Jusqu'où Jayson Tatum peut-il porter les Celtics ?

Les Celtics se sont-ils affaiblis sur l'intersaison ? La question semble tout à fait légitime puisqu'en transférant Jaylen Brown, MVP des finales 2024 pour Paul George dont le corps peine à suivre, Boston a tenté un pari risqué. Ainsi, la franchise du Massachussetts a décidé de faire un All-In sur le projet mené par Jayson Tatum, alors que l'ailier revient de sa grave blessure au tendon d'Achille.

New duo in Boston.



Paul George and Jayson Tatum might be the smoothest forwards in the league 💰 pic.twitter.com/sk0PN0XQUt — NBA on ESPN (@ESPNNBA) 11 octobre 2026

En se séparant de son leader l'an passé, les C's assument une direction claire : JT s'affirme comme le leader incontestable de la franchise alors qu'une guéguerre semblait se dérouler en coulisses entre les deux joueurs. Désormais, l'interrogation réside dans la capacité de Jayson Tatum à incarner à lui seul ce projet, en imitant plus ou moins la production de son "meilleur ennemi" sur l'exercice 2025-2026.

L'année dernière JB a affiché ses meilleurs statistiques en carrière avec 28,7 points, 6,9 rebonds et 5,1 assists de moyenne. A la faveur de cette saison exceptionnelle, le nouvel ailier des Sixers a terminé 6e des votes pour le MVP et dans la All-NBA Second Team. Pour réussir sa saison, Big Deuce semble contraint de faire au moins aussi bien.

Tatum & Brown didn’t say a single word to each other at warmups. Welp.



(via @NBCSBoston) pic.twitter.com/RyIc6KYaAh — Polymarket Hoops (@PolymarketHoops) 11 octobre 2026

Jayson Tatum, habitué des All-NBA First Team

Cependant, quand on regarde le CV du sextuple All-Star, cela semble tout à fait envisageable. Depuis le début de sa carrière, Jayson Tatum a figuré à quatre reprises dans la All-NBA First Team (2022-2025). Ainsi, en étant le seul maître à bord, Taco Jay obtiendra encore plus de ballons pour faire grimper ses statistiques et devenir un candidat naturel au titre de MVP.

Toutefois, même une saison régulière de grande qualité ne semble pas suffisante pour faire oublier Jaylen Brown. Le seul moyen de montrer que la direction a fait le bon choix, reste de marquer les esprits en playoffs, ce que JB n'a pas su faire l'an dernier dans le rôle de numéro 1.

Jayson Tatum Poste : Ailier

Taille : 203 cm

Âge : 28 ans

Nationalité : Etats-Unis

Club : Boston Celtics Stats 2025-2026 / NBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 22,2 #27 REB 10,1 #15 PD 5,7 #33

Les playoffs, unique révélateur

En effet, Boston a été éliminé dès le premier tour face à Philadelphie après une 2e place dans la Conférence Est. Le résultat s'est révélé très décevant et JT doit y remédier cette année.

En franchissant plusieurs tours de post-season, voire en remportant le titre, l'ailier de 28 ans s'affirmerait comme l'une des figures majeures de l'histoire des Celtics. Cependant, cette possibilité semble très hypothétique puisque le joueur pourrait être ménagé une partie de la saison en raison de sa rupture du tendon d'Achille contractée en 2025.

Joe Mazzula ne veut rien presser

« Tout commence par faire tout son possible pour être présent sur le terrain. Nous avons confiance en lui, nous avons confiance en notre équipe de spécialistes en sciences du sport. » a déclaré son entraîneur Joe Mazzula lors du média day. Dès lors, miser toutes ses chances de titre sur un joueur encore en période de perfectionnement physique apparait comme illusoire voire déraisonnable.

Or, les champions NBA 2024 ne peuvent plus se permettre de mettre leur meilleur élément au frais pour remporter les matchs de saison régulière, car le reste du roster semble moins fort qu'avant.

Paul George on the outside noise:



"To hear people say he's not 'capable' of this… or he's washed… it's funny but it's frustrating because it's like I'm still capable of doing those things when I'm healthy and I feel like I'm capable of doing those things once more." 🔥



(via… pic.twitter.com/NHPFnPye1B — Bet105 (@bet_105) 12 octobre 2026

A 36 ans, Paul George s'affirme comme le bras droit de JT, alors que sa condition physique comporte quelques incertitudes. PG enchaine les blessures ces derniers temps et a manqué 86 matchs de saison régulière sur les deux dernières années.

Les C's ont ainsi joué le tout pour le tout et Brad Stevens, le manager général de Boston ne passera pas entre les gouttes si le projet se solde par un échec.