Un renfort venu de NBA pourrait précipiter le départ d'un Français en EuroLeague

Baskonia poursuit ses recherches pour renforcer sa raquette. Selon les informations du quotidien espagnol AS, publiées ce mardi 13 octobre, le club basque aurait identifié Christian Koloko comme sa principale cible sur le marché des transferts.

#EuroLeague | La operación se cerraría si sale del Baskonia Markus Howard o, en su defecto, Clement Frisch como cedido



✍️ @Lekuezama https://t.co/DOcXKakDdb — AS EuroLeague (@AS_Euroleague) 12 octobre 2026

Christian Koloko, la nouvelle priorité de Baskonia

Le pivot camerounais possède une expérience de 122 rencontres en NBA. Formé à l'université d'Arizona, il a été sélectionné au deuxième tour de la Draft 2022 avant de porter notamment les couleurs des Toronto Raptors et des Los Angeles Lakers. Il est également passé par Memphis et Atlanta.

PROFIL JOUEUR Christian KOLOKO Poste(s): Pivot Taille: 216 cm Âge: 26 ans (20/06/2000) Nationalités: Stats 2026-2027 / NBA Presaison PTS 0 #526 REB 2 #362 PD 1 #354

Son profil intéresserait particulièrement la direction sportive de Baskonia, toujours désireuse de renforcer son secteur intérieur malgré les arrivées de Kenneth Faried et Marcio Santos. Le club cherche notamment à compenser les départs de Mamadi Diakité et Khalifa Diop.

🇨🇲Esto es lo último que vi de Christian Koloko, jugando las Ventanas FIBA con Camerún



ℹ️Pívot atlético con gran envergadura, capacidad para jugar por encima del aro con facilidad, además de protegerlo. Eso si, dependiente por completo de un generador, y le cuesta mucho anotar… pic.twitter.com/0TfauY0uvE — Fran Díaz (@FranDiazzScout) 12 octobre 2026

Mais pour avancer dans ce dossier, Baskonia pourrait également procéder à plusieurs mouvements au sein de son effectif. En parallèle, Baskonia chercherait également une solution pour Markus Howard. Un transfert de l'arrière américain permettrait au club d'alléger sa masse salariale et de dégager des moyens supplémentaires pour se renforcer.

Clément Frisch toujours concerné par un éventuel prêt

Parmi les joueurs susceptibles de faire les frais de cette réorganisation figure Clément Frisch (24 ans, 2,01 m). L'ailier-fort français reste concerné par l'hypothèse d'un départ en prêt, déjà évoquée au mois de septembre.

PROFIL JOUEUR Clément FRISCH Poste(s): Ailier Fort Taille: 201 cm Âge: 24 ans (07/01/2002) Nationalités: Stats 2026-2027 / EuroLeague PTS 2,5 #223 REB 1 #231 PD 0 #249

Le 22 septembre dernier, BeBasket expliquait que Baskonia envisageait de renforcer sa raquette et que l'ancien joueur de Nancy pouvait être directement concerné par cette volonté de recrutement.

Trois semaines plus tard, la situation ne semble pas avoir évolué favorablement pour le Français. Le nom de Christian Koloko donne désormais un visage plus précis aux ambitions du club espagnol.

Pour Clément Frisch, l'incertitude demeure. Aucun prêt n'a été officialisé et aucune destination éventuelle n'a été révélée. Quant à Christian Koloko, sa venue à Vitoria reste à concrétiser, lui qui est courtisé par plusieurs formations du Vieux Continent dont le Panathinaikos.

🇨🇲 7-1 center Christian Koloko is emerging as a hot commodity on the European market, with Panathinaikos, Baskonia, and two more EuroLeague clubs closely monitoring the Cameroonian big man, according to sources.



The 26-year-old rim protector brings elite length and NBA… pic.twitter.com/kmIL06DRcr — Dimche (@DimcheHoops) 13 octobre 2026

Le recrutement du pivot camerounais pourrait néanmoins constituer une nouvelle étape dans la réorganisation de l'effectif basque, avec des conséquences possibles sur l'avenir du Français.