Pré-saison : Kawhi Leonard rayonnant pour son retour aux Raptors, les Warriors dominent de nouveau les Lakers.
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Kawhi Leonard est de nouveau un joueur des Raptors. Cette nuit, l'ailier de 35 ans a porté pour la première fois depuis 2019, le maillot lui ayant permis de remporter un second titre NBA. Pour son comeback au Canada, The Claw ne s'est pas fait prier.
A vrai dire, le match face aux Knicks a été une simple formalité pour Toronto. A la mi-temps les Dinos menaient déjà 86-47 et le résultat final ne laissait que peu de place à l'incertitude. Comme à son habitude, Kawhi Leonard a été efficace avec 21 points en 17 minutes assortis de 5 rebonds et 2 interceptions face à l'équipe bis de New York finalement battue 148-98.
La déroute a été totale pour les champions en titre alors que Mohamed Diawara a tenté de tenir la baraque avec 13 unités à 3/7 à trois points. Pacôme Dadiet a atteint tout pile la barre des 10 points alors que Big Apple n'a remporté aucun match de pré-saison.
Bis repetita entre les Warriors et les Lakers
A Las Vegas, deux équipes californiennes avaient des comptes à régler. Après un premier match remporté par les Warriors, une semaine plus tôt, les Lakers souhaitaient prendre leur revanche. Ce ne sera pas le cas puisque les Dubs l'ont de nouveau emporté (101-89). Le rookie Yaxel Lendeborg s'est distingué avec 17 unités, 5 prises et 4 assists, alors que Stephen Curry a inscrit 11 points.
Côté L.A, Austin Reaves s'est démené pour tenter de rester au contact (28 points, 4 rebonds, 7 passes décisives), sans succès. L'arrière des Angelinos a toutefois fait preuve de beaucoup de déchet dans son jeu (7 pertes de balle) en l'absence de Luka Doncic ménagé pour cette rencontre.
Los Angeles Lakers 89 - 101 Golden State Warriors · NBA Presaison 2026-2027 · 14/10/2026
Leaders
|Los Angeles Lakers
|Golden State Warriors
|PTS
|Austin Reaves 28
|Yaxel Lendeborg 17
|REB
|Walker Kessler 9
|Charles Bassey 12
|PD
|Austin Reaves 7
|Yaxel Lendeborg 4
Statistiques d'équipe
|Los Angeles Lakers
|Golden State Warriors
|TIRS
|43,4 %
|39,3 %
|3PTS
|9/34
|14/50
|LF
|14/17
|21/31
|REB
|45
|40
|RO
|8
|15
Remaker des Finales 2025
Affiche de Finales NBA à Oklahoma City cette nuit puisque les champions 2025 recevaient les Pacers. Première occasion pour Tyrese Haliburton de revenir sur le terrain où tout a basculé pour lui avec sa terrible blessure au tendon d'Achille survenue il y a près d'un an et demi. Le meneur n'a pas semblé déstabilisé par ce souvenir douloureux et a délivré une performance aboutie avec 24 points, 3 rebonds et 3 assists.
Shai Gilgeous-Alexander lui a répondu avec 15 unités et 7 passes décisives pour permettre au Thunder de remporter son premier match de préparation (114-112 après prolongation).
Le Magic s'en remet à Paolo Banchero et Franz Wagner
Dans les deux derniers matchs de la nuit, le Magic l'a emporté 132 à 116 face à Cleveland grâce à Paolo Banchero (24 unités) et Franz Wagner (20 points). Noah Penda a inscrit 5 points et capté 4 rebonds en 19 minutes. Côté Cavaliers, James Harden est passé au travers au tir (13 unités à 3/12) quand Donovan Mitchell a régalé ses partenaires (15 points et 8 assists).
Enfin, les Blazers de Deni Avdija (26 unités) se sont imposés face aux Kings (110-98). Sidy Cissoko a joué plus d'un quart-d'heure pour 2 points et 2 rebonds. Sacramento a perdu ses quatre matchs de préparation et bouclera sa pré-saison contre les Spurs de Victor Wembanyama dans la nuit de vendredi à samedi.
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