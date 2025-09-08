La Lituanie chez les hommes et les Pays-Bas chez les femmes ont remporté ce dimanche à Copenhague la Coupe d’Europe 3×3 2025. Ignas Vaitkus et Noortje Driessen ont été désignés MVP du tournoi.

La Lituanie décroche son premier titre européen

Le tableau masculin a offert un « Baltic Derby » de haut niveau. Opposée à la Lettonie, la Lituanie a pris le dessus (21-17) pour décrocher son tout premier sacre continental en 3×3. Ignas Vaitkus, auteur de 8 points en finale, a guidé les siens et s’est vu logiquement attribuer le trophée de MVP.

L’Italie a complété le podium en dominant l’Allemagne (22-15). Portée par Raphael Gaspardo (13 points), la Squadra Azzurra a signé un retour réussi, neuf ans après sa dernière apparition dans la compétition.

Le trois majeur du tournoi masculin

Ignas Vaitkus (Lituanie, MVP)

Nauris Miezis (Lettonie)

Raphael Gaspardo (Italie)

Les Pays-Bas confirment leur suprématie

Déjà championnes du monde, les Néerlandaises ont confirmé leur statut en Europe. En finale, elles ont surclassé l’Azerbaïdjan (21-16), grâce notamment à une performance majuscule de Noortje Driessen (11 points). Avec 49 points inscrits sur l’ensemble du tournoi, la star néerlandaise ajoute un nouveau titre de MVP à son palmarès.

Dans le match pour la troisième place, l’Espagne a pris le dessus sur la France (21-15). Sandra Ygueravide a brillé avec 8 points, permettant à la Roja de rester dans le cercle des nations dominantes du 3×3.

Le trois majeur du tournoi féminin

Noortje Driessen (Pays-Bas, MVP)

Arica Carter (Azerbaïdjan)

Sandra Ygueravide (Espagne)

Classements finaux

Hommes : 1. Lituanie, 2. Lettonie, 3. Italie, 4. Allemagne, 5. France

Femmes : 1. Pays-Bas, 2. Azerbaïdjan, 3. Espagne, 4. France