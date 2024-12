Gabby Williams élue MVP du mois de décembre en EuroLeague

Déjà élue dans le cinq idéal d’une saison (en 2020/21), également meilleure défenseure 2021 et MVP du Final Four 2022, Gabby Williams (1,80 5, 28 ans) a réparé une anomalie. Elle qui n’avait encore jamais été désigné MVP du mois en EuroLeague a été couronnée en décembre !

Shining on both ends of the floor, Fener's forward was on fire ahead of the winter break 🔥@gabbywilliams15 is your #EuroLeagueWomen December MVP: https://t.co/KHNdU2he6p 👑 pic.twitter.com/x0MhxuVEng

— EuroLeague Women (@EuroLeagueWomen) December 24, 2024