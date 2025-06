Gabby Williams fête sa 100e titularisation en WNBA par un match record

Elle n’en finit plus d’impressionner. Gabby Williams (1,80 m, 28 ans) réalise un début de saison tonitruant, digne d’une All-Star. Simple role-player il y a encore deux ans dans la ligue américaine, l’ailière du Seattle Storm est en train de prendre une nouvelle dimension. Cette nuit, elle a réussi son meilleur match de ce début de saison, avec aussi plusieurs records personnels battus.

Troisième match à plus de 20 points sur les cinq derniers

Le Storm retrouvait le Phoenix Mercury pour la troisième fois de la saison (1 victoire pour 1 défaite jusque là), cette fois à l’extérieur. Pour le compte de la Commissioners Cup, les joueuses du nord-ouest des États-Unis sont allées s’imposer 77-89 dans l’Arizona, grâce à notamment à une adresse exceptionnelle aux tirs (54,5% à 3-points). Et Gabby Williams y a largement contribué. Il y a quelques jours, la coach de Las Vegas Becky Hammon disait que la nouvelle confiance de la franco-américaine dans son tir extérieur la transformait en « une machine, une joueuse très dure à défendre. »

La principale intéressée l’a confirmé cette nuit en rentrant 5 de ses 6 tentatives à 3-points, ce qui constitue un record en carrière pour celle qui réussissait moins d’un tir primé par match il y a encore deux ans. Alors forcément, les points sont vite montés.

À la mi-temps, Williams comptait déjà 18 points, ce qu’elle n’avait jamais réussi en une période. À la fin du match, elle termine avec 21 points à 8/10 aux tirs (dont 5/6 à 3-points), 3 rebonds, 7 passes décisives et 1 contre en 35 minutes. Elle aurait pu tenter encore plus de tirs et exploser tous ses records, mais a préféré assurer la victoire. Car sa coéquipière sur les lignes extérieures Skylar Diggins était aussi en grande forme, avec 26 points et 7 passes décisives. À deux, elles ont provoqué beaucoup de fautes adverses, dont de la franco-camerounaise Monique Akoa-Makani (1,79 m, 24 ans), exclue pour 5 fautes avec 6 points.

Mais Williams était intenable, réussissant à se balader à travers les écrans, avec de plus en plus de systèmes prévus pour elle. « J’ai eu des tirs après des bons mouvements de balle, et quand t’en vois 1 ou 2 rentrer, comme tout shooteur, tu te sens dans la zone et t’as envie d’en tenter plus » a-t-elle expliqué en conférence de presse.

Gabby Williams tonight:

– 100th career start

– Career high points in a half (18)

– Career high threes in a game (5)

– Shot 80% from the field pic.twitter.com/DhiL1nJVzv — Seattle Storm (@seattlestorm) June 8, 2025

« Depuis un an et demi, elle joue un super basket »

Williams dépasse désormais les 15 points de moyenne cette saison, ce qui la classe dans le Top 20 des meilleures marqueuses de la ligue. « Depuis un an et les Jeux Olympiques, elle joue un super basket. C’est un bonheur de voir Gabby à ce niveau, car elle n’avait pas eu l’opportunité de le faire avant. J’ai confiance en elle, et ses coéquipières aussi » a apprécié la coach Noelle Quinn. Parmi ces dernières, on peut compter Dominique Malonga (1,97 m, 19 ans), auteure de 6 points et 4 rebonds en sortie de banc cette nuit. Le temps de jeu de la n°2 de Draft s’est stabilisé autour d’une dizaine de minutes par match, et celui-ci ne devrait qu’augmenter avec la demande de transfert de sa concurrente Li Yueru.

Le Storm va donc se reposer de plus en plus sur ses deux Françaises, qui ont choisi de sacrifier leur Euro pour rester aux États-Unis. Avec 5 victoires en 9 matchs, l’équipe se retrouve en sixième position du classement.