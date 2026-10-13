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Un renfort venu de NBA pourrait précipiter le départ d'un Français en EuroLeague

Clément Frisch pourrait être poussé vers la sortie par Baskonia, qui aurait fait de l'ancien pivot NBA Christian Koloko sa priorité pour renforcer son secteur intérieur. Le club espagnol envisagerait toujours de prêter le Français afin de réorganiser son effectif.
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Un renfort venu de NBA pourrait précipiter le départ d'un Français en EuroLeague
Baskonia accélère sur la piste Christian Koloko, Clément Frisch pourrait en faire les frais
Crédit photo : Aitor Bouzo
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Baskonia poursuit ses recherches pour renforcer sa raquette. Selon les informations du quotidien espagnol AS, publiées ce mardi 13 octobre, le club basque aurait identifié Christian Koloko comme sa principale cible sur le marché des transferts.

Christian Koloko, la nouvelle priorité de Baskonia

Le pivot camerounais possède une expérience de 122 rencontres en NBA. Formé à l'université d'Arizona, il a été sélectionné au deuxième tour de la Draft 2022 avant de porter notamment les couleurs des Toronto Raptors et des Los Angeles Lakers. Il est également passé par Memphis et Atlanta.

PROFIL JOUEUR
Christian Koloko
Christian KOLOKO
Poste(s): Pivot
Taille: 216 cm
Âge: 26 ans (20/06/2000)
Nationalités:
logo cam.jpg
Stats 2026-2027 / NBA Presaison
PTS
0
#526
REB
2
#362
PD
1
#354

Son profil intéresserait particulièrement la direction sportive de Baskonia, toujours désireuse de renforcer son secteur intérieur malgré les arrivées de Kenneth Faried et Marcio Santos. Le club cherche notamment à compenser les départs de Mamadi Diakité et Khalifa Diop.

Mais pour avancer dans ce dossier, Baskonia pourrait également procéder à plusieurs mouvements au sein de son effectif. En parallèle, Baskonia chercherait également une solution pour Markus Howard. Un transfert de l'arrière américain permettrait au club d'alléger sa masse salariale et de dégager des moyens supplémentaires pour se renforcer.

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Clément Frisch toujours concerné par un éventuel prêt

Parmi les joueurs susceptibles de faire les frais de cette réorganisation figure Clément Frisch (24 ans, 2,01 m). L'ailier-fort français reste concerné par l'hypothèse d'un départ en prêt, déjà évoquée au mois de septembre.

PROFIL JOUEUR
clement_frisch_2026-2027_profile.png
Clément FRISCH
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 201 cm
Âge: 24 ans (07/01/2002)
Nationalités:
drapeau-france-carre.jpg
Stats 2026-2027 / EuroLeague
PTS
2,5
#223
REB
1
#231
PD
0
#249

Le 22 septembre dernier, BeBasket expliquait que Baskonia envisageait de renforcer sa raquette et que l'ancien joueur de Nancy pouvait être directement concerné par cette volonté de recrutement.

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Trois semaines plus tard, la situation ne semble pas avoir évolué favorablement pour le Français. Le nom de Christian Koloko donne désormais un visage plus précis aux ambitions du club espagnol.

Pour Clément Frisch, l'incertitude demeure. Aucun prêt n'a été officialisé et aucune destination éventuelle n'a été révélée. Quant à Christian Koloko, sa venue à Vitoria reste à concrétiser, lui qui est courtisé par plusieurs formations du Vieux Continent dont le Panathinaikos.

Le recrutement du pivot camerounais pourrait néanmoins constituer une nouvelle étape dans la réorganisation de l'effectif basque, avec des conséquences possibles sur l'avenir du Français.

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