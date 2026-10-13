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Avant de recevoir Strasbourg en BCL, Galatasaray proche d'attirer un ancien joueur NBA

Galatasaray serait sur le point de recruter le meneur américain KJ Simpson (24 ans, 1,83 m), passé par Charlotte et Denver en NBA. Une arrivée potentielle qui intervient alors que le club turc traverse une période difficile, une semaine avant de recevoir la SIG Strasbourg en Basketball Champions League.
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Résumé
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Avant de recevoir Strasbourg en BCL, Galatasaray proche d'attirer un ancien joueur NBA
Galatasaray proche d'attirer KJ Simpson, ancien meneur NBA, avant de recevoir Strasbourg
Crédit photo : Isaiah J. Downing-Imagn Images
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Galatasaray pourrait rapidement accueillir un nouveau joueur dans son secteur extérieur. Le club stambouliote serait en passe de finaliser le recrutement de KJ Simpson, meneur américain de 24 ans passé par la NBA. Les négociations seraient avancées et une annonce officielle pourrait intervenir prochainement.

Galatasaray cherche à se renforcer après trois défaites consécutives

Cette piste intervient dans un contexte particulièrement agité pour le club turc. Galatasaray reste sur trois défaites consécutives, dont une lourde défaite face au Cibona Zagreb (96-76) lors de la première journée de Basketball Champions League. Les Stambouliotes ont également perdu contre Karsiyaka (78-71 après prolongation), puis Bursaspor (88-93) en championnat.

Galatasaray

Derniers résultats

DateMatch
02/10/2026Karsiyaka 78 - 71 Galatasaray
06/10/2026Cibona Zagreb 96 - 76 Galatasaray
12/10/2026Galatasaray 88 - 93 Bursaspor

Cette mauvaise série a sonné la fin de l'entraîneur Gianmarco Pozzecco.

Dans ce contexte, le recrutement de KJ Simpson constituerait une nouvelle option pour la ligne arrière de Galatasaray, qui présente un bilan d'une victoire pour deux défaites en championnat turc et d'aucune victoire en une rencontre de BCL.

LIRE AUSSI

KJ Simpson, 56 matchs NBA entre Charlotte et Denver

Formé à l'université du Colorado, KJ Simpson a été sélectionné par les Charlotte Hornets lors de la Draft NBA 2024, au deuxième tour. Il a ensuite découvert la grande ligue avec Charlotte avant de rejoindre les Denver Nuggets au cours de la saison 2025-2026.

En deux saisons, le meneur américain a disputé 56 rencontres de NBA, pour des moyennes de 6,7 points et 2,8 passes décisives. Lors de la saison 2025-2026, il a participé à 20 matchs répartis entre Charlotte et Denver, avec 4,6 points, 1,9 rebond et 2,2 passes décisives de moyenne.

PROFIL JOUEUR
K.j. Simpson
K.j. SIMPSON
Poste(s): Meneur
Taille: 183 cm
Âge: 24 ans (08/08/2002)
Nationalités:
logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / NBA
PTS
4,6
#409
REB
1,9
#432
PD
2,1
#228

Simpson a également évolué en G League, notamment avec le Grand Rapids Gold, l'équipe affiliée aux Denver Nuggets. Son arrivée à Galatasaray représenterait sa première expérience professionnelle en dehors des États-Unis.

Pour le club turc, cette piste permettrait d'ajouter un meneur disposant d'une expérience NBA à son effectif. Son intégration et son éventuel rôle resteraient toutefois à préciser en cas de signature.

Un possible nouveau visage face à la SIG Strasbourg le 20 octobre

Ce mouvement de recrutement concerne directement la SIG Strasbourg. Les Alsaciens doivent se déplacer à Istanbul le mardi 20 octobre pour affronter Galatasaray dans le groupe B de Basketball Champions League.

Galatasaray - Strasbourg · Basketball Champions League 2026-2027 · 20/10/2026

Galatasaray pourrait donc présenter un effectif remanié pour cette rencontre, dans une période marquée à la fois par des résultats décevants et des changements envisagés au sein de son encadrement.

Reste néanmoins à savoir si KJ Simpson aura officiellement rejoint le club d'ici là et, le cas échéant, s'il pourra participer à cette rencontre. À ce stade, son recrutement n'a pas encore été confirmé.

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