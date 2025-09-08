Recherche
3x3

Ignas Vaitkus et Noortje Driessen MVP : la Lituanie et les Pays-Bas sacrés à l'Europe Cup 3×3 2025

3x3 - La Lituanie a remporté son premier titre à la FIBA 3x3 Europe Cup en s'imposant en finale contre la Lettonie, tandis que les Pays-Bas ont confirmé leur domination mondiale en décrochant l'or féminin à Copenhague, portés par une Noortje Driessen encore MVP.
00h00
Ignas Vaitkus et Noortje Driessen MVP : la Lituanie et les Pays-Bas sacrés à l’Europe Cup 3×3 2025

Le Lituanien Ignas Vaitkus a fini MVP de la Coupe d’Europe 3×3 2025

Crédit photo : FIBA

La Lituanie chez les hommes et les Pays-Bas chez les femmes ont remporté ce dimanche à Copenhague la Coupe d’Europe 3×3 2025. Ignas Vaitkus et Noortje Driessen ont été désignés MVP du tournoi.

La Lituanie décroche son premier titre européen

Le tableau masculin a offert un « Baltic Derby » de haut niveau. Opposée à la Lettonie, la Lituanie a pris le dessus (21-17) pour décrocher son tout premier sacre continental en 3×3. Ignas Vaitkus, auteur de 8 points en finale, a guidé les siens et s’est vu logiquement attribuer le trophée de MVP.

L’Italie a complété le podium en dominant l’Allemagne (22-15). Portée par Raphael Gaspardo (13 points), la Squadra Azzurra a signé un retour réussi, neuf ans après sa dernière apparition dans la compétition.

Le trois majeur du tournoi masculin

  • Ignas Vaitkus (Lituanie, MVP)

  • Nauris Miezis (Lettonie)

  • Raphael Gaspardo (Italie)

Les Pays-Bas confirment leur suprématie

Déjà championnes du monde, les Néerlandaises ont confirmé leur statut en Europe. En finale, elles ont surclassé l’Azerbaïdjan (21-16), grâce notamment à une performance majuscule de Noortje Driessen (11 points). Avec 49 points inscrits sur l’ensemble du tournoi, la star néerlandaise ajoute un nouveau titre de MVP à son palmarès.

Dans le match pour la troisième place, l’Espagne a pris le dessus sur la France (21-15). Sandra Ygueravide a brillé avec 8 points, permettant à la Roja de rester dans le cercle des nations dominantes du 3×3.

Le trois majeur du tournoi féminin

  • Noortje Driessen (Pays-Bas, MVP)

  • Arica Carter (Azerbaïdjan)

  • Sandra Ygueravide (Espagne)

Classements finaux

Hommes : 1. Lituanie, 2. Lettonie, 3. Italie, 4. Allemagne, 5. France
Femmes : 1. Pays-Bas, 2. Azerbaïdjan, 3. Espagne, 4. France

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
