Il aura fallu patienter plus de quatre ans et demi. Ce vendredi 16 octobre, le Hyères-Toulon Var Basket retrouvera enfin l'Espace 3000, sa salle historique, à l'occasion de la réception d'Orléans Loiret Basket pour la quatrième journée d'ELITE 2. Les joueurs de Stéphane Dumas ont découvert cette semaine leur nouvel environnement, après plusieurs saisons passées notamment au Palais des Sports de Toulon. Une installation qui doit permettre au HTV de franchir une étape importante dans son fonctionnement quotidien.

Fermé en mars 2022 après la découverte de fragilités dans sa charpente en bois, l'Espace 3000 a fait l'objet d'une rénovation majeure, engagée en novembre 2024. De l'ancienne enceinte, inaugurée en 1988, seule la structure en bois a été conservée et réhabilitée. Le reste a été entièrement repensé, des façades aux espaces intérieurs, en passant par les tribunes et les installations destinées aux sportifs.

Des installations qui changent le quotidien du HTV

Au-delà du retour à Hyères, le principal bénéfice concerne les conditions de travail de l'équipe professionnelle. Jusqu'ici, le HTV devait composer avec les contraintes du Palais des Sports de Toulon, partagé avec d'autres utilisateurs, notamment les scolaires. Les créneaux d'entraînement ne permettaient pas toujours aux joueurs de prolonger leurs séances pour effectuer du travail individuel.

Désormais, le club dispose de ses propres vestiaires, de bureaux pour les entraîneurs et d'un accès plus large au parquet. Une salle de kinésithérapie est également disponible, tandis qu'un espace de musculation équipé d'un bain froid doit encore être livré.

« On est très content d'avoir notre propre salle, qui est vraiment une salle de basket. C'est un grand pas vers le professionnalisme pour le club », explique Stéphane Dumas dans les colonnes de Var-Matin.

L'entraîneur apprécie particulièrement la souplesse offerte par ces nouvelles installations.

Une salle modernisée pouvant accueillir 2 841 spectateurs

La transformation de l'Espace 3000 concerne également l'accueil du public. Les tribunes sont désormais réparties sur deux niveaux, avec des gradins fixes en partie haute et escamotables au niveau inférieur. Selon les chiffres communiqués par le HTV à Var-Matin, la capacité atteint 2 841 spectateurs en configuration basket, dont 2 741 sièges numérotés et une centaine de places VIP au bord du terrain.

La proximité des tribunes latérales avec les lignes de touche doit aussi contribuer à l'ambiance des rencontres. Le bâtiment comprend un nouveau hall d'accueil, une salle de réception donnant sur le terrain et un tunnel central pour l'entrée des joueurs.

La rénovation comporte également un important volet énergétique. La municipalité annonce une réduction de 73 % des consommations énergétiques, avec notamment l'installation de 325 m² de panneaux photovoltaïques. L'Espace 3000 conservera par ailleurs sa vocation polyvalente, avec la possibilité d'accueillir d'autres disciplines sportives, des salons et des spectacles.

Un retour attendu depuis mars 2022

Pour les habitués du HTV, cette réouverture marque aussi le retour dans une enceinte associée à plusieurs moments importants de l'histoire du club. L'Espace 3000 avait notamment accompagné les montées de Hyères-Toulon en Pro B puis en Pro A.

« L'Espace 3000, c'était notre forteresse. J'entends encore le parquet qui résonne, victoire après victoire, on ne lâchait rien », se souvient Philippe Legname, ancien dirigeant du HTV jusqu'en 2018, interrogé par Var-Matin.

Le dernier match disputé dans la salle avant sa fermeture remontait au 21 mars 2022, face à Montbrison en Nationale 2. Initialement envisagé plus tôt dans l'année, le retour du basket professionnel avait été repoussé à plusieurs reprises. La rencontre face à La Rochelle, programmée le 2 octobre, avait notamment dû être délocalisée à Toulon.

Les joueurs ont finalement pu découvrir le parquet mardi 13 octobre. Axel Julien, toujours en convalescence après une blessure au mollet, a apprécié le résultat : « Je la trouve très belle, avec ce qui se fait un peu partout : le gris, le noir, des sièges en bois… C'est très propre, très classe. J'espère qu'on va l'utiliser de la meilleure des façons et qu'elle va nous porter chance », a-t-il confié à Var-Matin.

Orléans vendredi, Le Havre dès mardi

Le HTV inaugurera donc son nouvel Espace 3000 face à Orléans, ce vendredi à 20 heures, devant une salle annoncée à guichets fermés. Un premier rendez-vous important face à un adversaire qui présente le plus gros budget de l'histoire de l'ELITE 2, après son rachat par des investisseurs américains... comme le HTV.

Malgré l'enthousiasme entourant ce retour, Stéphane Dumas entend maintenir son groupe concentré sur le terrain. « Le manque de repères ne sera pas une excuse », prévient l'entraîneur, qui n'a disposé que de quelques séances pour préparer son équipe dans cette nouvelle enceinte.

Le calendrier permettra rapidement au HTV de retrouver ses habitudes : dès le mardi 20 octobre, Hyères-Toulon accueillera Le Havre pour une deuxième rencontre consécutive à l'Espace 3000. De quoi commencer à profiter pleinement de cet équipement attendu depuis plus de quatre ans.