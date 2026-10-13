Joan Beringer s'apprête à éclore aux Wolves

L'heure semble venue pour Joan Beringer. A 19 ans, celui qui ne joue au basket que depuis 2021 va découvrir pleinement la NBA cette saison. En effet, pour sa première année dans la grande ligue l'ancien joueur de la SIG (Strasbourg) ne rentrait sur le terrain de manière sporadique.

𝐉𝐎𝐀𝐍. 𝐁𝐄𝐑𝐈𝐍𝐆𝐄𝐑. #𝟏𝟗.

SOLIDE. 😤



10 POINTS

7 REBONDS

4 CONTRES



Victoire des @Timberwolves pic.twitter.com/symcz6KaPQ — NBA France (@NBAFRANCE) 11 octobre 2026

Avec seulement 7,2 minutes de jeu en moyenne sur l'exercice 2025-2026, difficile de dire que Joan Beringer connait véritablement le basket à la sauce NBA. Le temps de l'acclimatation est révolu et le Français doit maintenant prouver que sa place Outre-Atlantique n'a rien d'usurpée.

D'ailleurs, le pivot des Wolves s'affaire déjà à montrer que son destin s'écrit dans le championnat américain sur cette pré-saison. Le sophomore a participé aux quatre matchs de sa franchise avec une certaine réussite. Le joueur de 2,11 m compile en moyenne 7,3 points, 6,5 rebonds et 1,8 contre en 18 minutes sur le terrain.

Joan Beringer Poste : Pivot

Taille : 210 cm

Âge : 19 ans

Nationalité : France

Club : Minnesota Timberwolves Stats 2026-2027 / NBA Presaison Statistiques du joueur pour la saison PTS 7,3 #258 REB 6,5 #31 PD 0,3 #459

Les Wolves lui ont fait de la place

Joan Beringer s'avère l'un des nombreux points positifs de cette préparation des Wolves, alors que l'association entre LaMelo Ball et Anthony Edwards attire forcément plus la lumière. Sans grand bruit, le big man français commence à faire son trou en NBA et cela se produit notamment grâce aux dirigeants de Minnesota, très confiants à son égard.

Pour que le tricolore puisse s'épanouir et progresser au mieux, le front office a fait partir Naz Reid et Julius Randle, deux éléments clés de l'animation de Chris Finch l'an passé. La direction a privilégié le potentiel du jeune français pour passer le dernier cap. En effet, depuis plusieurs saisons, Minny s'affirme comme une place forte à l'Ouest avec deux finales de conférences disputées sur les trois dernières années.

Cependant, l'objectif de jouer une finale NBA n'a toujours pas été atteint dans l'histoire de cette jeune franchise (fondée en 1989). En faisant exploser son ancien projet, les Wolves espèrent enfin approcher le graal. Et pour ce faire, les Loups auront inévitablement besoin de Joan Beringer.