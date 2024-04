Frédéric Fauthoux va prolonger à la JL Bourg

Frédéric Fauthoux a choisi de prolonger à la JL Bourg selon Le Progrès, confirmé par L’Équipe. Le club de l’Ain, qui s’est qualifié en finale de l’EuroCup, lui avait proposé un nouveau contrat de trois saisons.

« On veut croire en un alignement de planètes » Julien Desbottes, président de la JL Bourg

Plus tôt cette année, l’ASVEL avait sollicité l’ancienne icône de l’Élan béarnais pour le faire revenir, comme coach principal cette fois. Cependant, le club rhodanien songeait dernièrement à faire machine arrière alors que Frédéric Fauthoux, déjà hésitant, a sans doute été conforté par la réussite de son club actuel, aussi bien sur les terrains qu’en dehors. Une situation stable que l’on ne retrouve pas du côté de l’ASVEL.

Interrogé par nos soins ce jeudi au sujet de la prolongation de Frédéric Fauthoux, le président de la JL Bourg Julien Desbottes avait préféré temporiser. « On s’était donné un peu de temps à partir de la demi-finale. Là, ça fait moins de 24h qu’on a gagné (il rit). Donc on va le laisser souffler et croire en un alignement de planètes », indiquait-t-il.

A Bourg-en-Bresse, Frédéric Fauthoux va tenter de garnir son palmarès d’entraîneur principal – encore vierge – alors que la JL Bourg est en finale de l’EuroCup et quatrième de la Betclic ÉLITE à quelques semaines du début des playoffs 2024. Le Landais espère par ailleurs obtenir le poste de sélectionneur de l’équipe de France masculine après les Jeux olympiques 2024 mais l’Américain Kenny Atkinson, qui a intégré le staff de Vincent Collet pour le tournoi olympique, semble partir avec une longueur d’avance.