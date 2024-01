Gabby Williams dénonce un comportement inapproprié de la part de l’entraîneur de Sepci : la FIBA ouvre une enquête

Exceptionnelle face aux Roumaines de l’ACS Sepsi SIC (26 points à 11/17, 8 rebonds, 5 passes décisive et 3 interceptions) lors de la victoire de l’ASVEL (94-77), Gabby Williams a pourtant vécu une soirée éprouvante à l’Astroballe.

Dans un message posté sur le réseau social X, l’internationale française a dénoncé un comportement inapproprié de la part du technicien adverse, Zoran Mikes. Le Bosnien lui aurait tapé les fesses pendant la rencontre puis aurait été vertement défendu par ses adjoints, après qu’elle lui ait demandé d’arrêter. Ensuite, l’ailière de l’ASVEL serait allée s’entretenir avec l’un des membres du corps arbitral afin de demander s’il avait le droit de la toucher et l’officiel aurait répondu par l’affirmative, arguant que l’entraîneur de Sepci était calme.

Gabby Williams a pourtant ensuite supprimé son post. Interrogée par un internaute, elle a répondu que le comportement de Zoran Mikes faisait l’objet d’une enquête de la FIBA.

fiba’s investigating it so I’ll let them take it from here. apparently he been problematic all year smh…

