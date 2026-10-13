Accueil Betclic ELITE ITW Aaron Estrada, révélation de Boulazac : « Ce n'est pas l'argent qui détermine la valeur d'une équipe »

ITW Aaron Estrada, révélation de Boulazac : « Ce n'est pas l'argent qui détermine la valeur d'une équipe »

Déjà parmi les joueurs les plus en vue de ce début de saison, Aaron Estrada s'est rapidement imposé comme une arme offensive majeure du Boulazac Basket Dordogne. L'arrière américain, passé par le Final Four NCAA avec Alabama, découvre le championnat de France aux côtés de Patrick Beverley. Après la première victoire du BBD contre Bourg-en-Bresse, il se confie à BeBasket sur son adaptation, sa relation avec Alexandre Ménard, son apprentissage auprès de ses coéquipiers et les ambitions du club périgourdin. Il répond également aux déclarations du président du Paris Basketball, David Kahn, avant le déplacement dans la capitale.