"Notre kiné lui a sauvé la vie" : Vincent Vent victime d'un AVC à l'entraînement !

La reprise promettait pourtant d'être légère lundi à Rouen. Après deux défaites initiales, le RMB avait débloqué son compteur vendredi contre Blois (85-78) et Vincent Vent venait de signer sa meilleure prestation depuis avril 2025 (16 points à 4/7, 8 rebonds, 4 passes décisives et 2 contres pour 24 d'évaluation).

Un caillot de sang dans le cerveau

Après un week-end off, le pivot normand avait toutefois "une tête un peu bizarre" en débarquant à l'entraînement lundi matin au Kindarena, dixit Jean-Denys Choulet, qui poursuit.

"Puis les joueurs viennent me voir et me disent que Vincent ne peut plus parler. Il comprenait ce qu'on lui disait, mais il était incapable de parler."

Kinésithérapeute du RMB, Hugo Marie reconnaît l'un des signes les plus typiques d'un accident vasculaire cérébral. "Il l'a pris en charge de suite en disant qu'il fallait immédiatement l'amener aux urgences."

"La réactivité du kiné lui a permis de ne pas avoir de séquelles"

À l'hôpital, les médecins diagnostiquent également un AVC, avec un caillot de sang au niveau du cerveau, et parviennent à réaliser la thrombolyse (traitement médical d'urgence qui dissout le caillot) à temps.

"Heureusement, il ne s'est même pas passé 1h entre les premiers symptômes et sa mise sous perfusion", souffle Jean-Denys Choulet. "La réactivité du kiné a sauvé la vie de Vincent et lui a permis de ne pas avoir de séquelles".

Pour cause : deux jours après l'accident, Vincent Vent va bien, a retrouvé l'usage de la parole dans les heures qui ont suivi et est même sorti de l'hôpital ce mercredi matin.

Le Rouen Métropole Basket vous annonce que Vincent Vent, victime d’un accident vasculaire cérébral (AVC) juste avant l’entraînement du lundi 12 octobre, a pu quitter l’hôpital sans séquelles.



📝 Lire le communiqué : https://t.co/wEWQ4AkmFB pic.twitter.com/94eQjB0fNR — Rouen Métropole Basket (@RouenMBasket) 14 octobre 2026

Pourra-t-il rejouer ?

La suite du programme est un peu plus floue. Notamment d'un point de vue sportif. "Ça ne veut pas dire qu'il ne pourra plus jouer au basket", rassure son entraîneur.

Reste que la suite de sa saison est forcément compromise désormais, avec un arrêt de travail déjà signé pour un mois puis un traitement minimum à suivre jusqu'au début de l'année 2027.

L'essentiel est cependant ailleurs. "On est surtout très contents que ça se termine bien pour lui", lance Jean-Denys Choulet, qui vante les qualités humaines "d'un mec comme on n'en fait pas beaucoup". Et d'un joueur que l'on espère forcément revoir prochainement sur les parquets...