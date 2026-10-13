Augustas Marčiulionis, le fils de la légende lituanienne veut confirmer son gros début de saison à Nanterre

Le Rytas Vilnius a perdu plusieurs éléments importants de son effectif champion de Basketball Champions League (BCL) en 2026, dont son arrière américain Jerrick Harding, parti en Turquie. Mais le club lituanien peut désormais s'appuyer sur Augustas Marčiulionis (1,93 m, 24 ans), revenu des États-Unis en deuxième partie de saison dernière. Après quatre années universitaires à Saint Mary's et une expérience en G-League, le fils de la légende Šarūnas Marčiulionis a retrouvé son club d'origine avec de grandes ambitions.

Ce mardi 13 octobre, face à Nanterre 92, le meneur sera l'un des principaux dangers pour la formation francilienne. Après trois rencontres de championnat lituanien et BCL, il affiche 19,7 points, 4 rebonds et 3 passes décisives en seulement 24 minutes de moyenne. Un début de saison qui confirme les bonnes dispositions déjà entrevues lors de son retour en Lituanie, quelques mois plus tôt.

Augustas Marčiulionis, quatre années remarquées en NCAA

Né à Vilnius, Augustas Marčiulionis avait effectué ses premiers pas professionnels avec Perlas Vilnius, avant de découvrir la première division lituanienne sous les couleurs du Rytas en septembre 2020.

En 2021, il avait choisi de rejoindre les États-Unis et l'université de Saint Mary's, en Californie. Un parcours universitaire de quatre saisons durant lequel son importance n'a cessé de grandir.

Après deux premières années d'apprentissage, Marčiulionis est devenu le meneur titulaire des Gaels. En 2023-2024, il tournait à 12,4 points et 5,3 passes décisives par rencontre. Ses performances lui avaient valu le titre de meilleur joueur de la West Coast Conference (WCC), ainsi que celui de MVP du tournoi de conférence.

La saison suivante, il avait encore progressé, avec 14,2 points et 5,9 passes décisives de moyenne. De quoi décrocher un deuxième titre consécutif de joueur de l'année en WCC, avant de quitter la NCAA en 2025.

Une courte expérience aux Lakers avant de revenir à Vilnius dès février 2026

Non sélectionné lors de la Draft NBA 2025, Augustas Marčiulionis avait signé un contrat Exhibit 10 avec les Los Angeles Lakers durant l'été. Coupé avant le début de la saison régulière, il avait ensuite rejoint leur équipe affiliée en G-League, les South Bay Lakers.

Son expérience dans l'antichambre de la NBA est toutefois restée limitée. En neuf rencontres disputées lors de la saison 2025-2026, il a compilé 5,4 points, 1,9 rebond et 3,4 passes décisives en 16 minutes de moyenne.

Le 26 février 2026, le meneur a finalement retrouvé le Rytas Vilnius. Loin de se contenter d'un rôle secondaire pour son retour, il a participé à 22 rencontres de championnat sur la deuxième partie de saison, avec des moyennes de 10,3 points à 43,7 % de réussite aux tirs, 3,3 rebonds et 4,9 passes décisives. De quoi aider son club à remporter la BCL, avant une élimination prématurée en playoffs de LKL.

S'il n'a joué que 19 et 13 minutes lors du Final Four (pour 4 points et 5 passes en demi-finales contre Tenerife, puis 4 points, 4 rebonds et 4 passes face à l'AEK Athènes), il a ainsi pu retrouver ses repères dans le championnat lituanien avant d'aborder l'exercice 2026-2027 avec davantage de responsabilités.

19,7 points en 24 minutes : Marčiulionis veut changer de dimension

Le début de saison du meneur confirme ses ambitions. Après trois rencontres de LKL et BCL, Augustas Marčiulionis tourne à 19,7 points à 46,2 % de réussite aux tirs, 4 rebonds et 3 passes décisives en seulement 24 minutes de moyenne.

Sa production offensive a donc presque doublé par rapport à la saison précédente. Il s'affirme comme l'un des principaux atouts offensifs du Rytas, qui peut également compter sur Artūras Gudaitis, Kay Bruhnke ou encore Matas Jogėla.

Reste un secteur à améliorer : le tir extérieur. Malgré ses bonnes statistiques, Marčiulionis ne réussit que 26,3 % de ses tentatives à 3-points, avec plus de six tirs pris par rencontre. Une faiblesse déjà présente la saison passée, lorsqu'il affichait 29,2 % derrière l'arc.

PROFIL JOUEUR Augustas MARCIULIONIS Poste(s): Meneur Taille: 193 cm Âge: 24 ans (21/03/2002) Nationalités: Stats 2026-2027 / Betsafe LKL PTS 18,5 #4 REB 5 #12 PD 3,5 #10

Un problème d'adresse qui rappelle celui rencontré par la sélection lituanienne à l'EuroBasket 2025, terminé à la dernière place des équipes participantes dans le domaine de la réussite à 3-points.

Marčiulionis a néanmoins montré qu'il pouvait peser autrement sur le jeu. Avec la sélection nationale, lors des qualifications à la Coupe du monde 2027, il avait notamment compilé 13 points et 4 passes décisives de moyenne sur deux rencontres.

Un axe Marčiulionis - Gudaitis à surveiller pour Nanterre

L'une des principales forces du Rytas réside dans son axe 1-5 entre Augustas Marčiulionis et Artūras Gudaitis (2,08 m, 33 ans). Le pivot international lituanien, passé notamment par l'EuroLeague, apporte son expérience et sa présence intérieure. Le jeu à deux entre les deux compatriotes constitue une arme importante pour Vilnius. Capable d'attaquer le cercle et de servir son intérieur, Marčiulionis dispose de plusieurs solutions pour sanctionner les défenses adverses.

Le Rytas Vilnius a certes connu une déception lors de la Coupe intercontinentale, mais le tenant du titre européen dispose toujours de sérieux arguments, malgré les changements intervenus dans son effectif.

Pour Nanterre 92, l'un des enjeux de cette rencontre sera donc de limiter l'influence du meneur lituanien. Xavier Castañeda et les arrières franciliens auront fort à faire face à un joueur qui souhaite confirmer son changement de statut.