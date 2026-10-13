Avant de recevoir Strasbourg en BCL, Galatasaray proche d'attirer un ancien joueur NBA
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Galatasaray pourrait rapidement accueillir un nouveau joueur dans son secteur extérieur. Le club stambouliote serait en passe de finaliser le recrutement de KJ Simpson, meneur américain de 24 ans passé par la NBA. Les négociations seraient avancées et une annonce officielle pourrait intervenir prochainement.
Galatasaray cherche à se renforcer après trois défaites consécutives
Cette piste intervient dans un contexte particulièrement agité pour le club turc. Galatasaray reste sur trois défaites consécutives, dont une lourde défaite face au Cibona Zagreb (96-76) lors de la première journée de Basketball Champions League. Les Stambouliotes ont également perdu contre Karsiyaka (78-71 après prolongation), puis Bursaspor (88-93) en championnat.
Derniers résultats
|Date
|Match
|02/10/2026
|Karsiyaka 78 - 71 Galatasaray
|06/10/2026
|Cibona Zagreb 96 - 76 Galatasaray
|12/10/2026
|Galatasaray 88 - 93 Bursaspor
Cette mauvaise série a sonné la fin de l'entraîneur Gianmarco Pozzecco.
Dans ce contexte, le recrutement de KJ Simpson constituerait une nouvelle option pour la ligne arrière de Galatasaray, qui présente un bilan d'une victoire pour deux défaites en championnat turc et d'aucune victoire en une rencontre de BCL.
KJ Simpson, 56 matchs NBA entre Charlotte et Denver
Formé à l'université du Colorado, KJ Simpson a été sélectionné par les Charlotte Hornets lors de la Draft NBA 2024, au deuxième tour. Il a ensuite découvert la grande ligue avec Charlotte avant de rejoindre les Denver Nuggets au cours de la saison 2025-2026.
En deux saisons, le meneur américain a disputé 56 rencontres de NBA, pour des moyennes de 6,7 points et 2,8 passes décisives. Lors de la saison 2025-2026, il a participé à 20 matchs répartis entre Charlotte et Denver, avec 4,6 points, 1,9 rebond et 2,2 passes décisives de moyenne.
Simpson a également évolué en G League, notamment avec le Grand Rapids Gold, l'équipe affiliée aux Denver Nuggets. Son arrivée à Galatasaray représenterait sa première expérience professionnelle en dehors des États-Unis.
Pour le club turc, cette piste permettrait d'ajouter un meneur disposant d'une expérience NBA à son effectif. Son intégration et son éventuel rôle resteraient toutefois à préciser en cas de signature.
Un possible nouveau visage face à la SIG Strasbourg le 20 octobre
Ce mouvement de recrutement concerne directement la SIG Strasbourg. Les Alsaciens doivent se déplacer à Istanbul le mardi 20 octobre pour affronter Galatasaray dans le groupe B de Basketball Champions League.
Galatasaray - Strasbourg · Basketball Champions League 2026-2027 · 20/10/2026
- Galatasaray · Forme : D
- PTS : Aleksej Nikolic 13
- REB : Alen Smailagic 9
- PD : Sehmus Hazer 3
- Strasbourg · Forme : V
- PTS : Ben Gregg 19
- REB : William Pfister 8
- PD : Abdoulaye Ndoye 10
Galatasaray pourrait donc présenter un effectif remanié pour cette rencontre, dans une période marquée à la fois par des résultats décevants et des changements envisagés au sein de son encadrement.
Reste néanmoins à savoir si KJ Simpson aura officiellement rejoint le club d'ici là et, le cas échéant, s'il pourra participer à cette rencontre. À ce stade, son recrutement n'a pas encore été confirmé.
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