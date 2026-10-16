James Harden, le joueur le plus détesté de la NBA ?

Toujours pas champion NBA malgré 17 ans passés dans la ligue, James Harden vient de décrocher une distinction peu enviable. Selon une étude réalisée par un utilisateur du réseau social Reddit, le meneur des Cavaliers s'avère le joueur le plus critiqué sur la saison 2025-2026.

-Broke up the Big 3

-Gave the Knicks a free run to the Finals



Is James Harden the most hated man in Brooklyn? pic.twitter.com/HYl01OnfRh — NetsMuse (@NetsMuse) 22 mai 2026

Cette analyse porte sur 179 millions de commentaires publiés sur le subreddit - sorte de forum sur un sujet précis - r/NBA. Celui-ci révèle que 55,3 % des réactions concernant The Beard sont négatives.

Derrière lui se place Luguentz Dort, Draymond Green, Julius Randle ou encore De'Aaron Fox. Une hiérarchie reflétant les controverses entourant ces joueurs, mais aussi les critiques suscitées par leurs performances en playoffs.

James Harden et l'art de l'auto-sabotage

Pour James Harden, cette impopularité s'explique notamment par ses difficultés récurrentes en post-season. Malgré une carrière exceptionnelle, le meneur reste régulièrement tancé pour son incapacité à répondre présent dans les moments décisifs.

De plus, le MVP 2018 a écorné son image en 2020 lorsque celui-ci s'était présenté hors de forme au camp d'entraînement des Rockets pour forcer ses dirigeants à accepter de le trader aux côtés de Kevin Durant aux Nets.

James Harden Poste : Meneur

Taille : 196 cm

Âge : 37 ans

Nationalité : Etats-Unis

Club : Cleveland Cavaliers Stats 2025-2026 / NBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 16,0 #9 REB 4,8 #17 PD 3,0 #12

Les joueurs "rugueux" peu appréciés en NBA

Les poursuivants de l'ancien joueur du Thunder ne sont pas tous allés aussi loin à commencer par Luguentz Dort. L'ailier des Hawks pâtit de son jeu défensif particulièrement physique, parfois jugé excessif par ses détracteurs. Toutefois, sur le comportement humain, le champion 2025 semble conserver une bonne image contrairement au troisième du classement, Draymond Green. L'intérieur des Warriors traîne une réputation clivante, alimentée par ses provocations et ses altercations.

Julius Randle et De'Aaron Fox complètent le top 5 notamment en raison de leurs campagnes de playoffs difficiles ayant contribué à alimenter les critiques des supporters.

Luka Doncic et Shai Gilgeous-Alexander sous le feu des critiques

Toutefois, les critiques poursuivent aussi les plus grandes stars de la NBA. En effet, si Luka Doncic ne figure pas dans le classement, le Slovène continue de s'attirer des détracteurs à cause de sa condition physique parfois discutable et de ses protestations fréquentes auprès des arbitres.

Shai Gilgeous-Alexander est, lui, régulièrement pris pour cible en raison d'une complaisance supposée des arbitres à son égard lui offrant un grand nombre de lancers francs et donc de points.

SGA shameless flop 💀 pic.twitter.com/koIwIkmmk1 — BrickCenter (@BrickCenter_) 27 mai 2025

James Harden peut encore changer son image

Quoi qu'il en soit, l'internaute ayant réalisé cette analyse tempère ce constat en rappelant que les joueurs bénéficient la plupart du temps de plus de soutien que de critiques dans les diverses communautés en ligne. D'ailleurs, l'image des joueurs reste un élément modulable avec le temps.

Ainsi, James Harden peut encore revenir dans les bonnes grâces des fans NBA en réussissant sa prochaine campagne de post-season avec les Cavaliers.