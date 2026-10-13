BCL : un club français se distingue dans le premier Top 5 de la saison

Cholet Basket démarre sa campagne européenne avec une belle reconnaissance. Dans la première édition des Power Rankings de la Basketball Champions League (BCL), le club des Mauges se hisse à la 5e place parmi les 32 formations engagées dans la compétition.

DID YOU MISS THEM? 🥹 After Gameday 1, the Power Rankings are BACK! 📊#BasketballCL pic.twitter.com/kTlNlhy6dO — Basketball Champions League (@BasketballCL) 13 octobre 2026

Une position qui intervient après un début de saison convaincant, marqué notamment par une victoire sur le parquet de l'Hapoël Holon (99-79) lors de la première journée de BCL.

Les Choletais affichent également deux victoires en trois rencontres de championnat et restent sur trois succès consécutifs, toutes compétitions confondues.

Cholet parmi les cinq équipes les mieux évaluées de la BCL

Dans cette première hiérarchie établie par la BCL, Cholet devance notamment Bonn (6e), Murcie (7e), Badalone (8e) et l'AEK Athènes (10e). Le classement est dominé par Malaga, devant Bilbao, le Rytas Vilnius et Trabzonspor.

Il convient toutefois de distinguer ces Power Rankings du classement sportif officiel. Cette hiérarchie éditoriale prend en compte la forme récente des équipes, y compris leurs résultats en championnat national. Elle ne détermine donc ni leur position dans leur groupe de BCL ni leurs chances réelles de qualification.

Amadou Fall et Aaron Towo-Nansi particulièrement mis en lumière

Pour expliquer cette 5e place, la BCL insiste sur un élément distinctif de l'effectif choletais : la présence de deux joueurs nés en 2009, Amadou Fall et Aaron Towo-Nansi, qui contribuent déjà aux résultats de l'équipe première.

PROFIL JOUEUR Amadou FALL Poste(s): Meneur/Arrière Taille: 191 cm Âge: 17 ans (27/01/2009) Nationalités: Stats 2026-2027 / Basketball Champions League PTS 15 #35 REB 3 #118 PD 5 #29

Amadou Fall s'est notamment illustré lors du succès contre l'Hapoël Holon avec 15 points inscrits en seulement 16 minutes. De son côté, Aaron Towo-Nansi a signé une prestation à 11 points et 4 passes décisives face à Pau-Lacq-Orthez en championnat.

Deux performances relevées par la compétition européenne, qui met en avant les responsabilités prises par ces jeunes joueurs et leur capacité à apporter dès le début de saison.

Cette reconnaissance vient ainsi récompenser, dans l'appréciation de la BCL, à la fois la dynamique collective de Cholet et la contribution de ses jeunes éléments.

Strasbourg 15e, Nanterre 18e : les autres Français plus loin

Les deux autres représentants français figurent dans la seconde moitié de ce classement.

La SIG Strasbourg apparaît à la 15e place, malgré son impressionnante entrée en matière contre le Legia Varsovie (100-62). La BCL salue notamment la performance d'Abdoulaye N'Doye, auteur de 15 points, 10 passes décisives et 5 interceptions en moins de 25 minutes, mais souligne le besoin de régularité de la formation alsacienne.

Nanterre 92 pointe pour sa part au 18e rang. Battus à Trabzonspor (93-83 après prolongation) pour leur première rencontre européenne, les Franciliens ont ensuite réagi en championnat contre Gravelines-Dunkerque, avec notamment 29 points de Xavier Castañeda et 19 points et 9 rebonds d'Hugo Yimga-Moukouri.

PROFIL JOUEUR Hugo YIMGA-MOUKOURI Poste(s): Ailier Taille: 203 cm Âge: 18 ans (03/07/2008) Nationalités: Stats 2026-2027 / Basketball Champions League PTS 6 #165 REB 4 #92 PD 1 #164

Avec Cholet dans le Top 5, Strasbourg au 15e rang et Nanterre à la 18e place, cette première publication livre une photographie contrastée des représentants français. Une hiérarchie encore provisoire, qui sera amenée à évoluer au fil des rencontres européennes et nationales.