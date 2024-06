Héros du maintien, Mathieu Wojciechowski prolonge avec Fos Provence

Mathieu Wojciechowski (2,03 m, 31 ans) va continuer son aventure avec Fos Provence. Le club fosséen a annoncé ce lundi 10 juin la prolongation de contrat de son ailier pour les deux prochaines saisons, soit jusqu’en 2026.

La renaissance de Mathieu Wojciechowski à Fos-sur-Mer

Et quoi de plus logique pour celui qui a retrouvé goût au basket à Fos-sur-Mer. Plus simplement, Mathieu Wojciechowski a tout simplement rejoué au basket, ce qu’il ne faisait plus du côté de Limoges, inutilisé par le technicien Ilias Kantzouris. Arrivé début janvier, il a participé au redressement des BYers en compagnie de l’autre recrue hivernale, Robert Turner III. Preuve de sa belle adaptation : dès février, lors d’un match contre Nantes, l’ancien joueur de la JL Bourg réalisait une performance avec un double-double sans les points (8 points, 11 rebonds et 10 passes décisives). Mais le point d’orgue de sa saison avec Fos-sur-Mer fut le dernier match, soit la finale pour le maintien contre Angers.

Alors que son équipe était menée et se dirigeait tout droit vers une 2e descente en deux ans, le Franco-Polonais a inscrit 8 points dans les trois dernières minutes pour renverser la vapeur et permettre le maintien de Fos-sur-Mer. « Il s’est passé trop de trucs cette saison : j’ai galéré à Limoges, à y pourrir ma santé, pour finir sur une fierté de ouf ! », nous racontait-il après son coup de chaud décisif.

Quelques minutes décisives qui valaient bien une prolongation, sur deux saisons, soit jusqu’en 2026. Avec certainement l’ambition désormais de jouer les premiers rôles en Pro B, après une demi-saison à se faire peur dans les bas-fonds du classement.