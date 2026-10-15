NBA Cup 2026 : les 30 nouveaux parquets dévoilés

La NBA a présenté les nouveaux parquets qui seront utilisés lors de la NBA Cup 2026. Pour cette quatrième édition de la compétition, les 30 franchises bénéficieront chacune d'un terrain aux couleurs de leur équipe. Imaginés par l'artiste Victor Solomon, ces designs accompagneront les rencontres de la phase de groupes, dont le coup d'envoi est prévu le vendredi 30 octobre.

Des parquets personnalisés pour les 30 franchises NBA

Comme lors des précédentes éditions, la NBA a choisi de distinguer les rencontres de sa coupe de celles de la saison régulière grâce à des terrains entièrement colorés. Les nouvelles créations reprennent les codes visuels de chaque franchise, tout en intégrant plusieurs éléments communs à la compétition.

Le trophée de la NBA Cup occupe notamment une place centrale, derrière le logo principal de l'équipe, et apparaît également dans les raquettes. De grandes inscriptions représentant le nom des franchises sont disposées de part et d'autre du terrain, tandis que les lignes de fond affichent le nom de la ville, de l'État ou de l'équipe.

ALL 30 TEAM COURTS FOR @EMIRATES NBA CUP 2026 pic.twitter.com/RgBqe1VJCB — NBA (@NBA) 13 octobre 2026

Autre nouveauté, le slogan « 30 Teams. 8 Advance. 1 Champion. » (« 30 équipes. 8 qualifiées. 1 champion. ») figure à l'intérieur des lignes à 3-points.

Les couleurs des parquets ont également été pensées pour contraster avec les maillots « Statement Edition » que porteront les équipes à domicile pendant la compétition. Certains motifs s'inspirent par ailleurs de la nouvelle collection Standard Issue de Nike.

Des références aux précédents vainqueurs de la NBA Cup

Plusieurs détails permettent de différencier les terrains au-delà de leurs couleurs. Chaque franchise possède ainsi un motif, une inscription ou un élément graphique spécifique le long de la ligne de touche.

Les trois équipes déjà sacrées bénéficient également d'un rappel de leur succès : l'année de leur titre est gravée sur le trophée représenté au centre du parquet. Les Los Angeles Lakers, vainqueurs en 2023, les Milwaukee Bucks, titrés en 2024, et les New York Knicks, champions en 2025, sont concernés.

The Emirates NBA Cup Championship Trophy.



The Bob Cousy Trophy.



The Larry O’Brien Trophy.



A season FULL of hardware for @KarlTowns and the @nyknicks 🏆🏆🏆 pic.twitter.com/RkycdIhDFS — NBA (@NBA) 18 juin 2026

Une finale programmée le 11 décembre à Indianapolis

La NBA Cup 2026 commencera le 30 octobre et proposera quatre soirées supplémentaires consacrées à la phase de groupes jusqu'au 27 novembre. Les 30 franchises participeront à cette première étape, avant une phase à élimination directe réunissant huit équipes.

La finale se disputera le 11 décembre au Hinkle Fieldhouse d'Indianapolis. Un changement de décor puisque les précédentes éditions avaient été conclues à la T-Mobile Arena de Las Vegas.

D'ici là, les nouveaux parquets feront leur apparition lors des rencontres de NBA Cup disputées à domicile. Les 30 designs sont déjà visibles sur les supports officiels de la ligue.