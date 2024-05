Et si une éventuelle rétrogradation de Limoges profitait à… l’Élan Béarnais ?

Pour les supporters du Limoges CSP, cela risque bien d’être la douloureuse seconde lame, dans une sorte de cruelle ironie du destin… Non seulement leur club de cœur est menacé d’être renvoyé dans les bas-fonds des championnats fédéraux, avec une audience prévue à la LNB mardi à 10h, mais une éventuelle rétrogradation du Cercle Saint-Pierre pourrait alors profiter à son ennemi héréditaire, l’Élan Béarnais (pourtant simple 7e de Pro B), pour retrouver la Betclic ÉLITE.

Les Mets encore mieux classés…

Comment est-ce possible ? L’article 305 du Règlement de la LNB indique qu’il sera fait appel au ranking pour compléter le nombre d’équipes dans une division en cas de refus d’engagement. Précisément la sanction à laquelle s’expose le Limoges CSP. Or, parmi les non-membres de Betclic ÉLITE, le club le mieux classé du ranking est… Boulogne-Levallois, qui va mettre la clef sous la porte. Et même si un improbable projet de reprise existe, il vaut mieux ne pas compter sur les Metropolitans 92.

De fait, derrière, on ne trouve ni Roanne, ni Blois, les deux clubs relégués sportivement en Pro B, mais bien l’Élan Béarnais, 11e sur 36 en début de saison. Pour cause, le ranking est déterminé sur la base d’un mélange des résultats sportifs des quatre dernières années et de critères extrasportifs. La saison 2021/22 sous pavillon américain jouerait alors à plein pour Pau, à l’époque vainqueur de la Coupe de France 2022 et demi-finaliste des playoffs de Betclic ÉLITE…