Frank Ntilikina parti pour rester et prolonger au Partizan Belgrade ?

Actuellement sous contrat avec le Partizan Belgrade jusqu’en 2026, le meneur français Frank Ntilikina (1,93 m, 27 ans) serait en passe de renouveler son contrat avec le club serbe pour étendre la durée du bail jusqu’en 2027, selon le média local Telesport.

🚨BREAKING: Frank Ntilikina extends his contract with Partizan! According to exclusive Telesport sources, Frank Ntilikina and Partizan have agreed on a new deal until the summer of 2027. The Frenchman has accepted a significant pay cut, deciding to remain part of the team for… pic.twitter.com/MbAlqf34ZI — TeleSport.rs (@TelesportRS) September 1, 2025

Après sept ans aux États-Unis, lui qui avait fait le grand saut de Strasbourg à New York en 2017, Frank Ntilikina a effectué son retour en Europe à Belgrade l’été dernier afin de “retrouver la compétition et le game”, comme il nous le rapportait au début de la préparation des Bleus à l’EuroBasket. S’il tire “un bilan intéressant” de sa première saison, le meneur a alterné le bon et le moins bon en 2024-2025, la faute notamment aux blessures qui ne l’ont pas encore épargné (13 matchs de régulière manqués). Toujours aussi fort défensivement, Ntilikina a finalement tourné à 7 points, 1,7 rebond et 2 passes décisives sur ses 21 matchs disputés.

Si des rumeurs évoquaient un intérêt de l’AS Monaco pour le vice-champion olympique, le média serbe rapporte que “le Partizan et Ntilikina se sont mis d’accord pour prolonger leur collaboration, mais sous de nouvelles conditions”. Ainsi, le joueur, qui dispose encore d’un an de contrat, aurait “accepté une réduction significative de salaire” pour prolonger d’une saison supplémentaire, soit jusqu’en 2027. Mais pour l’heure, rien n’est en réalité encore signé concernant ce nouveau bail, selon nos informations.

Nos confrères serbes avancent que, “conscient qu’il représente un certain risque” à cause de ses antécédents de blessures, Ntilikina privilégierait “la sécurité à long terme offerte par le contrat” plutôt que ses émoluments, renforçant son implication pleine dans le projet sportif du club d’EuroLeague.