutera la rencontre avec un avantage de 7 points, conformément au règlement de la compétition. Un écart moins important que celui accordé à Toulouse, mais qui peut peser dans une confrontation à élimination directe.

La JDA Dijon devra donc surmonter ce handicap initial pour poursuivre son parcours en Coupe de France. Le précédent d'Antibes, vainqueur de Roanne (80-78) lors du même tour, rappelle que les formations d'ELITE 2 peuvent faire tomber des équipes de Betclic ELITE.

Deux places pour poursuivre l'aventure en Coupe de France

Ces deux rencontres permettront de compléter progressivement le tableau du troisième tour, dont plusieurs affiches sont déjà connues.

Les vainqueurs de Toulouse - Limoges et de Saint-Chamond - Dijon se retrouveront au tour suivant, programmé le mardi 3 novembre. Cette partie du tableau pourrait donc offrir une confrontation entre deux équipes de Betclic ELITE, mais également permettre à une formation de NM1 ou d'ELITE 2 de poursuivre son parcours.

Le deuxième tour ne sera toutefois pas entièrement terminé ce mardi : l'Alliance Sport Alsace doit encore recevoir Nancy le dimanche 1er novembre.

Programme du mardi 13 octobre 2026 :