Brandon Miller sur le départ de LaMelo Ball des Hornets : « Je serai toujours un frère pour lui »

Le transfert de LaMelo Ball aux Wolves n’a pas seulement marqué un tournant sportif pour les Hornets. En effet, cet échange retentissant a également séparé plusieurs joueurs ayant noué des liens forts au fil des saisons. Brandon Miller, ailier de Charlotte, a reconnu que ce départ avait été difficile à accepter.

🎙️ Brandon Miller on the LaMelo trade and the bonds he built with former Hornets teammates: "Definitely a tough moment, but we also have to realize the business side of the NBA."



"I always preach being a brother away from home to LaMelo (Ball), Miles (Bridges), Mark (Williams),… — r/CharlotteHornets (@HornetsReddit) 12 octobre 2026

« C’était un moment difficile, c’est certain, mais il faut aussi prendre en compte le côté business de la NBA », a expliqué le joueur de 23 ans au micro de SiriusXM NBA Radio. Malgré la séparation sportive, l’ailier entend préserver les liens entretenus avec le meneur de Minnesota, mais aussi avec d’anciens coéquipiers partis cet été.

« Je serai toujours un frère pour LaMelo, Miles, Mark et même pour les anciens, PJ. Ça continue. » Pour Brandon Miller, leur relation ne dépend pas simplement du maillot posés sur leurs épaules. « J’ai toujours été comme un petit frère pour eux, toujours joignable au téléphone. Ce lien, c’est précieux. LaMelo est mon vrai frère ».

Ainsi cette séparation entre Charlotte et le meneur All-Star continue de faire des malheureux mais certains forcément, s'en réjouissent.

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LaMelo Ball 🤝 Brandon Miller pic.twitter.com/sSZUviqg4T — NBA (@NBA) 16 octobre 2025

Chris Finch séduit par l'arrivée de LaMelo Ball

En effet, son arrivée a déjà suscité beaucoup d’enthousiasme à Minneapolis. L’entraîneur des Wolves, Chris Finch, s’est montré particulièrement satisfait de l’état d’esprit affiché par le meneur.

« Il est toujours de bonne humeur. Il arrive toujours avec le sourire. Lui et Anthony Edwards ont un point commun : il est vraiment difficile de leur en vouloir. Et pourtant, ils font parfois des choses qui donnent envie de se fâcher », a expliqué le technicien de 56 ans avec humour.

« Nous avons troqué la mélancolie contre l’enthousiasme »

Le coach espère notamment que cette association permettra à Minnesota de tourner la page d’une période marquée par des fluctuations émotionnelles. « Ces deux dernières années, nous nous sommes parfois qualifiés d’équipe lunatique, et cela nous a probablement desservis. Nous avons troqué la mélancolie contre l’enthousiasme », a-t-il résumé.

Un message subliminal à peine caché pour son ancien joueur Julius Randle, réputé pour détenir un caractère assez difficile à gérer dans un vestiaire. Ainsi, les Wolves possèdent maintenant l'ambiance, et l'effectif idéal pour performer en playoffs.

Toutefois, rien ne sert de précipiter, Minny démarre une nouvelle page de son histoire avec l'arrivée de LaMelo Ball et la nouveau rôle de Joan Beringer dans la raquette.