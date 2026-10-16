Les Knicks gagnent enfin et les Rockets détruisent le Thunder : ce qu'il faut retenir de cette nuit en NBA

Ce n'était pas la soirée la plus chargée en NBA cette nuit. Seulement quatre équipes ont foulé les parquets mais ces formations devraient jouer un rôle clé dans la saison 2026-2027 outre-Atlantique.

Bill Pidto: "Banner's going up Tuesday night…What's it gonna be like here?"



Jalen Brunson: (Looks up) pic.twitter.com/6BGxtrD5Sf — New York Basketball (@NBA_NewYork) 16 octobre 2026

Première escale à la "Mecque du basket" au Madison Square Garden de New York, où les champions en titre affrontaient les Raptors. Le match a été tendu de bout en bout mais grâce à leur avance acquise au fil du match, les Knicks l'ont emporté (122-120). Première victoire pour les coéquipiers de Jalen Brunson sur cette pré-saison, dans laquelle le meneur s'est mis en valeur avec 20 points et 7 passes décisives en 29 minutes de jeu.

Le Français Mohamed Diawara figurait dans le cinq majeur, une expérience pas franchement concluante pour lui avec 6 unités à 2/10 au tir. Pacôme Dadiet a fini avec le même nombre de points en 11 minutes.

Les Rockets ne font pas de détail contre OKC

Côté Canadien, RJ Barrett (21 points) et Scottie Barnes (23 points) ont tenu la baraque, mais pas suffisamment pour faire la décision et renverser le score. Kawhi Leonard, arrivé cet été s'est montré très discret avec seulement 6 unités et cinq tirs tentés.

Destination finale pour aujourd'hui le Texas, avec Houston qui recevait le Thunder. Les Rockets ont mis fin au suspens assez rapidement avec un 33-15 collé aux champions NBA 2025 dès le premier quart-temps. Les Fusées se sont notamment appuyées sur leur pivot Alperen Sengun. Le Turc termine avec 14 points, 7 rebonds et 5 assists.

En sortie de banc les hommes de Ime Udoka ont pu compter sur le sniper serbe Bogdan Bogdanovic, meilleur scoreur de son équipe avec cinq tirs longue distance réussis. Kevin Durant s'en sort avec 11 points en 16 minutes.

Place aux choses sérieuses pour le Thunder

En ce qui concerne OKC, Shai Gilgeous-Alexander a connu une soirée délicate avec 17 unités à 5/12 au tir à l'image de son équipe qui affiche le maigre pourcentage de 5/36 à trois points soit 14% de réussite.

La préparation est désormais terminée pour le double MVP en titre et ses partenaires. Leur prochaine sortie aura lieu contre les Spurs de Victor Wembanyama lors de la nuit d'ouverture du championnat, le 21 octobre.