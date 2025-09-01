Recherche
EuroLeague

Frank Ntilikina parti pour rester et prolonger au Partizan Belgrade ?

EUROLEAGUE - Alors que le joueur et son entourage ont toujours clamé leur envie de continuer l'aventure serbe, Frank Ntilikina pourrait prolonger son bail avec le Partizan Belgrade, en consentant à une baisse salariale, selon le média serbe Telesport.
00h00
Frank Ntilikina parti pour rester et prolonger au Partizan Belgrade ?

Frank Ntilikina devrait bel et bien défendre les couleurs du Partizan Belgrade pour les deux prochaines saisons, en consentant à une baisse de son salaire.

Crédit photo : Dragana Stjepanovic

Actuellement sous contrat avec le Partizan Belgrade jusqu’en 2026, le meneur français Frank Ntilikina (1,93 m, 27 ans) serait en passe de renouveler son contrat avec le club serbe pour étendre la durée du bail jusqu’en 2027, selon le média local Telesport.

Après sept ans aux États-Unis, lui qui avait fait le grand saut de Strasbourg à New York en 2017, Frank Ntilikina a effectué son retour en Europe à Belgrade l’été dernier afin de “retrouver la compétition et le game”, comme il nous le rapportait au début de la préparation des Bleus à l’EuroBasket. S’il tire “un bilan intéressant” de sa première saison, le meneur a alterné le bon et le moins bon en 2024-2025, la faute notamment aux blessures qui ne l’ont pas encore épargné (13 matchs de régulière manqués). Toujours aussi fort défensivement, Ntilikina a finalement tourné à 7 points, 1,7 rebond et 2 passes décisives sur ses 21 matchs disputés.

Rédaction

Si des rumeurs évoquaient un intérêt de l’AS Monaco pour le vice-champion olympique, le média serbe rapporte que “le Partizan et Ntilikina se sont mis d’accord pour prolonger leur collaboration, mais sous de nouvelles conditions”. Ainsi, le joueur, qui dispose encore d’un an de contrat, aurait “accepté une réduction significative de salaire” pour prolonger d’une saison supplémentaire, soit jusqu’en 2027. Mais pour l’heure, rien n’est en réalité encore signé concernant ce nouveau bail, selon nos informations.

Nos confrères serbes avancent que, “conscient qu’il représente un certain risque” à cause de ses antécédents de blessures, Ntilikina privilégierait “la sécurité à long terme offerte par le contrat” plutôt que ses émoluments, renforçant son implication pleine dans le projet sportif du club d’EuroLeague.

Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
