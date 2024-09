Frédéric Fauthoux : « Le travail de quinze ans de Vincent Collet est incroyable, il nous laisse un bel héritage »

L’équipe de France masculine a son nouveau coach pour les quatre prochaines années. L’entraîneur de la JL Bourg Frédéric Fauthoux entrera en poste en novembre, lors des qualifications à l’EuroBasket 2025, où il devra composer sans les joueurs de NBA et d’EuroLigue. Il prendra alors le relais de relais de Vincent Collet, en poste depuis mars 2009. Son profil est « adapté pour prendre la suite » selon le DTN Alain Contensoux. Le Président de la FFBB Jean-Pierre Siutat lui a souhaité « le même chemin que Vincent, la même réussite, la même longévité. » Ce qui ne sera pas une tâche facile.

Lors de la conférence de presse d’annonce hier, le nouveau titulaire a eu des mots bienveillants pour celui qui a pavé la voie devant lui. Et le laisse avec une équipe avec un vrai palmarès et une expérience des compétitions internationales, même si certains tauliers comme Nicolas Batum ou Nando de Colo ont pris leur retraite en même temps que lui :

« J’aimerais aussi féliciter Vincent Collet, pour ce qu’il a apporté au basket français. Le travail de quinze ans est incroyable, il nous laisse un bel héritage, conséquent, qu’il va falloir maintenir et faire fructifier. Avec des nouveaux joueurs, des anciens […] L’émancipation par rapport à lui ne m’intéresse pas. Je vais prendre le relais. »

Cette dernière phrase fait référence au style de jeu que compte bien imposer Frédéric Fauthoux à l’équipe de France. Ce dernier a annoncé son « rêve d’un basket total, où on défend très dur mais où on marque des points. » La saison dernière, sa JL Bourg était la meilleure défense de Betclic Élite (104,7 de Defensive Rating) et la quatrième meilleure attaque (115,4 d’Offensive Rating). Et semble bien partie sur les mêmes bases au vu de leurs deux premiers matchs officiels cette saison, au Portel en championnat (65-94) et à Hambourg en EuroCup (80-100). Pour cela, Fauthoux sera encadré de ses assistants Laurent Vila (Strasbourg) et Bryan George (Atlanta Hawks).