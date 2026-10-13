Bria Hartley débarque en Boulangère Wonderligue : l'internationale française renforce Villeneuve-d'Ascq !

Plus de 410 jours après son dernier match officiel disputé fin août 2025 sous les couleurs du Connecticut Sun en WNBA, Bria Hartley s'apprête enfin à fouler à nouveau un parquet de basket-ball !

Freinée par une déchirure du ménisque du genou droit en septembre 2025 — après deux lourdes ruptures des ligaments croisés contractées aux genoux droit (2020) et gauche (2022) —, l'arrière franco-américaine va effectuer sa grande rentrée. Et cela se fera en France, un pays dont elle a porté le maillot national sans jamais avoir joué pour un club tricolore jusqu'ici. Ce sera désormais chose faite, avec Villeneuve-d'Ascq.

Face à une entame de championnat délicate - une seule victoire en quatre matchs de Boulangère Wonderligue - et une infirmerie déjà très encombrée, l'ESBVA-LM devait réagir. Le club nordiste a ainsi officialisé la signature de l'internationale tricolore en qualité de joker médical d'Emmanuelle Tahane, dont l'absence liée à un heureux événement était déjà intégrée dans la feuille de route du recrutement estival.

Un CV d'envergure dans le Championnat de France

À 34 ans, l'arrière française aux 17 sélections et vice-championne d'Europe 2019 avec les Bleues débarque dans le Nord avec un CV pour le moins impressionnant. Certainement même le plus fourni du championnat de France, qui a perdu toutes ses stars depuis plusieurs saisons.

Formée à la mythique université de UConn, elle a cumulé 11 saisons en WNBA (Washington, New York, Phoenix, Indiana, Connecticut) tout en évoluant au plus haut niveau européen en EuroLeague Féminine. Elle y a notamment été vu sous les couleurs de Sopron, Fenerbahçe, Galatasaray ou encore de l'Avenida Salamanque.

PROFIL JOUEUR Bria HARTLEY Taille: 173 cm Âge: 34 ans (30/09/1992) Nationalités: Stats 2025-2026 / WNBA PTS 8,9 #61 REB 2 #115 PD 3,1 #37

Si sa carrière restera émaillée de pépins physiques, Bria Hartley fait preuve d'une détermination remarquable. Avant son dernier arrêt forcé en septembre 2025, elle avait une nouvelle fois surmonté les épreuves sous les ordres de Rachid Meziane au Connecticut Sun — un technicien bien connu à Villeneuve-d'Ascq.

Un renfort de "très haut niveau" bienvenu pour Maxime Bezin

Dans le communiqué officiel du club, l'entraîneur nordiste Maxime Bézin ne cachait pas sa satisfaction de pouvoir compter sur un tel renfort d'expérience : « Les absences auxquelles nous sommes confrontés en ce début de saison nous ont amenés à rechercher des solutions pour rester compétitifs, sans perdre de vue le processus de progression collective dans lequel nous sommes engagés. L'arrivée de Bria s'inscrit parfaitement dans cette volonté. Son expérience du très haut niveau, sa lecture du jeu et sa capacité à s'adapter rapidement seront des atouts précieux pour notre équipe. Elle va nous apporter des solutions supplémentaires sur le terrain, mais également contribuer à la progression de notre collectif. Nous sommes ravis de l'accueillir dans cette aventure. »

Cette riche expérience internationale sera un atout précieux pour les Guerrières, non seulement pour se replacer en championnat, mais aussi pour aborder leurs joutes européennes en EuroCup Féminine. Avec un rendez-vous dès ce mercredi 14 octobre, face aux Tchèques du DSK Basketball Brandys.

L’effectif 2026-2027 de Villeneuve-d’Ascq :