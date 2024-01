Farandole de surprises dans la Poule A, Hyères-Toulon confirme son coup de mou

Poule A

Vainqueur des playoffs de Nationale 1 avec Loon-Plage l’an dernier, le coach Thibault Wolicki abordera son retour dans le Nord dans la peau du leader de la poule. Avec 16 points de Benoi Injai, ses Béliers ont facilement dominé Vitré (80-53), pendant que Chartres et Tours se prenaient les pieds dans le tapis. Ainsi, l’équipe bretonne est désormais seule en tête, avec 15 victoires en 21 matchs. Le CCBM a été surpris par le Vendée Challans Basket (71-84), de son ex-entraîneur Sébastien Lambert. « C’est un match référence », a-t-il appuyé dans Ouest France, alors que son club sort enfin de la zone rouge en rattrapant l’Aurore. De son côté, le TMB a aussi chuté chez un mal-classé, Lorient (76-84). Une spirale négative de trois défaites enrayée pour le CEP, avec 19 points et 6 passes décisives de Jordan Williams.

Rennes glisse

Puisque c’était le bal des surprises mardi, le plus gros exploit est venu de Rennes, où la lanterne rouge berckoise est allée décrocher sa première victoire à l’extérieur de la saison. L’ABBR a maté l’URB (74-69), avec 16 unités d’Ibrahim Saounera. Battue pour la troisième fois de rang, l’équipe de Pascal Thibaud menace de glisser hors du Top 5 puisque Tarbes-Lourdes est revenu à égalité (11v-10d) en battant douloureusement Les Sables d’Olonne (62-59). « Nous perdons la dimension collective et nous nous sabordons offensivement », déplore le technicien rennais dans les colonnes d’Ouest France. « Mais j’ai une confiance totale en ce groupe : il suffit d’une victoire et de retrouver un peu d’efficacité. » La défaite du LSVB n’est pas sans conséquence également : les Vendéens sont les seuls pensionnaires du bas de tableau à ne pas l’avoir emporté et se retrouvent désormais derniers, devancés au panier-average par Berck.

Enfin, Toulouse s’est éloigné du spectre de la poule basse en frappant un grand coup à Rueil (82-67), lors d’une soirée marquée par la démonstration de Vladimir Ilic (21 points, 8 rebonds et 5 passes décisives), tandis que Loon-Plage a signé l’une des belles opérations du jour, confortant sa place dans le Top 5 grâce à un succès étriqué contre Poissy (77-76).

Les résultats de la 21e journée : Quimper – Vitré : 80-53

Challans – Chartres : 84-71

Lorient – Tours : 84-76

Rennes – Berck : 69-74

Tarbes-Lourdes – Les Sables : 62-59

Rueil – Toulouse : 67-82

Loon-Plage – Poissy : 77-76

Poule B

Avec seulement trois défaites en 2023, la surprise toulonnaise a du mal à repartir en 2024. Le HTV vient d’encaisser son deuxième revers de l’année, son deuxième en quatre jours. Après avoir été surpris par Pont-de-Chéruy, les hommes de Jean-Louis Borg sont tombés face à Avignon (71-73) et le festival Dominick Bridgewater (22 points, 4 passes décisives et 4 interceptions). Une victoire qui permet au promu vauclusien de continuer à espérer une place en poule haute (11v-10d) et surtout à Saint-Vallier de revenir à égalité en tête (16v-5d). Le SVBD l’a aisément emporté à Feurs (101-77).

Mulhouse de retour dans le Top 5

Derrière, la lutte continue de faire rage et Mulhouse a profité du revers surprise du Havre à l’INSEP pour revenir dans le Top 5. Le MBA a dû cravacher pour venir à bout de LyonSO, remontant 18 points de retard (30-48, 19e minute), mais y est parvenu. « À la pause, Morgan (Durand) et moi, on a poussé une gueulante », explique le meilleur marqueur, Lucas Veraghe (17 points), aux DNA. « Tout le monde a compris le message. On a montré qu’on a du caractère. Je n’ai jamais eu peur. Je savais qu’on allait gagner ce match ! » Les Alsaciens restent ainsi dans le sillage du duo Caen – Andrézieux, à une seule longueur derrière. Le CBC l’a emporté à Orchies (80-73) tandis que l’ABLS n’a pas fait dans le détail contre Besançon (89-65), avec huit joueurs entre 9 et 12 points, dont 16 d’évaluation pour le revenant Théo Bouteille.

Dans un duel de milieu de tableau, Pont-de-Chéruy a profité de l’effondrement de Boulogne-sur-Mer pour décrocher une 11e victoire (83-70). Une occasion en or manquée par le SOMB de revenir à hauteur du Top 5, victime d’un invraisemblable 0-15 dans le money-time face à l’activité de Brice Eyaga Bidias (15 points, 7 rebonds et 6 passes décisives).