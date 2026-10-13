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ITW Aaron Estrada, révélation de Boulazac : « Ce n'est pas l'argent qui détermine la valeur d'une équipe »

Déjà parmi les joueurs les plus en vue de ce début de saison, Aaron Estrada s'est rapidement imposé comme une arme offensive majeure du Boulazac Basket Dordogne. L'arrière américain, passé par le Final Four NCAA avec Alabama, découvre le championnat de France aux côtés de Patrick Beverley. Après la première victoire du BBD contre Bourg-en-Bresse, il se confie à BeBasket sur son adaptation, sa relation avec Alexandre Ménard, son apprentissage auprès de ses coéquipiers et les ambitions du club périgourdin. Il répond également aux déclarations du président du Paris Basketball, David Kahn, avant le déplacement dans la capitale.
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ITW Aaron Estrada, révélation de Boulazac : « Ce n'est pas l'argent qui détermine la valeur d'une équipe »
Après 3 rencontres de Betclic Élite, Aaron Estrada cumule déjà 20 points, 4 rebonds et 3 passes de moyenne.
Crédit photo : Philippe Gigon

Dans l'ombre de l'arrivée de Patrick Beverley, Boulazac a peut-être réalisé l'une des belles opérations du recrutement estival en attirant Aaron Estrada. Avec sa capacité à créer son propre tir, son agressivité offensive et une confiance qui ne semble pas lui faire défaut, l'Américain a rapidement pris ses marques en Betclic ÉLITE. Après trois journées, il tourne déjà à 20 points, 4 rebonds et 3 passes décisives de moyenne, apportant un danger supplémentaire à une équipe qui vient de débloquer son compteur face à Bourg.

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Nicolas Flamecourt
Issu du management du sport, Nicolas Flamecourt couvre l’actualité NBA avec une appétence particulière pour la ligue nord-américaine qu’il suit depuis plusieurs années. Il couvre également la NCAA, entre actualité et scouting des futurs prospects, et réalise régulièrement des interviews de Français ainsi que de joueurs évoluant en Europe.

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