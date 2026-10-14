"Cholet Basket se réjouit de pouvoir l'accueillir" : le club s'explique sur la présence de Messi Yangala aux entraînements

Suspendu à titre conservatoire jusqu'au 18 novembre, comme neuf de ses collègues de l'INSEP, Messi Yangala n'a plus le droit, à titre temporaire, d'accéder aux structures de la Pôle France.

À l'image de ses coéquipiers, le prospect de la génération 2009 est dans l'attente de la fin de l'enquête administrative qui déterminera les responsabilités individuelles de chacun dans le cadre de l'affaire de la nuit de violences à l'INSEP entre le 13 et le 14 septembre et donnera lieu, si besoin, à des procédures disciplinaires individuelles.

Les joueurs suspendus ont le droit de s'entraîner, pas de jouer

D'ici là, cette mesure conservatoire ne consiste qu'en une interdiction de jouer, pas de s'entraîner.

C'est pourquoi plusieurs clubs professionnels ont obtenu l'autorisation de la FFBB d'accueillir les joueurs concernés à l'entraînement.

Si la plupart ne communiquent pas, Cholet Basket l'a fait ce mercredi, certainement poussé par l'article d'Ouest France lundi qui avait révélé la présence de Messi Yangala aux séances de Fabrice Lefrançois.

Messi Yangala à l’entrainement avec Cholet Basket.



Dans le contexte des événements récents autour du Pôle France, le jeune pensionnaire de l’Insep Messi Yangala, ayant reçu l’accord de la Fédération Française de Basket-ball pour poursuivre l’entrainement dans une structure… pic.twitter.com/CPQjzg2YzS — Cholet Basket (@CB_officiel) 14 octobre 2026

"Dans le contexte des événements récents autour du Pôle France, le jeune pensionnaire de l’Insep Messi Yangala, ayant reçu l’accord de la Fédération Française de Basket-ball pour poursuivre l’entrainement dans une structure professionnelle, a choisi de poser ses valises à Cholet Basket", confirme ainsi le club.



"Messi Yangala a ainsi décidé de rejoindre les infrastructures choletaises afin de bénéficier d’un cadre de travail adapté, de poursuivre son développement et de rester pleinement mobilisé dans son projet sportif.



Cholet Basket se réjouit de pouvoir l’accueillir et de lui permettre de poursuivre son travail quotidien dans l’attente de la prochaine étape de sa saison."

PROFIL JOUEUR Messi YANGALA Poste(s): Ailier Fort Taille: 205 cm Âge: 17 ans (21/06/2009) Nationalités: Stats 2026-2027 / Coupe du Monde U17 PTS 12,7 #26 REB 6,3 #24 PD 0,9 #115

"Nous avons évidemment posé quelques questions"

Un accueil qui n'est toutefois pas dénué de tout intérêt. Cholet Basket suit l'international U17 depuis de longs mois : Fabrice Lefrançois avait longuement discuté avec lui lors du Young Star Game en mars dernier, le contact n'a jamais été rompu et le club avait déjà tenté de l'attirer dans ses filets l'été dernier.

"Lorsque l’opportunité de l’accueillir s’est présentée, nous avons évidemment posé quelques questions", précise le directeur sportif, Guillaume Costentin, au micro d'Ouest France. "Les informations que nous avons recueillies nous ont suffisamment rassurés pour l’accueillir pour la suite de l’entraînement."

Son intégration définitive à l'effectif professionnel de Fabrice Lefrançois reste toutefois suspendu aux conclusions de l'enquête administrative de l'INSEP. S'il obtient le droit de rejouer, Messi Yangala devrait donc lancer son projet NBA avec Cholet.