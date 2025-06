Ilane Fibleuil rapatrié à Orléans par son ancien coach Lamine Kebe

Le mercato des prospects français suit son cours. Et notamment en Pro B, qui reste un championnat ayant la cote auprès de ces derniers, malgré les appels de plus en plus insistants de la NCAA. Ilane Fibleuil (1,97 m, 19 ans), lui, a déjà connu une expérience outre-atlantique ratée à UCLA (à peine 3 minutes de moyenne), et a décidé de rester en France. C’est ainsi que l’actuel joueur de Poitiers va rejoindre Orléans pour la saison prochaine, selon les informations de La République du Centre.

Première saison professionnelle à Poitiers

Arrière talentueux, Fibleuil a vécu une première saison honnête en Pro B avec le temps de jeu qui lui était attribué. Au sein d’un effectif avec plusieurs jeunes prospects comme lui, il a cumulé 6,8 points à 44,6% aux tirs (dont 28,2% à 3-points), 4,2 rebonds et 0,9 passe décisive en 17 minutes de moyenne, pour 6,8 d’évaluation. On retiendra son quasi triple-double à 21 points en octobre en Coupe de France, mais qui n’aura pas été suivi d’autres performances du même genre.

Il avait raté trois mois de compétition en début d’année à la suite d’une blessure à la cheville. Après un record en Pro B lors du dernier match de la saison régulière avec 19 points contre Nantes, le natif de l’Essonne n’a pas réussi à exister lors des deux matchs de play-in (4 et 2 points), tous les deux perdus par le PB86. C’est le troisième départ à Poitiers après la montée d’une division de Jonathan Jeanne, qui a signé son retour au MSB, et la retraite de Luka Rupnik.

Des ambitions plus élevées

Fibleuil va donc rejoindre une plus grosse écurie de Pro B, à la hauteur de ses ambitions. Le membre de la génération 2005 française dorée vise en effet encore la NBA. À Orléans, il est rapatrié par un coach qu’il connaît bien : Lamine Kebe. Ce dernier l’a entraîné au Pôle France pendant deux ans entre 2021 et 2023. Il aura donc pour objectif de passer un nouveau cap avec un coach qui saura comment l’utiliser. Un temps pressenti à Limoges par des insiders, Fibleuil restera donc dans la deuxième division française.

Il y a quelques jours, il disputait l’Adidas Eurocamp avec notamment son ancien coéquipier en équipe de France jeunes Killian Malwaya. Il y a cumulé plus de 8 points et 3 rebonds de moyenne à 38% aux tirs. L’arrière tricolore devrait connaître cet été sa première sélection en équipe de France jeunes depuis 2022. Il fait en effet partie du groupe élargi de 18 joueurs présélectionnés en vue de l’EuroBasket u20, avec pour objectif de faire le triplé. Une présélection qui a visé large étant donné que les meilleurs joueurs nés en 2005 sont en NBA ou à la Draft.